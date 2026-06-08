Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • What Is The Most Common Brain Tumor In Children Know The Symptoms Of Serious Diseases And Their Proper Treatment

World Brain Tumor Day: मुलांमध्ये सर्वाधिक आढळणारा ब्रेन ट्यूमर कोणता? जाणून घ्या गंभीर आजारांची लक्षणे आणि त्यावरील योग्य उपचार

Updated On: Jun 08, 2026 | 03:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

ब्रेन ट्युमर कोणत्याही व्यायोगटातील मुलामुलींना होऊ शकतो. त्यामुळे पालकांनी या आजाराच्या लक्षणांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.मेंदूमध्ये तयार होणाऱ्या गाठी संपूर्ण शरीरावर परिणाम करतात. चला तर जाणून घेऊया मेंदूमध्ये सर्वाधिक आढळणारा ब्रेन ट्यूमर कोणता?

मुलांमध्ये सर्वाधिक आढळणारा ब्रेन ट्यूमर कोणता? जाणून घ्या गंभीर आजारांची लक्षणे आणि त्यावरील योग्य उपचार

मुलांमध्ये सर्वाधिक आढळणारा ब्रेन ट्यूमर कोणता? जाणून घ्या गंभीर आजारांची लक्षणे आणि त्यावरील योग्य उपचार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

८ जूनला संपूर्ण जगभरात जागतिक ब्रेन ट्यूमर दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचे प्रमुख उद्देश म्हणजे मेंदूच्या गंभीर आजाराबद्दल समाजामध्ये जनजागृकता निर्माण करणे. सन २००० मध्ये ‘जर्मन ब्रेन ट्यूमर असोसिएशन’ ने जागतिक ब्रेन ट्युमर दिन साजरा करण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजरा करण्यात आला. मेंदूमध्ये गाठी झाल्यानंतर शरीरात अनेक बदल दिसून येतात. या बदलांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे फार आवश्यक आहे. ब्रेन ट्यूमर जसा प्रौढांमध्ये आढळून येतो, तसाच ते मुलांमध्येही आढळून येतात. मुलांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या ब्रेन ट्युमरबाबत बोलताना तज्ज्ञ सांगतात की, पालकांनी कोणत्याही असामान्य लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच वैद्यकीय मदत घेणे गरजेचे आहे. मेंदूच्या गंभीर आजाराबद्दल डॉ. शिजी चालीपट, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, अंकुरा हॉस्पिटल फॅार वुमन ॲण्ड चिल्ड्रन, पुणे यांनी महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

मुंबईतील डॉक्टरांची उल्लेखनीय कामगिरी! ३.५ वर्षांच्या चिमुकल्याच्या मेंदूतील दुर्मिळ ट्यूमर काढून परत मिळवून दिली हरवलेली वाणी

ब्रेन ट्युमर कोणत्याही वयोगटातील मुलांना होऊ शकतात. त्यामुळे पालकांनी या आजाराच्या लक्षणांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. मेंदूतील गाठ ही तिच्या आकारावर आणि मेंदूमधील स्थानावर अवलंबून असते. सकाळच्या वेळी अधिक तीव्र होणारी सततची डोकेदुखी, कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वारंवार उलट्या होणे, तोल जाणे, चालताना अडचण येणे, धूसर दिसणे, फिट्स (झटके) येणे, वर्तणुकीत बदल होणे, अभ्यासातील प्रगती कमी होणे किंवा नेहमीपेक्षा अधिक झोप येणे ही काही महत्त्वाची लक्षणे आहेत. लहान बाळांमध्ये डोक्याचा आकार असामान्य रित्या वाढणे किंवा शारीरिक विकासाचा विकासाची विलंब होणे हीदेखील चिंतेची बाब असून त्वरित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

मुलांमध्ये ब्रेन ट्यूमरचे अनेक प्रकार आढळतात. त्यापैकी पायलोसाइटिक अॅस्ट्रोसाइटोमा (Pilocytic Astrocytoma) हा सर्वात सामान्य प्रकार मानला जातो. ही गाठ हळूहळू वाढणारी आणि बहुतेक वेळा कर्करोगजन्य नसते. ती प्रामुख्याने मेंदूच्या सेरेबेलम (Cerebellum) भागात विकसित होते, जो शरीराचा तोल आणि समन्वय राखण्याचे कार्य करतो. याशिवाय मेड्युलोब्लास्टोमा (Medulloblastoma) हा वेगाने वाढणारा ट्यूमर, एपेंडायमोमा (Ependymoma) जो मेंदू किंवा पाठीच्या कण्यातील द्रवाने भरलेल्या पोकळ्यांमध्ये विकसित होतो, तसेच डिफ्यूज लो-ग्रेड ग्लायोमा (Diffuse Low-Grade Glioma) हा तुलनेने हळूहळू वाढणारा ट्यूमरही मुलांमध्ये आढळून येतो.

निदानासाठी मुलाची सविस्तर न्यूरोलॉजिकल तपासणी केली जाते. तसेच ट्युमरचे स्थान आणि आकार समजून घेण्यासाठी एमआरआय (MRI) स्कॅनचा उपयोग केला जातो. काही वेळा गाठीचा नेमका प्रकार निश्चित करण्यासाठी बायोप्सीचीही आवश्यकता भासू शकते.

उपचार कसे केले जातात?

ब्रेन ट्युमरचे निदान झाल्यानंतर तज्ज्ञ डॅाक्टर उपचारांची दिशा ठरवतात. गाठीचा प्रकार, तिचे स्थान आणि मुलाची एकूण प्रकृती यानुसार उपचार योजना आखली जाते. शस्त्रक्रियेच्या मदतीने गाठ सुरक्षितपणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. यावेळी हालचाल करणे, बोलणे, दृष्टी आणि शिकण्याची क्षमता यांसारख्या मेंदूच्या महत्त्वाच्या कार्यांचे संरक्षण करण्यावर विशेष भर दिला जातो.

आजच्या आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे मेंदूच्या गाठींवर अधिक सुरक्षित आणि अचूक उपचार करणे शक्य झाले आहे. न्यूरोनॅव्हिगेशन, इंट्राऑपरेटिव्ह मॉनिटरिंग आणि हाय-प्रिसिजन इमेजिंग यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शस्त्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे केली जाते.

पोटाची वाढलेली ढेरी झपाट्याने होईल कमी! रात्री झोपण्याआधी पाण्यात मिक्स करून प्या ‘हे’ पदार्थ, महिनाभरात दिसाल स्लिम

मुलांमध्ये वरील कोणतीही लक्षणे दिसल्यास पालकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. वेळीच निदान आणि योग्य उपचारांमुळे मुलांच्या जीवनमानात चांगला बदल होऊ शकतो. त्यामुळे कोणतीही शंका असल्यास त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मुलांमध्ये सर्वाधिक आढळणारा ब्रेन ट्यूमर कोणता आहे?

    Ans: मुलांमध्ये सर्वाधिक आढळणाऱ्या ब्रेन ट्यूमरपैकी मेडुलोब्लास्टोमा (Medulloblastoma) हा एक महत्त्वाचा ट्यूमर आहे. हा प्रामुख्याने मेंदूच्या मागील भागात विकसित होतो.

  • Que: मुलांमध्ये ब्रेन ट्यूमर होण्याची कारणे कोणती असू शकतात?

    Ans: बहुतेक प्रकरणांमध्ये नेमके कारण स्पष्ट नसते. काही वेळा आनुवंशिक घटक, जनुकीय बदल किंवा दुर्मीळ सिंड्रोम यांचा संबंध असू शकतो.

  • Que: ब्रेन ट्यूमरचे निदान कसे केले जाते?

    Ans: एमआरआय (MRI), सीटी स्कॅन (CT Scan), न्यूरोलॉजिकल तपासणी आणि आवश्यक असल्यास बायोप्सीद्वारे निदान केले जाते.

Web Title: What is the most common brain tumor in children know the symptoms of serious diseases and their proper treatment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 03:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबईतील डॉक्टरांची उल्लेखनीय कामगिरी! ३.५ वर्षांच्या चिमुकल्याच्या मेंदूतील दुर्मिळ ट्यूमर काढून परत मिळवून दिली हरवलेली वाणी
1

मुंबईतील डॉक्टरांची उल्लेखनीय कामगिरी! ३.५ वर्षांच्या चिमुकल्याच्या मेंदूतील दुर्मिळ ट्यूमर काढून परत मिळवून दिली हरवलेली वाणी

Brain Tumor : मेंदूत गाठ कशी होते अन् त्याचे धोके काय? तज्ज्ञांनी दिली सविस्तर माहिती
2

Brain Tumor : मेंदूत गाठ कशी होते अन् त्याचे धोके काय? तज्ज्ञांनी दिली सविस्तर माहिती

Brain Tumor: निष्काळजीपणा की मेंदूतील ट्युमरचे संकेत? ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे बेतेल जीवावर
3

Brain Tumor: निष्काळजीपणा की मेंदूतील ट्युमरचे संकेत? ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे बेतेल जीवावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Brain Tumor Day: मुलांमध्ये सर्वाधिक आढळणारा ब्रेन ट्यूमर कोणता? जाणून घ्या गंभीर आजारांची लक्षणे आणि त्यावरील योग्य उपचार

World Brain Tumor Day: मुलांमध्ये सर्वाधिक आढळणारा ब्रेन ट्यूमर कोणता? जाणून घ्या गंभीर आजारांची लक्षणे आणि त्यावरील योग्य उपचार

Jun 08, 2026 | 03:01 PM
कंगना रणौतला नर्सेसचा युनिफॉर्म का खटकतोय? भारत भाग्य विधाता’च्या रिलीजपूर्वी उपस्थित केला मुद्दा

कंगना रणौतला नर्सेसचा युनिफॉर्म का खटकतोय? भारत भाग्य विधाता’च्या रिलीजपूर्वी उपस्थित केला मुद्दा

Jun 08, 2026 | 02:59 PM
आकर्षक डिझाईन आणि पावरफुल फीचर्स! Infinix च्या नव्या स्मार्टफोनची भारतात धडाकेबाज एंट्री.. सुरुवातीची किंमत 13 हजारांहून कमी

आकर्षक डिझाईन आणि पावरफुल फीचर्स! Infinix च्या नव्या स्मार्टफोनची भारतात धडाकेबाज एंट्री.. सुरुवातीची किंमत 13 हजारांहून कमी

Jun 08, 2026 | 02:59 PM
Mahshahr Attack : इस्रायली क्षेपणास्त्रांचा इराणच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावर हल्ला; नेतान्याहू यांनी बोलावली तातडीची बैठक

Mahshahr Attack : इस्रायली क्षेपणास्त्रांचा इराणच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावर हल्ला; नेतान्याहू यांनी बोलावली तातडीची बैठक

Jun 08, 2026 | 02:50 PM
भारतासाठी मोठी बातमी, संकट काळात LPG पुरवठा अर्जेंटिनामधून होणार; कंत्राट अदानी पोर्ट्सला

भारतासाठी मोठी बातमी, संकट काळात LPG पुरवठा अर्जेंटिनामधून होणार; कंत्राट अदानी पोर्ट्सला

Jun 08, 2026 | 02:50 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यात १५ जूनपर्यंत मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमीच शेतकऱ्यांनो, खरिप पेरणीची घाई करू नका

Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यात १५ जूनपर्यंत मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमीच शेतकऱ्यांनो, खरिप पेरणीची घाई करू नका

Jun 08, 2026 | 02:47 PM
अखेर 11 वर्षांचा पाठलाग संपला! ऊसतोडणी घोटाळ्याचा सूत्रधार आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात

अखेर 11 वर्षांचा पाठलाग संपला! ऊसतोडणी घोटाळ्याचा सूत्रधार आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात

Jun 08, 2026 | 02:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें