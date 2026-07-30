गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Jalgaon News: भरधाव कारने हिरावला संसाराचा आधार; पत्नी-मुलाचा आक्रोश मन हेलावणारा

Updated On: Jul 30, 2026 | 10:56 AM IST
जाहिरात
सारांश

Jalgaon News: जळगावातील इच्छादेवी चौक परिसरात बुधवारी सकाळी भरधाव इनोव्हा कारने दोन जणांना धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात कामावर जाण्यासाठी घरातून निघालेल्या लीलाधर मंगल जाधव (३६) यांचा जागीच मृत्यू झाला.

Jalgaon News: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Jalgaon News: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इच्छादेवी चौकात भरधाव इनोव्हा कारने दोन जणांना धडक दिली.
  • लीलाधर मंगल जाधव (३६) यांचा अपघातात जागीच मृत्यू झाला.
  • कन्हैया राजेश गारुंगे (४६) गंभीर जखमी असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
  • बुधवारी सकाळी साडेसहा वाजता राष्ट्रीय महामार्गावर हा भीषण अपघात घडला.
 

Jalgaon News:  जळगाव (वा.) रोजप्रमाणे सकाळी घरातून कामावर जाण्यासाठी निघालेला एक कष्टकरी तरुण काही मिनिटांतच काळाच्या पडद्याआड गेला. इच्छादेवी चौक परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गावर बुधवारी सकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास भरधाव इनोव्हा कारने घडविलेल्या भीषण अपघातात लीलाधर मंगल जाधव (वय ३६) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर रस्ता ओलांडणारे कन्हैया राजेश गारुंगे (वय ४६, रा. कंजरवाडा) हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

नागरिकांमध्ये संतापाची लाट

अपघातानंतर कारचालक वाहन घटनास्थळीच सोडून पसार झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. मूळचे कठोरा (ता. जळगाव) येथील असलेले लीलाधर जाधव हे गेल्या चार वर्षांपासून शहरातील चंदू अण्णानगर येथे कुटुंबासह राहत होते. एमआयडीसीतील एका पाईप कंपनीत ते कामगार म्हणून कार्यरत होते. बुधवारी सकाळीही नेहमीप्रमाणे पत्नी आणि मुलाचा निरोप घेऊन ते दुचाकीवरून कामासाठी निघाले होते.

Jalgaon LIVE Updates | Navarashtra (नवराष्ट्र)

दुचाकीला जोरदार धडक

मात्र नियतीने त्यांच्या आयुष्याचा प्रवास इच्छादेवी चौकातच थांबवला. अजिंठा चौकाच्या दिशेने भरधाव वेगाने येणाऱ्या (एमएच-१९ बीएल-७०७७) क्रमांकाच्या इनोव्हा कारने प्रथम रस्ता ओलांडणाऱ्या कन्हैया गारुंगे यांना धडक दिली. त्यानंतर कार दुभाजकावर आदळली आणि त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या जाधव यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक बसली. धडकेचा वेग इतका प्रचंड होता की कार दोनवेळा पलटी झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले. या भीषण धडकेत लीलाधर जाधव यांचा जागीच मृत्यू अपघातानंतर परिसरातील झाला.

पत्नीचा आक्रोश, लहान मुलाच्या डोळ्यांतील हरवलेले पितृछत्र

नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत जखमी कन्हैया गारुंगे यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र कारचालक जतिन संजय बोरसे (वय २१, रा. वाघनगर) हा वाहन घटनास्थळीच सोडून फरार झाला. कारमध्ये आणखी काहीजण असल्याचा आरोप मयताच्या नातेवाईकांनी केला असून पोलिसांनी त्यादृष्टीनेही तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, जाधव यांचा मृतदेह पाहता कुटुंबीयांनी एकच हंबरडा फोडला. पत्नीचा आक्रोश, लहान मुलाच्या डोळ्यांतील हरवलेले पितृछत्र आणि वृद्ध आई-वडिलांचे दुःख पाहून रुग्णालय परिसरातील अनेकांचे डोळे पाणावले.

Jalgaon News: जळगावात आदिवासीच्या प्रश्नांसाठी पालकमंत्री अॅक्शन …

Web Title: Jalgaon news speeding innova car hits two at ichhadevi chowk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 10:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amravati: अमरावतीत भरधाव ट्रकचा कहर! दुचाकीला धडक देत दोन महिलांचा जागीच मृत्यू; चालक अपघातानंतर फरार
1

Amravati: अमरावतीत भरधाव ट्रकचा कहर! दुचाकीला धडक देत दोन महिलांचा जागीच मृत्यू; चालक अपघातानंतर फरार

Jalgaon News: मराठी शाळा ओस, उर्दू शाळांत रांगा; जळगावात नेमकं काय घडतंय?
2

Jalgaon News: मराठी शाळा ओस, उर्दू शाळांत रांगा; जळगावात नेमकं काय घडतंय?

Kalyan Murbad Pickup Viral Video: माळशेज घाटात थरार! मद्यधुंद पिकअप चालकाचा धिंगाणा… अखेर असा झाला शेवट
3

Kalyan Murbad Pickup Viral Video: माळशेज घाटात थरार! मद्यधुंद पिकअप चालकाचा धिंगाणा… अखेर असा झाला शेवट

Jalgaon News: जळगावात आदिवासीच्या प्रश्नांसाठी पालकमंत्री अॅक्शन मोडवर
4

Jalgaon News: जळगावात आदिवासीच्या प्रश्नांसाठी पालकमंत्री अॅक्शन मोडवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सतत थकवा आणि श्वास घ्याल त्रास होतोय? क्रॉनिक फटीग सिंड्रोमच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच करा उपचार

सतत थकवा आणि श्वास घ्याल त्रास होतोय? क्रॉनिक फटीग सिंड्रोमच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच करा उपचार

Jul 30, 2026 | 12:53 PM
CJPला परदेशातून फंडिंग मिळत असेल तर अमित शाहांचे अपयश…; अभिजीत दिपकेंचा घणाघात

CJPला परदेशातून फंडिंग मिळत असेल तर अमित शाहांचे अपयश…; अभिजीत दिपकेंचा घणाघात

Jul 30, 2026 | 12:51 PM
‘2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई…’, राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

‘2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई…’, राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

Jul 30, 2026 | 12:36 PM
Apple ची ऐतिहासिक झेप! 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कॅप गाठणारी जगातील दुसरी कंपनी

Apple ची ऐतिहासिक झेप! 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कॅप गाठणारी जगातील दुसरी कंपनी

Jul 30, 2026 | 12:30 PM
तपासाच्या नावाखाली पोलिसांचे पर्यटन! अपर पोलिस आयुक्तांकडून गंभीर दखल; दोन वर्षासाठी…

तपासाच्या नावाखाली पोलिसांचे पर्यटन! अपर पोलिस आयुक्तांकडून गंभीर दखल; दोन वर्षासाठी…

Jul 30, 2026 | 12:24 PM
पावसाळ्यात सावध राहा! आर्द्र हवामानामुळे विषाणूजन्य आजारांचा धोका, चार आजारांतील वाढीची सरासरी ५७.६ टक्क्यांवर…

पावसाळ्यात सावध राहा! आर्द्र हवामानामुळे विषाणूजन्य आजारांचा धोका, चार आजारांतील वाढीची सरासरी ५७.६ टक्क्यांवर…

Jul 30, 2026 | 12:10 PM
Russia-Ukraine War: रशियाच्या भीषण क्षेपणास्त्र वर्षावाने कीव थरारले; झेलेन्स्कींचा अंदाज अचूक, शहरांमध्ये विनाशाचे तांडव

Russia-Ukraine War: रशियाच्या भीषण क्षेपणास्त्र वर्षावाने कीव थरारले; झेलेन्स्कींचा अंदाज अचूक, शहरांमध्ये विनाशाचे तांडव

Jul 30, 2026 | 12:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा