Jalgaon News: मराठी शाळा ओस, उर्दू शाळांत रांगा; जळगावात नेमकं काय घडतंय?

महापालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या १२, उर्दू माध्यमाच्या १० आणि हिंदी माध्यमाची एक शाळा आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही इयत्ता पहिलीसाठी तिन्ही माध्यमांत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. यावर्षी एकूण ५३९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याची माहिती महापालिका शिक्षण मंडळाने दिली. त्यामध्ये मराठी माध्यमात १०८, उर्दू माध्यमात ४२६, तर हिंदी माध्यमात केवळ ५ विद्याथ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. मोफत शिक्षणासह विविध शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध असूनही संख्या घट आहे.
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यंदा मुलींची संख्या मुलांपेक्षा किंचित अधिक आहे. एकूण २६९ मुलांनी, तर २७० मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. मराठी माध्यमात ५६ मुले व ५२ मुली, उर्दू माध्यमात २११ मुले व २१५ मुली, तर हिंदी माध्यमात २ मुले व ३ मुलींनी प्रवेश घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
उर्दू माध्यमाच्या पालकांची आजही महापालिकेच्या शाळांना अधिक पसंती असल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत एकूण ४,८२३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी उर्दू माध्यमातील ३.८३९, मराठी माध्यमातील ९२१, तर हिंदी माध्यमातील ६३ विद्यार्थी आहेत. यामध्ये २.२९३ मुले आणि २,५३० मुलींचा समावेश आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील सर्व नगरपालिका व महापालिकांतील शिक्षण मंडळे बरखास्त केली आहेत. शिक्षण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली नगरसेवकांची शिक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद असली, तरी जळगाव महापालिकेत अद्याप या समितीची स्थापना झालेली नाही.