Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • A Fierce Competition Is Expected For The Nominated Corporator Positions However The Limited Number Of Seats Will Be A Cause For Concern

PMC Election Result 2026: स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी स्पर्धा रंगणार; मात्र मर्यादित जागा ठरणार डोकेदुखी

यंदाच्या निवडणुकीत पुणे मनपात १६५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. उमेदवारी वाटपाच्या टप्प्यावर, विशेषतः भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या प्रचंड होती. तिकीट न मिळाल्याने काहींनी बंडखोरी करत अपक्ष अर्ज भरले होते.

Updated On: Jan 19, 2026 | 09:38 AM
PMC Election Result 2026: स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी स्पर्धा रंगणार; मात्र मर्यादित जागा ठरणार डोकेदुखी

स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी स्पर्धा रंगणार; मात्र मर्यादित जागा ठरणार डोकेदुखी

Follow Us:
Follow Us:
  • महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्यानेअनेकजण नाराज
  • नाराजी शमवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी ‘स्वीकृत नगरसेवक’ (नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर) पदांचे आश्वासन
  • यंदाच्या निवडणुकीत पुणे मनपात १६५ नगरसेवक निवडून आले आहेत
पुणे शहर प्रतिनिधी: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांची नाराजी शमवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी ‘स्वीकृत नगरसेवक’ (नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर) पदांचे आश्वासन दिले होते. मात्र शासनाने ठरवून दिलेल्या कोट्यामुळे आता हीच आश्वासने पक्षनेत्यांसाठी अडचणीची ठरण्याची चिन्हे आहेत. नियमानुसार भाजपला सात, राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन आणि काँग्रेसला केवळ एकच स्वीकृत नगरसेवक पद मिळणार आहे. अपेक्षा मोठ्या आणि जागा कमी—यामुळे अंतर्गत असंतोष पुन्हा उफाळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

पुणेकरांना मनस्ताप? Grand Challenge Tour मुळे ‘हे’ रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

राजकीय पुनर्वसनाचा ‘मार्ग’

महानगरपालिकेच्या कामकाजात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी व्हावेत, या उद्देशाने स्वीकृत नगरसेवकांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र या पदांचा वापर अनेकदा निवडणुकीत नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी होतो, ही उघड गोष्ट आहे. स्वीकृत नगरसेवकांना सभागृहात मतदानाचा अधिकार नसतो, तसेच ते इतर कोणत्याही वैधानिक पदावर नियुक्त होऊ शकत नाहीत. तरीही त्यांच्या कामांसाठी अर्थसंकल्पात ठरावीक तरतूद असल्याने या पदांकडे ‘सन्मानजनक प्रवेशद्वार’ म्हणून पाहिले जाते.

नेत्यांची कसरत वाढणार

यंदाच्या निवडणुकीत पुणे मनपात १६५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. उमेदवारी वाटपाच्या टप्प्यावर, विशेषतः भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या प्रचंड होती. तिकीट न मिळाल्याने काहींनी बंडखोरी करत अपक्ष अर्ज भरले होते. त्या वेळी वरिष्ठ नेत्यांनी समजूत काढत भविष्यात स्वीकृत नगरसेवक पद, वृक्ष प्राधिकरण समिती किंवा प्रभागस्तरीय स्वीकृत सदस्यपद देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता नियुक्त्यांची वेळ जवळ येताच, मर्यादित जागांमुळे कोणाला प्राधान्य द्यायचे, हा प्रश्न नेत्यांसमोर उभा ठाकणार आहे.

Beed Crime: बीड हादरलं! GST अधिकारी सचिन जाधवर यांचा कारमध्ये मृत्यू; सुसाईड नोटमुळे खळबळ

सभागृहातील पक्षीय ताकद
भाजप – ११९
राष्ट्रवादी काँग्रेस – २७
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) – ३
काँग्रेस – १५
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) – १
एकूण – १६५

मर्यादित स्वीकृत नगरसेवक पदांमुळे अपेक्षाभंग अटळ ठरणार की पक्षनेतृत्व समतोल साधण्यात यशस्वी ठरणार—याकडे आता पुण्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: A fierce competition is expected for the nominated corporator positions however the limited number of seats will be a cause for concern

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 09:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…
4

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM