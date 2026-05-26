महायुतीत विधानपरिषदेचा तिढा कायम तर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण अमित शहांच्या भेटीला, भाजपच्या १२ जागांसाठी ४८ जणांची यादी

प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण दिल्लीला रवाना होऊन भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याचे समजते. त्यामुळेच विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपमध्ये आता हालचालींना वेग आल्याचे चित्र दिसत आहे. येत्या २ ते ३ दिवसांत उमेदवारांची नावे निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. विधान परिषदेसाठी भाजप १२ जागांवर ठाम असून या जागांवर उमेदवारीसाठी ४८ जणांच्या नावाची यादी तयार करण्यात आली आहे.
विधान परिषद निवडणुकांसाठी भाजप कसून तयारी करत असल्याचे दिसत असले तरी महायुती मध्ये मात्र काही आलबेल नसल्याचे चित्र दिसत आहे. विधान परिषदेच्या जागावाटपावरून एकनाथ शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या इतर प्रमुख नेत्यांसोबत एकनाथ शिंदेंची अनेकदा चर्चा झाली. एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत जाऊनदेखील या प्रकरणी काही तोडगा निघाला नसल्याचे समजत आहे. आज माध्यमांनी त्यांना याबाबत प्रश्न विचारला असता एकनाथ शिंदे यांचा संताप अनावर झाल्याचे पाहायला मिळाले. पत्रकारांनी विधान परिषदेच्या जागावाटपाबद्दल प्रश्न विचारला असता ते पत्रकारांवर प्रचंड संतापले आणि पत्रकारांनाच उलट सवाल केला. त्यामुळे बैठकीत नक्की काय घडलं असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना २५ मे रोजी जाहीर करण्यात आली असून अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १ जून असेल. अर्जाची छाननी २ जून रोजी करण्यात येणार आहे. तर, अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख ४ जून असेल. विधान परिषद निवडणुकीचे मतदान १८ जून रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ पर्यंत होणार असून मतमोजणी २२ जून रोजी पार पडणार आहे.
