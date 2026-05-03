३० लाखांच्या अवैध रेतीसह ३ वाहने जप्त! नांदुरा मोताळा मार्गावर पोलिसांची कारवाई

बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा येथे अवैध रेती वाहतुकीवर पोलिसांनी मोठी आणि धडाकेबाज कारवाई करत तीन डंपर जप्त केले आहेत. नांदुरा–मोताळा मार्गावरील वॉटर सप्लाय परिसरात मध्यरात्री गस्तीदरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे ३० लाख १८ हजार रुपये किमतीची रेती आणि संबंधित वाहने जप्त करण्यात आली असून, या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदुरा पोलिस ठाण्याचे पोलिस कॉन्स्टेबल विनायक देवानंद मानकर आणि त्यांचे पथक नियमित गस्त घालत होते. यावेळी वॉटर सप्लाय परिसरात तीन संशयास्पद वाहने दिसून आली. वाहनांच्या हालचालींवर संशय आल्याने पोलिसांनी तत्काळ त्यांना थांबवून तपासणी सुरू केली. तपासणीदरम्यान वाहनांमध्ये कोणतीही अधिकृत पावती किंवा शासनमान्य परवाना नसताना रेतीची अवैध वाहतूक सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले.
यानंतर पंचांसमक्ष कारवाई करत एमएचबीबी-९३८९, एमएच-२८/बीबी-४९१३ आणि एक विनानंबर वाहन जप्त करण्यात आले. या तिन्ही वाहनांमधून एकूण ६ ब्रास रेती जप्त करण्यात आली. पोलिसांनी ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पार पाडली असून, यामुळे अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
या प्रकरणी सागर संभाजी सोनोने (वय ३४, रा. मूर्ती, ता. मोताळा), अतुल मोहन येरवळ (वय २३, रा. गिरोली, ता. मोताळा) आणि लक्ष्मण उर्फ गणेश धोंडू चव्हाण (वय ३५, रा. नेहरूनगर, वारुळी, ता. मोताळा) या तिघांना घटनास्थळीच ताब्यात घेण्यात आले. तिन्ही आरोपी मोताळा तालुक्यातील रहिवासी असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या विरोधात नांदुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
या कारवाईमुळे परिसरातील रेती माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतूक हा गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर प्रश्न बनला असून, त्यामुळे पर्यावरणावर मोठा परिणाम होत आहे. नदीपात्रातील अनियंत्रित रेती उत्खननामुळे नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह बिघडतात, जलसाठ्यावर परिणाम होतो आणि पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.
पोलिस प्रशासनाने अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. यापुढेही गस्त आणि तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्थानिक नागरिकांनीही या कारवाईचे स्वागत केले असून, प्रशासनाने अशाच प्रकारे सतत कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. नागरिकांच्या मते, अशा कारवायांमुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळते आणि बेकायदेशीर व्यवसायांना आळा बसतो. दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते, अवैध रेती उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ कारवाई पुरेशी नसून, दीर्घकालीन धोरणे राबवणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, कडक नियम आणि जनजागृती यांच्या माध्यमातूनच या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.
एकंदरीत, नांदुरा येथील ही कारवाई केवळ पोलिसांच्या सतर्कतेचे उदाहरण नसून, पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. भविष्यात अशाच प्रकारच्या कारवाया सातत्याने होत राहिल्यास अवैध रेती माफियांवर निश्चितच आळा बसण्यास मदत होईल.