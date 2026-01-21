Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • These Serious Symptoms Appear In The Body When The Liver Is Damaged Liver Damage Symptoms

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

वारंवार जंक फूड किंवा दारूचे सेवन केल्यामुळे लिव्हरचे आरोग्य बिघडून जाते. लिव्हर आतून खराब झाल्यानंतर शरीरावर अनेक गंभीर परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे आरोग्याची योग्य काळजी घ्यावी.

Updated On: Jan 21, 2026 | 05:30 AM
लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे

लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे

Follow Us:
Follow Us:

लिव्हर खराब होण्याची कारणे?
लिव्हर खराब झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
लिव्हरच्या कार्यात अडथळे का निर्माण होतात? 

दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी शरीरातील सर्वच लहान मोठे अवयव निरोगी असणे फार महत्वाचे आहे. त्यातील अतिशय महत्वाचा अवयव म्हणजे लिव्हर. लिव्हर शरीरासाठी पन्नास पेक्षा जास्त कामे करते. शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकणे, अन्नपदार्थ पचन करणे, रक्तशुद्ध करणे यांसारखी असंख्य कामे लिव्हर करते. पण खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे लिव्हरच्या कार्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. लिव्हरमध्ये अनावश्यक चरबी साचून राहण्यास सुरुवात झाल्यानंतर फॅटी लिव्हर किंवा लिव्हर सोरायसिससारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. दैनंदिन आहारात सतत तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाणे, जंक फूडचे अतिसेवन, दारूचे अतिसेवन इत्यादी गोष्टी लिव्हरसाठी अतिशय घातक ठरतात. लिव्हरच्या आजाराची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

लिव्हरच्या आजारांना सायलेंट किलर आजार असे सुद्धा म्हणतात. लिव्हर कॅन्सर किंवा लिव्हर आतून कुजल्यानंतर लवकर लक्षणे दिसत नाही. हळूहळू शरीरात अनेक बदल दिसू लागतात. बऱ्याचदा या बदलांकडे गांभीयाने लक्ष दिले जात नाही. सामान्य समस्या समजून दुर्लक्ष केल्या जाणाऱ्या लक्षणांमुळे कालांतराने गंभीर आजारांची शरीराला लागण होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला लिव्हर आतून कुजल्यानंतर शरीरात कोणती लक्षणे दिसू लागतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार करणे आवश्यक आहे.

लिव्हरच्या आजारांची गंभीर लक्षणे:

त्वचा पिवळी पडणे:

चेहऱ्यावर अचानक वाढलेल्या पिवळेपणाकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत. लिव्हरचे आजार झाल्यानंतर रक्तात बिलीरुबिन नावाचे द्रव जमा होण्यास सुरुवात होते. यामुळे त्वचा आणि नख पिवळी पडतात. कावीळ झाल्यानंतर सुद्धा त्वचा खूप जास्त पिवळी पडते. लिव्हर खराब झाल्यानंतर दिसून येणारे पहिले लक्षण म्हणजे त्वचा पिवळी पडणे.

अंगाला खाज येणे:

लिव्हरच्या आजरांची लागण झाल्यानंतर किंवा लिव्हर आतून कुजल्यानंतर अंगाला खूप जास्त खाज येते. लिव्हरमधील विषारी घटक बाहेर पडून जाण्याऐवजी लिव्हरमध्ये तसेच साचून राहतात, ज्याच्या परिणामामुळे अंगाला खूप जास्त खाज येते. शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जाण्याऐवजी रक्तवाहिन्यांमध्ये तसेच साचून राहतात.

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

पोटाला सूज येणे:

लिव्हर खराब झाल्यानंतर किंवा फॅटी लिव्हरची समस्या उद्भवल्यानंतर शरीराच्या आतील अवयवांना सूज येते. याशिवाय पोटात खूप जास्त तीव्र वेदना होणे, पोट फुगणे, पोट जड झाल्यासारखे वाटणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागल्यास वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार करणे आवश्यक आहे. लिव्हर खराब झाल्यानंतर रक्तवाहिन्यांवर दबाव वाढतो, अल्ब्युमिनचं उत्पादन कमी होऊन जाते. रक्तवाहिन्यांमध्ये विषारी घटक तसेच साचून राहिल्यामुळे शरीराच्या आतील अवयवांना सूज येते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: These serious symptoms appear in the body when the liver is damaged liver damage symptoms

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

Jan 22, 2026 | 03:55 PM
Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Jan 22, 2026 | 03:53 PM
Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Jan 22, 2026 | 03:49 PM
नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

Jan 22, 2026 | 03:49 PM
भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

Jan 22, 2026 | 03:42 PM
Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jan 22, 2026 | 03:40 PM
Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

Jan 22, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM