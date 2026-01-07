Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रात्री झोपेत हात सुन्न होतात? मग सावध व्हा, सामान्य वाटणारी ही गोष्ट असू शकते गंभीर आजाराचे लक्षण

रात्री हात सुन्न होणे ही तक्रार अनेकदा झोपेच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे होते असे मानले जाते, मात्र वारंवार अशी समस्या जाणवत असेल तर ती मज्जातंतूंशी संबंधित गंभीर कारणामुळेही असू शकते.

Updated On: Jan 07, 2026 | 12:15 PM
रात्री झोपेत हात सुन्न होतात? मग सावध व्हा, सामान्य वाटणारी ही गोष्ट असू शकते गंभीर आजाराचे लक्षण

(फोटो सौजन्य – istock)

  • तज्ज्ञांच्या मते रात्री हात सुन्न होण्यामागील सर्वात सामान्य कारण कार्पल टनेल सिंड्रोम असून यात मनगटातील मध्यवर्ती मज्जातंतूवर दाब येतो.
  • ही समस्या महिलांमध्ये, गर्भवती स्त्रिया, मधुमेह, थायरॉईड, संधिवात असलेले रुग्ण आणि सतत मनगट वाकवून काम करणाऱ्यांमध्ये अधिक आढळते.
  • काही प्रकरणात मुंग्या किंवा सुन्नपणा आजारपणाचे लक्षण ठरू शकते ज्यावर वेळीच उपचार घेणे महत्त्वाचे ठरते.
रात्रीच झोपेत हात सुन्न होतात का ?

रात्रीच्या वेळी हात सुन्न होणे ही अनेक लोकांसाठी एक सामान्य बाब असते. चुकीच्या पद्धतीने झोपल्याने हाताला मुंग्या येत असतील अशा समजूतीने त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. ही तक्रार विशेषतः महिलांमध्ये सामान्य आहे. हात सुन्न होणे हे केवळ दुखापत किंवा झोपेच्या चुकीच्या पद्धतीने होत नाही, ते मज्जातंतूंच्या नुकसानीमुळे किंवा न्यूरोलॉजिकल कारणांमुळे देखील असू शकते. नक्की रात्री हात सुन्न होण्याचे कारण काय असू शकते, त्यामागे कोणत्या आजाराचे कारण असू शकते का? जाणून घेऊयात.

मुख्य कारणे कोणती ?

  • तज्ज्ञांच्या मते, जर हिवाळ्यात किंवा इतरही वैक्षी रात्री तुमचे हात सुन्न होत असतील तर त्याचे सर्वात सामान्य कारण कार्पल टनेल सिंड्रोम असु शकते. या स्थितीत, हातातील मध्यवती मज्जातंतू दाबली जाते. यामुळे हात सुन्न होणे, मुंग्या येणे किंवा वेदना होतात.
  • ही समस्या अशा लोकांमध्ये अधिक सामान्य आहे ज्यांना सतत मनगट वाकवावे लागते, जसे की टाइपिंग, दूध काढणे, स्वयंपाकघरात भांडी किंवा चमचे वापरणे आणि नमस्ते करणे, या क्रियाकलापांमुळे मनगटावर दबाव वाढतो आणि लक्षणे आणखी बिकट होतात.
  • कार्पल टनेल सिंड्रोममध्ये सामान्यत रात्रीच्या वेळी सुन्नपणा, बोटांमध्ये मुंग्या येणे, हात किवा मनगटात कधीकधी वेदना होणे आणि पकडण्यात किंवा घरून ठेवण्यात अडचण येणे यासारखी लक्षणे असतात, हे गट विशेषतः या सिंड्रोमला बळी पडतात, महिला, गर्भवती महिला, थायरॉईड आणि मधुमेह असलेले लोक, संधिवात असलेले लोक आणि ज्यांचे वजन अलीकडेच वाढले आहे.
घरी कसे तपासायचे?

तज्ज्ञांच्यां मते याबाबत आपण घरीही तपासणी करू शकतो. तुमचे हात मागे, म्हणजे उलटे करा. तुमचे मनगट वरच्या दिशेने आणि बोटे खाली दिशेने ठेवा. सुमारे दोन मिनिटे या स्थितीत रहा. जर या वेळेत तुमचे हात सुन्न झाले किंवा मुंग्या आल्या तर ते कार्पल टनेल सिंड्रोमचे लक्षण असू शकते. अशा परिस्थितीत, ताबडतोब न्यूरोलॉजिस्टचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. उपचार आणि प्रतिबंधः कार्पल टनेल सिंड्रोमवर उपचार करणे सहसा सोपे असते. डॉक्टर त्याबाचत उपचार देतात.

Published On: Jan 07, 2026 | 12:15 PM

