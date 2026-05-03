Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • 3 Vehicles Seized Along With Illegal Sand Worth 30 Lakhs Police Action On Nandura Motala Route

३० लाखांच्या अवैध रेतीसह ३ वाहने जप्त! नांदुरा मोताळा मार्गावर पोलिसांची कारवाई

बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा येथे अवैध रेती वाहतुकीवर पोलिसांनी धडक कारवाई करत तीन डंपर जप्त केले. नांदुरा–मोताळा मार्गावरील वॉटर सप्लाय परिसरात मध्यरात्री गस्तीदरम्यान ही कारवाई करण्यात आली.

Updated On: May 03, 2026 | 07:36 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा येथे अवैध रेती वाहतुकीवर पोलिसांनी मोठी आणि धडाकेबाज कारवाई करत तीन डंपर जप्त केले आहेत. नांदुरा–मोताळा मार्गावरील वॉटर सप्लाय परिसरात मध्यरात्री गस्तीदरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे ३० लाख १८ हजार रुपये किमतीची रेती आणि संबंधित वाहने जप्त करण्यात आली असून, या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदुरा पोलिस ठाण्याचे पोलिस कॉन्स्टेबल विनायक देवानंद मानकर आणि त्यांचे पथक नियमित गस्त घालत होते. यावेळी वॉटर सप्लाय परिसरात तीन संशयास्पद वाहने दिसून आली. वाहनांच्या हालचालींवर संशय आल्याने पोलिसांनी तत्काळ त्यांना थांबवून तपासणी सुरू केली. तपासणीदरम्यान वाहनांमध्ये कोणतीही अधिकृत पावती किंवा शासनमान्य परवाना नसताना रेतीची अवैध वाहतूक सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले.

Chhatrapati Sambhajinagar : संभाजीनगर – परभणी मार्ग, जमीन मोजणी; रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणाचं काम अ‍ॅक्शनमोडमध्ये

यानंतर पंचांसमक्ष कारवाई करत एमएचबीबी-९३८९, एमएच-२८/बीबी-४९१३ आणि एक विनानंबर वाहन जप्त करण्यात आले. या तिन्ही वाहनांमधून एकूण ६ ब्रास रेती जप्त करण्यात आली. पोलिसांनी ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पार पाडली असून, यामुळे अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

या प्रकरणी सागर संभाजी सोनोने (वय ३४, रा. मूर्ती, ता. मोताळा), अतुल मोहन येरवळ (वय २३, रा. गिरोली, ता. मोताळा) आणि लक्ष्मण उर्फ गणेश धोंडू चव्हाण (वय ३५, रा. नेहरूनगर, वारुळी, ता. मोताळा) या तिघांना घटनास्थळीच ताब्यात घेण्यात आले. तिन्ही आरोपी मोताळा तालुक्यातील रहिवासी असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या विरोधात नांदुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

या कारवाईमुळे परिसरातील रेती माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतूक हा गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर प्रश्न बनला असून, त्यामुळे पर्यावरणावर मोठा परिणाम होत आहे. नदीपात्रातील अनियंत्रित रेती उत्खननामुळे नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह बिघडतात, जलसाठ्यावर परिणाम होतो आणि पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.
पोलिस प्रशासनाने अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. यापुढेही गस्त आणि तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Buldhana News : ज्ञानगंगा अभयारण्यात वन्यप्राणी गणना! ६३५ वन्यप्राणी कॅमेऱ्यात कैद; ४४ मचणावरून घेतला निसर्ग अनुभव

स्थानिक नागरिकांनीही या कारवाईचे स्वागत केले असून, प्रशासनाने अशाच प्रकारे सतत कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. नागरिकांच्या मते, अशा कारवायांमुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळते आणि बेकायदेशीर व्यवसायांना आळा बसतो. दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते, अवैध रेती उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ कारवाई पुरेशी नसून, दीर्घकालीन धोरणे राबवणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, कडक नियम आणि जनजागृती यांच्या माध्यमातूनच या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.

एकंदरीत, नांदुरा येथील ही कारवाई केवळ पोलिसांच्या सतर्कतेचे उदाहरण नसून, पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. भविष्यात अशाच प्रकारच्या कारवाया सातत्याने होत राहिल्यास अवैध रेती माफियांवर निश्चितच आळा बसण्यास मदत होईल.

Web Title: 3 vehicles seized along with illegal sand worth 30 lakhs police action on nandura motala route

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 07:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न
1

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार
2

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख
3

Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM