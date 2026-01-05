Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘त्यांनी मला शिवी नाही दिली तर मुंबईच्या…’, उद्धव ठाकरेंवर अमित साटम यांचा हल्लाबोल

मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी मराठी माणसाचा अपमान केला आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत भगवा उंच उडेल आणि महायुतीचा महापौर निवडून येईल, काय आहे नक्की प्रकरण

Updated On: Jan 05, 2026 | 07:26 AM
अमित साटम यांची उद्धव ठाकरेंवर आगपाखड

  • उद्धव ठाकरे यांच्यावर अमित साटम यांची आखपाखड 
  • मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे बिगुल 
  • ठाकरेंना ठणकावले 
BMC निवडणुकीवरून राजकीय पक्ष आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. तब्बल ७-८ वर्षांनी महानगरपालिका निवडणूक लढविण्यात येणार आहे आणि या काळात कमालीचा बदल राजकारणात झाल्याचे दिसून आले आहे. 

दरम्यान, मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विधानावर प्रत्युत्तर देत ते एका प्रतिष्ठित कुटुंबातून आल्याचे उपहासात्मकरित्या म्हटले आहे. “मी एका सामान्य मराठी मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलो आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मला शिवीगाळ केलेली नाही, तर त्यांनी मुंबईतील मध्यमवर्गीय मराठी लोकांचा अपमान केला आहे. त्याने मराठी लोकांचा अपमान केला आहे. मी एका सामान्य कुटुंबातून आलो आहे, मी येथे कोणाचाही आशीर्वाद घेऊन आलो नाही.”

उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल करताना अमित साटम पुढे म्हणाले, “जर ते महापौर झाले तर महाराष्ट्राचा पाकिस्तान होईल. राज ठाकरे यांचे कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने लढतात ते संस्कृतीचा नाश करत आहे. मुंबईकरांचा निर्णय अंतिम आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत भगवा उडेल आणि महायुतीचा महापौर निवडून येईल.”

“उद्धव ठाकरे यांनी २५ वर्षांत केलेले एक काम दाखवा”

मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम पुढे असेही म्हणाले की, “पुढच्या वर्षी त्यांना गणपती दिसणार नाही आणि दिवाळीला ते एकमेकांना दिसणार नाहीत.” २५ वर्षांत उद्धव ठाकरेंनी मराठी लोकांसाठी केलेले एक काम दाखवा. आम्ही तुम्हाला १० दाखवू. आम्ही लोकांना बीडीडी चाळींमध्ये घरे दिली. तर तुम्ही मातोश्री २ बांधली.”

Uddhav Thackeray Live : देशातील लोकशाही संपून झुंडशाही सुरू…”; उद्धव ठाकरेंचा आक्रमक पवित्रा

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांची खिल्ली उडवत विचारले होते की, “चाटम कोण आहे?” ठाकरे बंधूंनी ४ डिसेंबर, रविवारी त्यांचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये त्यांनी मुंबईतील लोकांना असंख्य आश्वासने दिली. यावेळी उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी मुंबईच्या विकासावर चर्चा करताना भाजपवर टीका केली. ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावरही टीका केली आणि म्हटले की, जणू काही आपल्या देशात लोकशाही संपली आहे आणि जमावाचे राज्य सुरू झाले आहे.

“बिनविरोध उमेदवार निवडून देणे हे लोकशाहीचा अपमान आहे.”

इतकंच नाही तर ठाकरे बंधूंनी आरोप केला की, “जेव्हा आम्ही त्यांना मते चोरताना पकडले तेव्हा त्यांनी आमच्या उमेदवारांना हाकलून लावण्यास सुरुवात केली. बिनविरोध उमेदवार निवडून देणे हा तर लोकशाहीचा अपमान आहे. भाजप आमदार राहुल नार्वेकर विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना धमकावत आहेत. त्यांचा अधिकार विधानसभेत आहे; बाहेर, राहुल नार्वेकर फक्त एक आमदार आहेत”

दरम्यान महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी, ज्यामध्ये BMC चा देखील समावेश आहे, यासाठी मतदान १५ जानेवारी रोजी होणार आहे. निकाल १६ जानेवारी रोजी जाहीर होतील. १५,९३१ उमेदवार रिंगणात आहेत. यावेळी शिवसेना आपली सत्ता टिकवून ठेवणार की इथेही भाजप सत्तापालट करणार हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

‘निवडणूक आयोग भाजपच्या दावणीला बांधलेला अन् राहुल नार्वेकर…’; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची सडकून टीका

Published On: Jan 05, 2026 | 07:26 AM

