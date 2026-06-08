Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Abdominal Bloating Will Decrease Quickly Drink This Product Mixed With Water Before Going To Bed At Night You Will Look Slim Within A Month

पोटाची वाढलेली ढेरी झपाट्याने होईल कमी! रात्री झोपण्याआधी पाण्यात मिक्स करून प्या ‘हे’ पदार्थ, महिनाभरात दिसाल स्लिम

Updated On: Jun 08, 2026 | 05:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी रात्री झोपण्याआधी आयुर्वेदिक ड्रिंकचे सेवन करावे. यामुळे लठ्ठपणा कमी होण्यासोबतच शरीरातील घाण बाहेर पडून जाण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया हेल्दी ड्रिंक बनवण्याची कृती.

पोटाची वाढलेली ढेरी झपाट्याने होईल कमी! रात्री झोपण्याआधी पाण्यात मिक्स करून प्या 'हे' पदार्थ, महिनाभरात दिसाल स्लिम

पोटाची वाढलेली ढेरी झपाट्याने होईल कमी! रात्री झोपण्याआधी पाण्यात मिक्स करून प्या 'हे' पदार्थ, महिनाभरात दिसाल स्लिम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वजन कमी करण्यासाठी उपाय?
आयुर्वेदिक ड्रिंक बनवण्याची कृती?
आयुर्वेदिक ड्रिंक पिण्याचे फायदे?

जगभरात लठ्ठपणाच्या समस्येने असंख्य लोक त्रस्त आहेत. दैनंदिन आहारात होणारे बदल, झोपेच्या वेळा, पोषक घटकांची कमतरता, जंक फूडचे अतिसेवन केल्यामुळे झपाट्याने वजन वाढत जाते. वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जाते. वजन वाढण्यास सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण वाढलेल्या वजनामुळे शरीराला हानी पोहचण्यास सुरुवात झाल्यानंतर वेगवेगळे उपाय केले जातात. शरीरात वाढलेला अनावश्यक चरबीचा थर संपूर्ण शरीराचा आकार बदलून टाकतो. पोट मांड्यावर वाढलेल्या चरबीमुळे महिलांना कपडे खरेदी करताना किंवा बाहेर जाताना कपड्यांची निवड करताना खूप जास्त गोंधळ निर्माण होतो. त्यामुळे वजन वाढल्यानंतर ते कमी करणे आवश्यक आहे, अन्यथा शरीराला गंभीर आजारांची लागण सुद्धा होऊ शकते.(फोटो सौजन्य – istock)

Blood Pressure कमी झाल्यामुळे कायमच चक्कर येते? मग गुळासोबत मिक्स करून खा ‘हा’ पदार्थ, रक्तदाब राहील नियंत्रणात

शरीरावर अनावश्यक चरबीचा थर वाढल्यानंतर अनेक लोक महागडे डाएट, तासनतास जिममध्ये जाऊन व्यायाम, सप्लिमेंट्स, गोळ्या औषध इत्यादी अनेक गोष्टीचे सेवन करतात. मात्र त्याचा फारसा बदल परिणाम दिसून येत नाही. काहीवेळा केमिकल युक्त सप्लिमेंट्स घेतल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे वाढलेले वजन नैसर्गिकरित्या कमी करावे. आज आम्ही तुम्हाला वजन झपाट्याने कमी करण्यासाठी रात्री झोपण्याआधी पाण्यात कोणते पदार्थ मिक्स करावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे पदार्थ शरीरावर वाढलेला चरबीचा अनावश्यक थर कमी करण्यास मदत करतो. हे पदार्थ पाण्यात मिक्स करून प्यायल्यास वजन कमी होण्यासोबतच शरीरात जमा झालेली घाण सुद्धा बाहेर पडून जाईल.

वजन कमी करण्यासाठी आयुर्वेदिक ड्रिंक:

साहित्य:

  • ओवा
  • लवंग
  • लिंबाचा रस
  • पाणी

कृती:

आयुर्वेदिक ड्रिंक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात एक ग्लास पाणी घेऊन त्यात किसून घेतलेलं आलं, लवंग घालून पाण्याला चांगली उकळी काढून घ्या. पाण्याला उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या. तयार केलेले ड्रिंक गाळून त्यात लिंबाचा रस मिक्स करून सेवन करा. हे ड्रिंक नियमित प्यायल्यास वाढलेले वजन झपाट्याने कमी होण्यास मदत होईल आणि आरोग्य सुधारेल. वजन वाढ्लेल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी कोणताही फॅन्सी डाएट न करता घरगुती उपाय करून वजन कमी करावे.यामुळे आरोग्य चांगले राहते आणि शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही.

अल्कोहोल युक्त पदार्थांचे सेवन न करून सुद्धा Fatty liver चा त्रास वाढला आहे? लिव्हरचे आजार टाळण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ

आयुर्वेदिक ड्रिंक पिण्याचे फायदे:

आल्यामध्ये जिंजरॉल नावाचे अँटी-ऑक्सिडंट आणि अनेक औषधी गुणधर्म आढळून येतात. आल्याच्या सेवनामुळे शरीरावर जमा झालेली अनावश्यक चरबी कमी होण्यास मदत होते आणि आरोग्य निरोगी राहते. शरीराचा मेटाबॉलिज्म रेट वेगाने वाढवण्यासाठी आल्याचे सेवन करावे. रात्रीच्या वेळी आल्याचे सेवन केल्यास सकाळी उठल्यानंतर शरीरातील घाण बाहेर पडून जाण्यास मदत होईल. लवंगमध्ये अनेक औषधी गुणधर्म आढळून येतात. शरीरातील हानिकारक टॉक्सिन्स बाहेर काढून टाकण्यासाठी लवंगाचे सेवन केले जाते. विटामिन सी युक्त लिंबाचा रस शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. कोमट पाण्यात लिंबाचा रस मिक्स करून प्यायल्यास महिनाभरात झपाट्याने वजन कमी होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पोटावरील चरबी कमी करण्यासाठी रात्री कोणते पेय उपयुक्त ठरू शकते?

    Ans: कोमट पाण्यात लिंबू, दालचिनी, बडीशेप किंवा आले यांसारख्या पदार्थांचा वापर केला जातो. मात्र हे उपाय केवळ पूरक असतात; वजन कमी करण्यासाठी संतुलित आहार आणि व्यायाम महत्त्वाचे आहेत.

  • Que: फक्त घरगुती पेय पिल्याने पोटाची ढेरी कमी होते का?

    Ans: नाही. पोटावरील चरबी कमी करण्यासाठी नियमित व्यायाम, योग्य आहार, पुरेशी झोप आणि निरोगी जीवनशैली आवश्यक असते.

  • Que: पोटाची चरबी वाढण्याची प्रमुख कारणे कोणती?

    Ans: जास्त कॅलरीयुक्त आहार, शारीरिक हालचालींचा अभाव, तणाव, अपुरी झोप आणि हार्मोनल बदल यांमुळे पोटाची चरबी वाढू शकते.

Web Title: Abdominal bloating will decrease quickly drink this product mixed with water before going to bed at night you will look slim within a month

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Healthy Drink: फॅटी लिव्हरपासून आराम मिळवण्यासाठी ‘हे’ ड्रिंक्स ठरतील वरदान; वाचा आरोग्यदायी फायदे
1

Healthy Drink: फॅटी लिव्हरपासून आराम मिळवण्यासाठी ‘हे’ ड्रिंक्स ठरतील वरदान; वाचा आरोग्यदायी फायदे

‘या’ फळाचा ज्यूस आणेल चेहऱ्यावर गुलाबी ग्लो! रक्तशुद्ध करण्यासोबतच शरीराला होतील भरमसाट फायदे
2

‘या’ फळाचा ज्यूस आणेल चेहऱ्यावर गुलाबी ग्लो! रक्तशुद्ध करण्यासोबतच शरीराला होतील भरमसाट फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटाची वाढलेली ढेरी झपाट्याने होईल कमी! रात्री झोपण्याआधी पाण्यात मिक्स करून प्या ‘हे’ पदार्थ, महिनाभरात दिसाल स्लिम

पोटाची वाढलेली ढेरी झपाट्याने होईल कमी! रात्री झोपण्याआधी पाण्यात मिक्स करून प्या ‘हे’ पदार्थ, महिनाभरात दिसाल स्लिम

Jun 08, 2026 | 05:30 AM
या आहेत जगातल्या 10 सर्वात जुन्या इंजिनच्या कार : Top 10 Oldest Engine Cars In World

या आहेत जगातल्या 10 सर्वात जुन्या इंजिनच्या कार : Top 10 Oldest Engine Cars In World

Jun 08, 2026 | 01:31 AM
अवैध पार्किंग करणाऱ्यांना हाळुंगे वाहतूक विभागाचा दणका; पाच महिन्यांत तब्बल…

अवैध पार्किंग करणाऱ्यांना हाळुंगे वाहतूक विभागाचा दणका; पाच महिन्यांत तब्बल…

Jun 08, 2026 | 12:30 AM
विठ्ठलनामाचा गजर थेट लंडनहून! पंढरीची वारी झाली ग्लोबल; लंडन ते पंढरपूर ५० दिवसांत ११ देशांचा प्रवास

विठ्ठलनामाचा गजर थेट लंडनहून! पंढरीची वारी झाली ग्लोबल; लंडन ते पंढरपूर ५० दिवसांत ११ देशांचा प्रवास

Jun 07, 2026 | 10:04 PM
LPG गॅस दरवाढीवरून भाजपचा रोहित पवारांवर पलटवार, ‘आधी आपल्या पक्षाच्या अपयशाचा हिशोब द्या…’

LPG गॅस दरवाढीवरून भाजपचा रोहित पवारांवर पलटवार, ‘आधी आपल्या पक्षाच्या अपयशाचा हिशोब द्या…’

Jun 07, 2026 | 09:53 PM
Pune News : बारामती-इंदापूरमध्ये मान्सूनचा जोरदार शिरकाव; काही भागांत तीन तासांहून अधिक मुसळधार पाऊस

Pune News : बारामती-इंदापूरमध्ये मान्सूनचा जोरदार शिरकाव; काही भागांत तीन तासांहून अधिक मुसळधार पाऊस

Jun 07, 2026 | 09:46 PM
Ashok Gehlot: ‘सोनिया गांधींनी अध्यक्ष केले असते तर मी नकार दिला असता का? तो एक मोठा कट होता…’, अशोक गेहलोत यांचे खळबळजनक विधान

Ashok Gehlot: ‘सोनिया गांधींनी अध्यक्ष केले असते तर मी नकार दिला असता का? तो एक मोठा कट होता…’, अशोक गेहलोत यांचे खळबळजनक विधान

Jun 07, 2026 | 09:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें