Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या 260 शाळांवर असणार CCTV चा ‘डोळा’; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

जिल्ह्यातील १३२७ शाळा असून, पहिल्या टप्प्यात जास्त पटीसंख्येच्या २६० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या प्रत्येक शाळेला ४ कॅमेऱ्याचा एक संच दिला जाणार आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 11:09 AM
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या 260 शाळांवर असणार CCTV चा 'डोळा'; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या 260 शाळांवर असणार CCTV चा 'डोळा'; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य (फोटो सौजन्य - X)

Follow Us:
Follow Us:

सिंधुदुर्ग : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. जास्त पटसंखेच्या शाळांना प्राधान्य या तत्त्वानुसार पहिल्या टप्प्यात २६० शाळांत कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. बदलापूर येथील शाळेत चार वर्षांच्या दोन मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.

या अनुषंगाने शालेय इमारत व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय शासनाने पारित केला होता. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या पाच टक्के निधीचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक योजना २०२४/२५ व २०२५/२६ अंतर्गत प्रत्येक वर्षी दोन कोटी याप्रमाणे चार कोटी निधी शिक्षण विभागाला सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी मिळणार आहे. जास्त पटसंख्येनुसार प्राधान्यक्रमाने कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Heat Wave : विदर्भात उष्णतेची लाट; मुंबई-ठाण्यासह कोकणाला ‘येलो अलर्ट, ‘ पुढील २ दिवस महत्त्वाचे

प्रत्येक शाळेला 4 कॅमेरे

जिल्ह्यातील १३२७ शाळा असून, पहिल्या टप्प्यात जास्त पटीसंख्येच्या २६० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या प्रत्येक शाळेला ४ कॅमेऱ्याचा एक संच दिला जाणार आहे. सांगली येथील जय इलेक्ट्रिकल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. मुख्याध्यापकांच्या देखरेखीखाली आठवड्यातून तीन वेळा फुटेज तपासावे, काही आक्षेपार्ह आढळल्यास पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी

संबंधित शाळांचा सर्व परिसर कव्हर करून कॅमेरे बसविण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकांवर सोपवण्यात आली आहे. कॅमेरे बसविल्यानंतर ठराविक काळात त्याचे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

बोर्ड परीक्षेतही सीसीटीव्ही कॅमेरा

फेब्रुवारी/मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या शालांत परीक्षांदरम्यान कॉपीसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांवरील प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र, या आदेशासाठी कोणताही आर्थिक निधी उपलब्ध करून न देता संपूर्ण आर्थिक भार शाळा व संस्थांवर टाकण्यात आल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केला आहे.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Breaking News Updates Today : महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Web Title: Cctv will be monitoring 260 schools of sindhudurg zilla parishad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 11:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता 6 वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय नाही मिळणार पहिलीत प्रवेश; एक-दोन महिन्यांची तडजोडही नाहीच
1

आता 6 वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय नाही मिळणार पहिलीत प्रवेश; एक-दोन महिन्यांची तडजोडही नाहीच

निम्म्याहून अधिक शाळा मोडकळीस! मॉडेल शाळा तयार करण्याचे प्रस्ताव… अनेक सुविधांवर भर
2

निम्म्याहून अधिक शाळा मोडकळीस! मॉडेल शाळा तयार करण्याचे प्रस्ताव… अनेक सुविधांवर भर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज

Mar 10, 2026 | 12:30 PM
Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशिया तणावाचा व्यापाराला फटका; भारतीय बंदरांसाठी विशेष नियम लागू

Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशिया तणावाचा व्यापाराला फटका; भारतीय बंदरांसाठी विशेष नियम लागू

Mar 10, 2026 | 12:19 PM
ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

Mar 10, 2026 | 12:12 PM
Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या

Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या

Mar 10, 2026 | 12:02 PM
Latur Rural News: लातूर ग्रामीण मतदारसंघातील रस्ते व पुलांसाठी ३१ कोटींची तरतूद; आ. रमेशआप्पा कराड यांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश

Latur Rural News: लातूर ग्रामीण मतदारसंघातील रस्ते व पुलांसाठी ३१ कोटींची तरतूद; आ. रमेशआप्पा कराड यांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश

Mar 10, 2026 | 12:02 PM
आता हवेतच होणार जंगी युद्ध? आज पृथ्वीवर येणार 600kg चे संकट! NASA ने केली हादरवणारी भविष्यवाणी

आता हवेतच होणार जंगी युद्ध? आज पृथ्वीवर येणार 600kg चे संकट! NASA ने केली हादरवणारी भविष्यवाणी

Mar 10, 2026 | 11:57 AM
ICC Team of the Tournament ची झाली घोषणा! 4 भारतीयांचा समावेश; विजेता कर्णधार सूर्याला वगळले…

ICC Team of the Tournament ची झाली घोषणा! 4 भारतीयांचा समावेश; विजेता कर्णधार सूर्याला वगळले…

Mar 10, 2026 | 11:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM