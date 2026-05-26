Smart Trick To Store Vegetables : कडक उन्हातही भाज्या होणार नाहीत खराब, FSSAI ने सांगितली साठवण्याची योग्य पद्धत

Updated On: May 26, 2026 | 12:45 PM IST
Lifestyle Tips : उन्हाळ्याच्या दिवसांत बऱ्याचदा घरातील भाज्या लवकर खराब होऊ लागतात, ज्यामुळे पैसे आणि अन्न दोन्हींचे नुकसान होते. यामुळेच भारताची सेफ्टी स्टँडर्ड ऑथोरिटी FSSAI ने भाज्या योग्य पद्धतीने स्टोर करण्यासाठी काही स्मार्ट टिप्स शेअर केल्या आहेत.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • हिरव्या भाज्या साठवण्यापूर्वी त्यांची योग्य स्वच्छता आणि कोरडेपणा महत्त्वाचा ठरतो.
  • फ्रिजमध्ये ठेवताना ओलावा नियंत्रित ठेवण्यासाठी काही खास गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते.
  • सर्व भाज्या थंड ठिकाणी ठेवणे योग्य नसते; काही भाज्यांसाठी वेगळी पद्धत फायदेशीर ठरते.
Vegetables Storing Tips : उन्हाळ्यात प्रखर उन्हाची तीव्रता इतकी वाढते की घरातील अनेक खाद्यपदार्थ वेळेआधीच खराब होऊ लागतात. याकाळात भाज्या देखील लवकर खराब होतात ज्यामुळे गृहीणींच्या समस्या वाढतात. बऱ्याचदा गृहीणी बाजारात गेल्या की एकदाच दोन ते तीन दिवसांसाठीच्या भाज्या घेऊन येतात ज्यामुळे पुन्हा पुन्हा मार्केटला जाण्याची गरज भासत नाही. पण उन्हाळ्यात या भाज्या लवकर खराब होत असल्याने घरात मोठे नुकसान होते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, याकाळात फक्त भाज्यांना आणून ठेवणे महत्त्वाचे ठरत नाही तर त्यांना योग्य प्रकारे स्टोर करणे देखील महत्त्वाचे ठरते. भाज्यांना फ्रिजमध्ये ठेवाताना काही विशेष काळजी राखायला हवी जेणेकरुन त्या लवकर खराब होणार नाहीत आणि जास्तीत जास्त काळ फ्रेश राहतील.

भारताची सेफ्टी स्टँडर्ड ऑथोरिटी FSSAI ने अलिकडेच एक एडव्हाझरी जारी केली आहे. यात लोकांनी उन्हाळ्याच्या काळात भाज्या घरी जास्तीत जास्तीत वेळ स्टोर कशा करुन ठेवायच्या यासाठीच्या काही टिप्स सांगण्यात आल्या आहेत. योग्य पद्धतीने भाज्या साठवून ठेवल्यास त्यातील पोषक घटक नष्ट होत नाहीत आणि भाज्या दिर्घकाळापर्यंत ताज्या राहतात.

क्लिनिंग करा

हिरव्या भाज्या स्टोर करण्याआधी त्यांना स्वच्छ करा. हिरव्या भाज्यांमध्ये बरीच घाण आणि किटक असण्याचा धोका असतो ज्यामुळे त्यांना घरी आणल्यानंतर लगेच धूवुन टाकावे. भाज्या निसून मग पाण्याने त्यांना स्वच्छ धुवा आणि मग त्यांना पसरवून सुकवा. लक्षात घ्या, पालेभाज्या दोन ते तीन दिवसांत खाऊन टाकाव्यात अन्यथा त्या खराब होऊ शकतात.

पेपरटॉवलचा वापर

दुसरी स्टेप म्हणजे भाज्यांना धुवून सुकवल्यानंतर त्यांना पेपरटॉवल गुंडाळून मग फ्रिजमध्ये ठेवा. हा कागद रेफ्रिजरेटरमधील आर्द्रतेपासून भाज्यांना वाचवेल आणि थंड ठेवेल जेणेकरुन त्या खराब होणार नाहीत. भाज्या गुंडाळून ठेवण्यासाठी वर्तमानपत्राचा वापर करणे टाळावे यामुळे प्रिंटेड शाईतील घटक भाज्यांमध्ये मिसळण्याची शक्यता असते ज्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.

लक्षात ठेवा या टिप्स

  • हिरव्या भाज्यांना धुवून, सुकवून फ्रिजमध्ये ठेवावे जेणेकरुन ओलाव्यापासून त्यांचे संरक्षण होईल.
  • टोमॅटो कधीही फ्रिजमध्ये ठेवू नये, त्यांना बाहेरच एका पसरवून ठेवा.
  • कांदा आणि बटाटा देखील अशा भाज्या आहेत ज्यांना फ्रिजमध्ये ठेवण्याची गरज नसते.
  • भाज्यांना फार काळ फ्रिजमध्ये न ठेवता दोन ते तीन दिवसांत त्यांचे सेवन करावे.
 

Published On: May 26, 2026 | 12:45 PM

