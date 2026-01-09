Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Bjp Criticized The Shinde Group Bjp Workers In Mumbai Themselves Chanted The Slogan 50 Crore Rupees Absolutely Okay The Shinde Group Is Furious

BJP criticized Shinde Group: मुंबई भाजप कायकर्त्यांकडूनच ’50 खोके एकदम ओके’ची घोषणाबाजी; शिंदे गटाचा संताप

शिंदे गटाच्या पूजा कांबळे आणि भाजपच्या उमेदवारी शिल्पा केळुसकरांचे कार्यकर्ते प्रभागात प्रचार करत होत्. प्रचारादरम्यान भाजप आणि शिंदे सेनेचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले,

Updated On: Jan 09, 2026 | 04:33 PM
BJP- Eknath Shinde Politics

BJP criticized Shinde Group: मुंबई भाजप कायकर्त्यांकडूनच '50 खोके एकदम ओके'ची घोषणाबाजी; शिंदे गटाचा संताप

Follow Us:
Follow Us:
  • निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांकडून ’50 खोके एकदम ओके’च्या घोषणा
  • शिवसेना-भाजप मुंबईत मोठ्या ताकदीने लढत आहेत- संजय शिरसाट
  • आज आमच्यामुळेच तुम्ही सत्तेत आहात, हे विसरू नका- संजय शिरसाट
Eknath Shinde: मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा रणसंग्राम हळहळू रंगतदार होऊ लागला आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रचारातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांकडून ’50 खोके एकदम ओके’च्या घोषणा देण्यात आल्या. आतापर्यंत ठाकरे गट आणि काँग्रेस नेत्यांकडूनच या घोषणा देत शिंदे गटाला डिवचले जात होते. पण आता मात्र थेट मित्रपक्ष भाजपकडून अशा घोषणा दिल्या गेल्याने शिंदे गट संतापल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच प्रतिक्रीया दिली आहे. (BMC Election 2026)

Delhi High Court News: केंद्र व आरबीआयला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! डिजिटल लोन अ‍ॅप्सची होणार चौकशी

एकनाथ शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, कुठल्या कार्यकर्त्यांनी कोणत्या घोषणा दिल्या, हे मला माहिती नाही. पण शिवसेना-भाजप मुंबईत मोठ्या ताकदीने लढत आहेत. त्यामुळे अशा घोषणा देण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना एकदा विचारा, अशा घोषणा देणारे मंत्री आज कुठे गेले, तेही एकदा तपासून पाहा. तसेच आज आमच्यामुळेच तुम्ही सत्तेत आहात, हे विसरू नका. ज्यांनी या घोषणा दिल्या, त्यांची संस्कृती कुठे गेली?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान मुंबईतील चेंबूरमधील प्रभाग क्रमांक १७३ मध्ये शिंदे सेनेच्या पूजा कांबळे विरूद्ध भाजपच्या शिल्पा केळूस्कर यांच्यात मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. (BJP Politics) 

नेमकं काय घडलं? (Eknath Shinde On BJP)

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिंदे गटाच्या पूजा कांबळे आणि भाजपच्या उमेदवारी शिल्पा केळुसकरांचे कार्यकर्ते प्रभागात प्रचार करत होत्. प्रचारादरम्यान भाजप आणि शिंदे सेनेचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना समोर पाहताच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी ’50 खोके एकदम ओके’च्या घोषणा देण्यास सुरूवात केली.

“कोणी हलक्यात घेऊ नये, इलाका किसी का भी हो धमाका हम करेंगे; DCM एकनाथ शिंदेंचा पुण्यातून एल्गार

घोषणा देणारे दत्ता केळुस्कर म्हणाले की, आमच्याकडून चुकीचे शब्द वापरले गेले. जाहीर केलेल्या प्रॉपर्टीनुसार ‘५० खोके’ नव्हे तर ‘अकरा खोके एकदम ओके’ अशी घोषणा द्यायला हवी. ११ कोटींची जंगम मालमत्ता कुठून आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ही घोषणा फक्त रामदास कांबळे आणि त्यांच्या पत्नी उमेदवारापुरती वैयक्तिक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. माझे तिकीट चोरल्याचा आरोप करत त्यांनी ही लढाई होणारच असल्याचे सांगितले. दरम्यान, मुंबई महापालिकेसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान तर १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे.

 

 

Web Title: Bjp criticized the shinde group bjp workers in mumbai themselves chanted the slogan 50 crore rupees absolutely okay the shinde group is furious

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 04:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
2

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
3

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM