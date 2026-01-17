Raj Thackeray BMC Election 2026: ‘ही निवडणूक सोपी नव्हती..’; निवडणूक निकालानंतर राज ठाकरेंच्या फेसबुक पोस्टची चर्चा

सस्नेह जय महाराष्ट्र,
सर्वप्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांचं मनापासून अभिनंदन. यावेळची निवडणूक ही सोपी नव्हती. अचाट धनशक्ती, सत्तेची शक्ती विरुद्ध शिवशक्ती अशी लढाई होती. पण अशा लढाईत सुद्धा दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उत्तम झुंज दिली. त्याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला यावेळेस अपेक्षित यश मिळालं नसलं याचं दुःख आहे, पण म्हणून खचून जाणाऱ्यातले आपण नाही. आपले जे नगसेवक निवडून आलेत ते तिथल्या तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना पुरून उरतील. आणि मराठी माणसाच्या विरोधात काही होत आहे असं दिसलं तर त्या सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणतील हे नक्की.
आपली लढाई मराठी माणसाची, मराठी भाषेची , मराठी अस्मितेच्यासाठीची आणि समृद्ध महाराष्ट्रासाठीची लढाई आहे. ही लढाई हेच आपलं अस्तित्व आहे. अशा लढाया या दीर्घकालीन असतात याचं भान तुम्हा सगळ्यांना आहे.
बाकी काय चुकलं, काय राहून गेलं, काय कमी पडलं आणि काय करावं लागेल याचं विश्लेषण आणि कृती आपण सगळे मिळून करूच. तुम्हाला खरं तर हे सांगण्याची गरज नाही. पण तरीही सांगतो एमएमआर परिसरात असो की एकूणच राज्यात मराठी माणसाला नागवण्याची एकही संधी सत्ताधारी आणि त्यांच्या आश्रयाला गेलेले सोडणार नाहीत. त्यामुळे आपल्या मराठी माणसाच्या पाठीशी आपल्याला ठाम उभं रहायचं आहे. निवडणुका येतील जातील पण आपला श्वास हा मराठी आहे हे विसरायचं नाही. लवकरच भेटूया. पुन्हा कामाला लागूया. नव्याने आपला पक्ष आणि संघटना उभारूया ! ! !
आपला नम्र
राज ठाकरे
दरम्यान, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे २० वर्षांनंतर एकत्र आले, ही या निवडणुकीतील सर्वात मोठी बातमी होती. मात्र, ही युती केवळ कागदावरच ‘गेम-चेंजर’ ठरली. ठाकरे बंधूंची ही एकता मतदारांना हे पटवून देण्यात अपयशी ठरली की, ते मुंबईचा विकास भाजपपेक्षा चांगल्या प्रकारे करू शकतात. त्यांचे पारंपारिक भावनिक आवाहन यावेळी मतपेटीत रूपांतरित होऊ शकले नाही. (Municipal Election Result 2026)
मराठी मतांचे एकत्रीकरण होईल, अशी अपेक्षा ठाकरे गटाला होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही मते शिवसेना (UBT), मनसे आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात विभागली गेली. या विभाजनाचा थेट फायदा भाजपला झाला. महायुतीने केवळ हिंदी भाषिकच नव्हे, तर मराठी मतदारांचाही एक मोठा वर्ग आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळवले.