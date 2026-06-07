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Baramati Police: बारामती तालुका पोलिसांची गरुड झेप! ६ महिन्यांत शोधले २२ महागडे मोबाईल; ४ लाखांचा मुद्देमाल मूळ मालकांना सुपूर्द

Updated On: Jun 07, 2026 | 07:27 PM IST
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सारांश

बारामती तालुका पोलिसांनी तांत्रिक प्रणालीचा वापर करून गेल्या ६ महिन्यांत तब्बल ४ लाख रुपये किमतीचे २२ हरवलेले मोबाईल शोधून काढले आहेत. पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या उपस्थितीत हा मुद्देमाल मूळ मालकांना परत करण्यात आला.

बारामती तालुका पोलिसांची गरुड झेप!

बारामती तालुका पोलिसांची गरुड झेप!

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विस्तार

 

  • बारामती तालुका पोलिसांची गरुड झेप!
  • ६ महिन्यांत शोधले २२ महागडे मोबाईल
  • ४ लाखांचा मुद्देमाल मूळ मालकांना सुपूर्द
बारामती, प्रतिनिधी: हरवलेला चोरी गेलेला मोबाईल पुन्हा मिळणे हे अनेकांसाठी अशक्यप्राय वाटत असते. मात्र बारामती तालुका पोलिसांनी तंत्रज्ञानाची साथ, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि नागरिकाभिमुख कामकाजाच्या बळावर ही समजूत खोटी ठरविली आहे. आधुनिक प्रणालीच्या माध्यमातून हरवलेल्या मोबाईलचा माग काढत पोलिसांनी गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल २२ मोबाईल शोधून त्यांच्या मूळ मालकांच्या ताब्यात दिले आहेत. चार लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल परत मिळाल्याने संबंधित नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून बारामती तालुका पोलिसांच्या या कामगिरीचे कौतुक होत आहे.

बारामती तालुका पोलीस स्टेशनकडे मोबाईल हरवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचा तांत्रिक पद्धतीने शोध घेण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. जानेवारी महिन्यात ११ मोबाईल शोधून संबंधितांना परत देण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा दोन दिवसांपूर्वी आणखी ११ मोबाईलचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आले. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण २२ मोबाईल मूळ मालकांपर्यंत पोहोचविण्यात बारामती तालुका पोलिसांना यश आले आहे.

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शोधण्यात आलेल्या मोबाईलमध्ये विविध कंपन्यांच्या महागड्या मोबाईलचा समावेश असून त्यांची एकत्रित किंमत चार लाख रुपयांहून अधिक आहे. विशेष म्हणजे हे मोबाईल धारक बारामतीसह विविध गावांतील तसेच इतर जिल्ह्यांतील नागरिक आहेत. हरवलेला मोबाईल परत मिळाल्याने संबंधित नागरिकांनी बारामती तालुका पोलिसांचे आभार मानत समाधान व्यक्त केले. दरम्यान, आणखी दोन मोबाईलचे ट्रेसिंग सुरू असून त्यांच्या मूळ मालकांचा शोध घेण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हे मोबाईलही लवकरच संबंधितांच्या ताब्यात देण्यात येतील, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.

हरवलेल्या मुद्देमालाचा शोध घेऊन तो मूळ मालकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या बारामती तालुका पोलिसांच्या या उपक्रमामुळे पोलिसांबद्दलचा नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होत असल्याचे चित्र आहे. सदरची कारवाई पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गेला अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिराजदार उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव पोलीस अंमलदार नितीन ढवण शाहरुख शेख यांनी केली आहे.

‘हरवलेला चोरी गेलेला मुद्देमाल मूळ मालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पोलीस यंत्रणा प्रयत्नशील असते. नागरिकांना पुन्हा मोबाईल मिळाले याचे समाधान आहे. -चंद्रशेखर यादव, पोलीस निरीक्षक. 

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Web Title: Baramati taluka police recovers 22 lost mobile phones worth 4 lakh

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Published On: Jun 07, 2026 | 07:26 PM

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