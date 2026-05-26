  Ravindra Chavan Meets Amit Shah For Vidhan Parishad Election Candidate List

महायुतीत विधानपरिषदेचा तिढा कायम तर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण अमित शहांच्या भेटीला, भाजपच्या १२ जागांसाठी ४८ जणांची यादी

Updated On: May 26, 2026 | 09:02 PM IST
राज्यात आता विधानपरिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजणार असून राज्यात एकूण १७ जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची देखील सुरुवात झाली आहे.

विधानपरिषदेच्या 12 जागांसाठी 48 जणांची नावे; भाजपाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण अमित शाहांच्या भेटीला दिल्लीत

  • राज्यात एकूण १७ जागांसाठी विधानपरिषद निवडणुकांची घोषणा
  • भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ४८ उमेदवारांच्या नावांची यादी घेऊन दिल्लीला रवाना
  • विधान परिषदेच्या जागावाटपावरून एकनाथ शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चा
राज्यात आता विधानपरिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजणार असून राज्यात एकूण १७ जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची देखील सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपकसून तयारी करत असल्याचे दिसत येत असून महायुतीत भाजपला १७ जागांपैकी १२ जागा मिळणार असल्याचे समजत आहे. याबाबत महायुतीतील तिन्ही पक्षांचे प्रमुख एकत्र बैठक घेऊन जागावाटप अंतिम करणार आहेत. मात्र त्यापूर्वीच भाजपने १२ जागांसाठी मोर्चेबांधणी सुरु केली असल्याचे दिसत असून उमेदवारांच्या नावांची यादीदेखील तयार करण्यात आल्याचे समजत आहे. त्यामुळेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आज ४८ उमेदवारांच्या नावांची यादी घेऊन दिल्लीला रवाना होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण दिल्लीला रवाना होऊन भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याचे समजते. त्यामुळेच विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपमध्ये आता हालचालींना वेग आल्याचे चित्र दिसत आहे. येत्या २ ते ३ दिवसांत उमेदवारांची नावे निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. विधान परिषदेसाठी भाजप १२ जागांवर ठाम असून या जागांवर उमेदवारीसाठी ४८ जणांच्या नावाची यादी तयार करण्यात आली आहे.

विधान परिषदेच्या प्रश्नावर एकनाथ शिंदे भडकले

विधान परिषद निवडणुकांसाठी भाजप कसून तयारी करत असल्याचे दिसत असले तरी महायुती मध्ये मात्र काही आलबेल नसल्याचे चित्र दिसत आहे. विधान परिषदेच्या जागावाटपावरून एकनाथ शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या इतर प्रमुख नेत्यांसोबत एकनाथ शिंदेंची अनेकदा चर्चा झाली. एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत जाऊनदेखील या प्रकरणी काही तोडगा निघाला नसल्याचे समजत आहे. आज माध्यमांनी त्यांना याबाबत प्रश्न विचारला असता एकनाथ शिंदे यांचा संताप अनावर झाल्याचे पाहायला मिळाले. पत्रकारांनी विधान परिषदेच्या जागावाटपाबद्दल प्रश्न विचारला असता ते पत्रकारांवर प्रचंड संतापले आणि पत्रकारांनाच उलट सवाल केला. त्यामुळे बैठकीत नक्की काय घडलं असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

कधी होणार मतदान? निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना २५ मे रोजी जाहीर करण्यात आली असून अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १ जून असेल. अर्जाची छाननी २ जून रोजी करण्यात येणार आहे. तर, अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख ४ जून असेल. विधान परिषद निवडणुकीचे मतदान १८ जून रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ पर्यंत होणार असून मतमोजणी २२ जून रोजी पार पडणार आहे.

Published On: May 26, 2026 | 09:02 PM

महायुतीत विधानपरिषदेचा तिढा कायम तर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण अमित शहांच्या भेटीला, भाजपच्या १२ जागांसाठी ४८ जणांची यादी

