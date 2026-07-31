Jalgaon News: ‘या’ प्रकरणाने उडवली संस्थाचालक, माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांची झोप… नेमकं प्रकरण काय?

गरुड यांच्या संस्थेतील तब्बल १७७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव बनावट असल्याचे एसआयटीच्या तपासात निष्पन्न झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, बुधवारी नाशिक पोलिसांचे पथक जळगावात दाखल झाले होते. त्यानंतर गुरुवारी या पथकाने शेंदुर्णी येथील संजय गरुड यांच्या संस्थांना भेट देऊन महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. जामनेर तालुक्यातील शेंदुर्णी एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन संजय गरुड यांना सोलापूर येथून एसआयटीच्या नाशिक पथकाने ताब्यात घेतले. सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर यांच्यानंतर भाजप नेते गरुड यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक बनावट शालार्थ आयडी या संस्थेतील असल्याचे तपासात आढळून आल्यानंतर ही कारवाई झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील २५९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसतानाही बनावट वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. तसेच पाचोरा, पारोळा, अमळनेर व चाळीसगाव तालुक्यातील संस्थांमधील उर्वरित ८२ शालार्थ आयडी बनावट असल्याचा संशय असून, एसआयटीकडून तपास सुरू आहे. त्यामुळे या तालुक्यांतील मोठ्या शैक्षणिक संस्था रडारवर आल्या आहेत.
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एसआयटीने संजय गरुड यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या संस्थेचे सहसचिव दीपक गरुड यांचीही चौकशी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांच्याकडून तपासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली कागदपत्रे नाशिक पोलिसांच्या पथकाने ताब्यात घेतली आहेत. सहसचिवासह अन्य दोघांना चौकशीसाठी ताब्यातही घेतले.
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संजय गरुड यांच्या अटकेनंतर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमध्येही धास्ती निर्माण झाली आहे. एसआयटीच्या कारवाईनंतर काही अधिकाऱ्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केल्याचे सांगण्यात येत आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात मिळालेल्या धागेदोऱ्यांच्या आधारे एसआयटीकडून पुढील कारवाई सुरू आहे.