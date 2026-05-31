अनिकेत तटकरेंना विधान परिषदेची लॉटरी, अदिती तटकरेंसह उमेदवारी अर्ज भरण्यास रवाना

राज्यात आता विधान परिषद निवडणुकांचं बिगुल वाजायला सुरुवात झाली आहे. विधान परिषदेच्या जागावाटपावरून महायुतीमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून असलेला तिढा आता सुटला आहे. महायुती मध्ये जागावाटप फायनल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. अश्यातच आता महायुतीतील घटकपक्ष राष्ट्रवादीच्या गोटातून मोठी बातमी समोर आली आहे. आगामी विधान परिषदेसाठी राष्ट्रवादीला दोन जागा मिळाल्या असून कोकणातील एक जागा त्यात समाविष्ट आहे. अश्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांनी त्यांचे पुत्र अनिकेत तटकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. त्यामुळे कोकणच्या विधान परिषद उमेदवारीसाठी अनिकेत तटकरे यांचे नाव निश्चित झाले असून ते उमेदवारी अर्ज दाखल करायला गेले असल्याचे समजत आहे.
या जागावाटपात भाजपला सर्वाधिक अकरा जागा, शिवसेना शिंदे गटाला चार जागा तर राष्ट्र्वादी काँग्रेसला दोन जागा मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सात जागांवर असून बसलेल्या शिवसेनेला चार जागांवर समाधान मानावे लागले आहे तर राष्ट्रवादिला मात्र अतिरिक्त एक जागा पदरात पडून घेण्यास यश मिळाले आहे. यात कोकण विभागाची एक जागा समाविष्ट आहे. म्हणूनच अनिकेत तटकरे यांनी सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत घेतलेल्या भेटीवरून त्यांचे नाव जवळपास निश्चित समजले जात आहे. सोमवारी (१ जून) उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्याआधीच अनिकेत तटकरे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी रवाना झाल्याची माहिती मिळत आहे.
मंत्री अदिती तटकरे यांच्यासमवेत अनिकेत तटकरे हे उमेदवारी अर्ज दाखल करायला गेल्याचे समजत आहे. तत्पूर्वी शनिवारी त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. तेव्हाच त्यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित झाली होती. याबाबत त्यांनी आपल्या ‘X’ अकाउंटवरूनदेखील माहिती दिली होती.
विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री मा. श्रीमती सुनेत्राकाकी अजितदादा पवार यांची सदिच्छा भेट घेऊन त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त केले. यावेळी त्यांनी आगामी जबाबदाऱ्यांसाठी शुभेच्छा देत मार्गदर्शन… pic.twitter.com/89bxZmXM3n — Aniket Tatkare (@ATatkare) May 30, 2026
भाजप – ११ जागा
सोलापूर
जळगाव
भंडारा – गोंदिया
वर्धा – चंद्रपूर – गडचिरोली
अमरावती
धाराशिव – लातूर – बीड
नागपूर
छत्रपती संभाजीनगर – जालना
अहिल्यानगर
सांगली- सातारा
नांदेड
शिवसेना – ४ जागा
ठाणे
नाशिक
परभणी
यवतमाळ
राष्ट्रवादी काँग्रेस – २ जागा
कोकण
पुणे
विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना २५ मे रोजी जाहीर करण्यात आली असून अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १ जून असेल. अर्जाची छाननी २ जून रोजी करण्यात येणार आहे. तर, अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख ४ जून असेल. विधान परिषद निवडणुकीचे मतदान १८ जून रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ पर्यंत होणार असून मतमोजणी २२ जून रोजी पार पडणार आहे.
