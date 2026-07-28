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Jalgaon News: मराठी शाळा ओस, उर्दू शाळांत रांगा; जळगावात नेमकं काय घडतंय?

Updated On: Jul 28, 2026 | 11:16 AM IST
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सारांश

Jalgaon News: जळगाव महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये यंदा इयत्ता पहिलीत ५३९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यापैकी उर्दू माध्यमात सर्वाधिक ४२६, मराठी माध्यमात १०८, तर हिंदी माध्यमात केवळ ५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला.

Jalgaon News: मराठी शाळा ओस, उर्दू शाळांत रांगा( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

Jalgaon News: मराठी शाळा ओस, उर्दू शाळांत रांगा( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • इयत्ता पहिलीत ५३९ प्रवेश
  • मोफत शिक्षणाची सुविधा
  • मराठी माध्यमातील घट
Jalgaon News : खासगी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणाचा खर्च वाढत असतानाही महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये आजही मोफत शिक्षण दिले जात आहे. यंदा इयत्ता पहिलीत तब्बल ५३९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून, मराठी माध्यमापेक्षा उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. महापालिकेतर्फे इयत्ता आठवीपर्यंत मराठी, उर्दू आणि हिंदी माध्यमातून मोफत प्राथमिक शिक्षण दिले जाते.

इयत्ता पहिलीसाठी तिन्ही माध्यमांत प्रवेश

महापालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या १२, उर्दू माध्यमाच्या १० आणि हिंदी माध्यमाची एक शाळा आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही इयत्ता पहिलीसाठी तिन्ही माध्यमांत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. यावर्षी एकूण ५३९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याची माहिती महापालिका शिक्षण मंडळाने दिली. त्यामध्ये मराठी माध्यमात १०८, उर्दू माध्यमात ४२६, तर हिंदी माध्यमात केवळ ५ विद्याथ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. मोफत शिक्षणासह विविध शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध असूनही संख्या घट आहे.

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मुलींची संख्या अधिक

यंदा मुलींची संख्या मुलांपेक्षा किंचित अधिक आहे. एकूण २६९ मुलांनी, तर २७० मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. मराठी माध्यमात ५६ मुले व ५२ मुली, उर्दू माध्यमात २११ मुले व २१५ मुली, तर हिंदी माध्यमात २ मुले व ३ मुलींनी प्रवेश घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

उर्दूला अधिक पसंती

उर्दू माध्यमाच्या पालकांची आजही महापालिकेच्या शाळांना अधिक पसंती असल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत एकूण ४,८२३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी उर्दू माध्यमातील ३.८३९, मराठी माध्यमातील ९२१, तर हिंदी माध्यमातील ६३ विद्यार्थी आहेत. यामध्ये २.२९३ मुले आणि २,५३० मुलींचा समावेश आहे.

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शिक्षण समितीची स्थापना नाही

राज्य शासनाने राज्यातील सर्व नगरपालिका व महापालिकांतील शिक्षण मंडळे बरखास्त केली आहेत. शिक्षण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली नगरसेवकांची शिक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद असली, तरी जळगाव महापालिकेत अद्याप या समितीची स्थापना झालेली नाही.

Web Title: Marathi schools fall urdu schools line up what is really happening in jalgaon

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Published On: Jul 28, 2026 | 11:16 AM

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