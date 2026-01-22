Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर आणि चमकदार त्वचेसाठी केवळ बाह्य स्किनकेअर पुरेसा नसून योग्य आहार तितकाच महत्त्वाचा आहे. दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळेला योग्य पदार्थांचे सेवन केल्यास त्वचा आतून निरोगी राहते आणि नैसर्गिक ग्लो मिळतो.

Updated On: Jan 22, 2026 | 11:51 AM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोमट पाणी, फळे, अंकुरित धान्य आणि नैसर्गिक ज्यूस त्वचेला ऊर्जा व चमक देतात.
  • प्रथिने, हिरव्या भाज्या, डाळी, दही आणि सॅलड त्वचा तरुण ठेवण्यास मदत करतात; तेलकट आणि प्रोसेस फूड टाळा.
  • भाजी, चपाती/भाकरी, सूप आणि झोपण्यापूर्वी हळदीचे दूध त्वचेच्या दुरुस्तीस मदत करते.
आपण सुंदर दिसावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. चेहरा सुंदर असला की लोकांची प्रशंसा आपोआपच मिळू लागते. सुंदर दिसण्यासाठी फक्त त्वचेला बाहेरून क्रीम्स लावणे पुरेसे ठरणार नाही तर आहारातही काही महत्त्वाचे बदल चांगले परिणाम घडवून आणतील. आपण जे काही खातो त्याचा थेट परिणाम आपल्या आरोग्यावर होत असतो. अशात सुंदरतेवरही आहाराचा मोठा परिणाम घडून येत असतो. सुंदर व्यक्तींना त्यांच्या लूकचा नक्कीच फायदा होतो. पण सौंदर्य फक्त तुमच्या रंगाबद्दल नाही. तुमचा रंग काहीही असो, जर तुमची त्वचा चमकदार असेल तर तुम्ही हजारो लोकांच्या गर्दीतही तुम्ही उठून दिसाल. निरोगी त्वचा नेहमीच चमकदार दिसते आणि यासाठी निरोगी आहाराचे सेवन फायद्याचे ठरते. नियमित निरोगी खाणे आणि शारीरिक हालचाली आपल्या त्वचेला आतून साफ ठेवते. चांगली त्वचा हवी असेल तर आपल्या स्किन केअर रुटीनमध्ये आहाराचा मोठा वाटा आजच समाविष्ट करा आणि निरोगी पदार्थांचे सेवन सुरु करा. चला कोणत्या वेळी कोणत्या पदार्थांचे सेवन फायद्याचे ठरेल ते जाणून घेऊया.

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

सकाळी काय खावे?

त्वचेला हायड्रेशनची सर्वात जास्त गरज असते. अशात पाण्याचे सेवन तुमच्या त्वचेसाठी चांगले ठरू शकते. सकाळी उठल्यावर सर्वात आधी कोमट पाण्याचे सेवन करा. दिवसभर किमान दोन लिटर पाणी प्यायला हवे. यांनतर नाश्त्यात फळांचा समावेश करा. तुम्ही नाश्त्यात अंकुरलेले मूग, चणे किंवा बदाम हे पदार्थ खाऊ शकता. यातील पोषक घटक दिवसभर शरीरात ऊर्जा प्रदान करतात ज्यामुळे कामात मन लागून राहते. ड्रिंकविषयी बोलायचे झाले तर तुम्ही लिंबू-मधाच्या पाण्याचे सेवन करू शकता, नारळ पाणी, काकडीचा रस, स्ट्रॉबेरीचा रस, संत्र्याचा रस हे देखील उत्तम पर्याय ठरतील.

मिड मॉर्निंग

फक्त आहारच नाही तर व्यायामही शरीरात चांगले बदल घडवून आणतो. यामुळे आपले शरीर निरोगी राहते. तुमच्या सोयीनुसार रोज थोडा वेळ बाजूला काढून नियमित व्यायाम करा. नाश्त्यानंतर, ताजी फळे, सॅलड आणि घरी बनवलेले संपूर्ण धान्य असलेले जेवण खा. चपाती, डाळ आणि हिरव्या भाज्या यांचा आपल्या आहारात समावेश करा. तुम्ही जितक्या रंगीबेरंगी भाज्या खाल तितक्याच त्या तुमच्या त्वचेसाठी फायदेशीर आहेत. रंगीबेरंगी भाज्यांमध्ये अँथोसायनिन असतात, जे त्वचेखाली कोलेजन उत्पादनात योगदान देतात. फळांमध्ये, भरपूर लिंबूवर्गीय फळे खा. लिंबूवर्गीय फळांमध्ये व्हिटॅमिन सी असते, जे त्वचेच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. लिंबूवर्गीय फळांमध्ये संत्री, किवी, स्ट्रॉबेरी, ब्लॅकबेरी, रासबेरी आणि ब्लूबेरी यांसारख्या आंबट-गोड फळांचा समावेश होतो. ही फळे विविध रोगांच्या धोक्यापासून आपल्या शरीराचे संरक्षण करण्यास मदत करते आणि त्वचेला तारुण्य मिळवून देते.

दुपारचा आहार

तुमचा दुपारचा आहार महत्वाचा असतो, ज्यामुळे पोटभर खा. परंतु यात तेलकट पदार्थांचा समावेश करू नका. प्रोसेस फूड, तेलकट पदार्थ, अतिगोड पदार्थ यांमुळे त्वचा खराब होऊ लागते. अशा पदार्थांचे सेवन त्वचेला तेलकट बनवते ज्यामुळे पिंपल्स होण्याची शक्यता असते. दुपारच्या जेवणात तुम्ही तांदूळ, एक मसूर डाळ, सॅलड, दही आणि हिरव्या पालेभाज्या यांचा समावेश करू शकता. लक्षात ठेवा की त्वचा तरुण ठेवण्यासाठी भरपूर प्रथिने आवश्यक असतात. जर तुम्ही मांसाहारी असाल तर चिकन, अंडी, मासे इत्यादी खा.

संध्याकाळचा नाश्ता

संध्याकाळी लागणाऱ्या हलक्या भुकेसाठी आहारात फक्त हलक्या पदार्थांचाच समावेश करा. यासाठी तुम्ही ग्रीन टी, हर्बल टी, भाजलेले मखाना, भाजलेले सुके फळे, शेंगदाणे, कुकीज, ओट बिस्किटे किंवा स्मूदी यांचे सेवन करू शकता.

रात्रीचे जेवण

दिवसभर भरपूर खाल्ल्याने रात्रीचे जेवण हे नेहमी लाईट असावे. यात गरजेच्या आणि हेल्दी पदार्थांचे प्रमाण अधिक असुद्या. आपल्या जेवणाच्या ताटात तुम्ही भाजी, चपाती, भाकरी, सॅलड, सूप अशा पदार्थांचा समावेश करू शकता. चिकन आणि माशांचे सेवन देखील शरीरासाठी फायद्याचे ठरते.

स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

झोपण्यापूर्वी

झोपण्यापूर्वी एक ग्लास हळदीचे दूध पिल्याने शरीराला अनेक फायदे मिळतात. यामुळे रात्री शांत झोप लागते. झोप पूर्ण झाली की डोळ्यांखाली काळे डाग येत नाही आणि त्वचा सुधारण्यास मदत होते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: What to eat for glowing natural skin lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 11:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुकेश अंबानी यांच्या घरात ब्रेकफास्टपासून डिनरपर्यंत रोज बनवले जातात ‘हे’ पदार्थ, पहा मेन्यू कार्ड
1

मुकेश अंबानी यांच्या घरात ब्रेकफास्टपासून डिनरपर्यंत रोज बनवले जातात ‘हे’ पदार्थ, पहा मेन्यू कार्ड

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन
2

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर
3

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय
4

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 11:51 AM
Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य

Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य

Jan 22, 2026 | 11:49 AM
हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

Jan 22, 2026 | 11:46 AM
Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

Jan 22, 2026 | 11:42 AM
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

Jan 22, 2026 | 11:37 AM
Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 22, 2026 | 11:36 AM
लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

Jan 22, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM