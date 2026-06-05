Food Adulteration Complaint: भेसळ करणाऱ्यांची आता खैर नाही! थेट तुकाराम मुंढेंकडे नोंदवा तक्रार; टोल फ्री क्रमांक जाहीर!

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कडक इशारा दिला आहे. सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, नागरिकांना थेट तक्रार करण्याचे आवाहन करत त्यांनी यासाठी एक टोल-फ्री क्रमांक आणि ईमेल पत्ता उपलब्ध करून दिला आहे.
अन्नपदार्थ, औषधे, गुटखा किंवा पान मसाला यांच्याशी संबंधित समस्यांबाबत तक्रार कोठे नोंदवायची, याची अनेकदा लोकांना माहिती नसते. ही अडचण दूर करण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी थेट नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही माहिती दिली असून, अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत कोणालाही शंका असल्यास त्यांनी एफडीएच्या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा ईमेलद्वारे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन केले आहे.
टोल-फ्री क्रमांक: १८००२२२३६५
ईमेल: jc-foodhq@gov.in
अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका आहे?
अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा ई-मेलवर तक्रार नोंदवा…
📞 १८००२२२३६५
✉️ jc-foodhq@gov.in #अन्नसुरक्षा #ग्राहकजागृती #भेसळमुक्तअन्न #अन्नगुणवत्ता #जागरूकग्राहक#FoodSafety #FoodQuality #MaharashtraGovernment… pic.twitter.com/gd0ARUPXV7 — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 4, 2026
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भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे एफडीए अलीकडच्या काळात चर्चेत होते, हे उल्लेखनीय आहे. आता तुकाराम मुंढे यांची एफडीए आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी २५ मे रोजी एफडीए आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार राज्यभर कठोर अंमलबजावणी मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, ४ मे रोजी धुळे जिल्ह्यात एफडीएने गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा पकडला आणि १८.५० लाख रुपये किमतीचा माल जप्त केला. मुंबई-आग्रा महामार्गावरून प्रतिबंधित वस्तूंची वाहतूक केली जात असल्याची माहिती विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे, एफडीएने (FDA) तो माल जप्त केला आणि राजस्थानमधील रहिवासी असलेल्या सुरेश कुमार गोवरिया या चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
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