गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

आयुर्वेदात अश्वगंधाला फार महत्त्व असून ती एक बहुमुखी औषधी वनस्पती मानली जाते. जुन्या काळापासून शारीरिक आणि मानसिक समस्या दूर करण्यासाठी अश्वगंधाचा वापर केला जात आहे. अश्वगंधा शरीराला आतून बळकट करते आणि मानसिक शांती प्रदान करते असे म्हटले जाते. बदलती जीवनशैली आणि वाढता ताणतणाव पाहता याची गरज वाढू लागली आहे. रोजच्या धावपळीच्या जगात कामाच्या व्यापात आपण आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करु लागतो. परिणामी कमी वयातच अनेक आजार आपल्याला भेडसावू लागतात.
रोजच्या सामान्य वाटणाऱ्या वेदना पुढे जाऊन मोठे रुप घेऊ शकतात. अशात वेळीच त्यांच्यावर उपाय करणे फायद्याचे ठरेल. यासाठी अश्वगंधाचा वापर एक चांगला पर्याय ठरेल. अश्वगंधा नियमित सेवन केल्याने उर्जेची पातळी वाढते आणि दिवसभर चैतन्य टिकून राहते. ज्यांना लवकर थकवा येतो किंवा सतत अशक्तपणा जाणवतो त्यांच्यासाठी हे विशेषतः फायदेशीर आहे.
मानसिक ताणावर नियंत्रण
अश्वगंधाचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मानसिक ताणावर नियंत्रण करण्याची क्षमता. त्याचे गुणधर्म मन शांत करण्यास आणि चिंता, चिंता आणि अस्वस्थता कमी करण्यास मदत करतात. अश्वगंधा विशेषतः ज्यांना जास्त विचार केल्यामुळे मानसिक थकवा जाणवतो त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे. ते मज्जासंस्था मजबूत करते आणि मानसिक संतुलन राखण्यास मदत करते. मेंदूचे आरोग्य वाढवण्यासाठी, तुम्ही आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या सल्ल्याने अश्वगंधा सेवन करू शकता.
झोपेशी संबंधित समस्या होतील दूर
झोपेशी संबंधित समस्या असणाऱ्यांसाठी अश्वगंधा अत्यंत फायदेशीर आहे. ज्यांना झोप लवकर येत नाही किंवा वारंवार झोपेचा त्रास होतो त्यांनी याचे सेवन करावे. अश्वगंधा झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि शांत झोपेला प्रोत्साहन देते. याच्या नियमित सेवनाने निद्रानाशाचा त्रास कमी होऊ शकतो. अश्वगंधा सांधेदुखी, स्नायू कडक होणे आणि शरीराची सूज यांसारख्या समस्यांनाही दूर करतो. यातील दाहक-विरोधी गुणधर्म वेदना आणि सूज कमी करण्यास मदत करतात. अश्वगंधाच्या तेलाने मालिश केल्यास स्नायूंना आराम मिळतो आणि लवचिकता सुधारते. यामुळे संधिवाताची समस्या दूर होते.
पुरुष-महिला दोघांसाठी फायदेशीर
अश्वगंधाचे सेवन पुरुष आणि महिला दोघांसाठी फायदेशीर ठरते. पुरुषांमध्ये, ते शक्ती, सहनशक्ती आणि हार्मोनल संतुलन सुधारते, तर महिलांमध्ये, ते अशक्तपणा कमी करण्यास, ताण कमी करण्यास आणि हार्मोनल संतुलन राखण्यास मदत करते. याचे सेवन शरीराची रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवते आणि रोगांपासून शराराचे संरक्षण करण्याचे काम करते.
अश्वगंधाचे सेवन कसे करावे?