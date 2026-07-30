गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Buldhana News: कपाशीपेक्षा सोयाबीनचाच दबदबा, राज्यात सर्वाधिक ३७.८% क्षेत्र व्यापले, सरासरी ८२ टक्के पेरणी

Updated On: Jul 30, 2026 | 02:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra crop sowing 2026: जुलैअखेर राज्यातील अपेक्षित क्षेत्रापैकी ८८ टक्के क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली असून, सुरुवातीला वेगाने झालेली पेरणी नंतर पावसाच्या खंडामुळे मंदावली. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, सोयाबीनचे ३७.८ टक्के आणि कपाशीचे ३०.६ टक्के क्षेत्र लागवडीखाली असून या दोन्ही पिकांचा पेरणीत सर्वाधिक वाटा आहे.

Buldhana News: कपाशीपेक्षा सोयाबीनचाच दबदबा, राज्यात सर्वाधिक ३७.८% क्षेत्र व्यापले, सरासरी ८२ टक्के पेरणी
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

डॉ. गणेश खवसे

  • कपाशीपेक्षा सोयाबीनचाच दबदबा
  • राज्यात सर्वाधिक ३७.८% क्षेत्र व्यापले
  • सरासरी ८२ टक्के पेरणी
नागपूर: राज्यात जुलैच्या सुरुवातील पेरणीने वेग धरला. त्यानंतर पेरणी रखडली. त्याचा परिणाम पेरणी क्षेत्रावर झाला असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते जुलैअखेर राज्यात अपेक्षित क्षेत्रापैकी ८८ टक्के क्षेत्रात पेरणी आटोपली आहे. त्यात सर्वाधिक ३७.८ टक्के क्षेत्रामध्ये सोयाबीनचा पेरा झालेला आहे त्याखालोखाल ३०.६ टक्के क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आल्याचे कृषी विभागाने २७ जुलैच्या अखेरच्या पेरणी अहवालात नमूद केले आहे.

समृद्धीवर अपघात; सिंदखेडराजा जवळ बस-ट्रकमध्ये धडक, ४ जण जखमी १ गंभीर

कृषी विभागाने यंदा १ कोटी ४४ लाख ३६८ हजार ५४ हेक्टर क्षेत्र हे पेरणीसाठ अपेक्षित धरले होते. त्यापैकी १ कोटी १७लाख ६८ हजार ८७१ हेक्टर क्षेत्र अर्थात ८२ टक्के क्षेत्रातच २७ जुलैपर्यंत पेरण आटोपली. ऊसाचे अपेक्षित लागवड क्षेत्र सर्वाधिक पुणे विभागात असून तेथे लाख ६९ हजार २०३ हेक्टर क्षेत्रात लागवड अपेक्षित धरण्यात आली होती त्यापैकी ६५ हजार ४६ हेक्टर क्षेत्रातच लागवड झालेली असून ते केवळ १० टक्के आहे. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावरचे लागवड क्षेत्र कोल्हापूर विभागात (४,५३,१३६ हेक्टर) असून तेथे १० टक्के लागवड झाली. नाशिक विभागात २८ टक्के, छत्रपती संभाजीनगर विभागात १६ टक्के, लातूरमध्ये ८, नागपूरमध्ये केवळ ३ टक्के लागवड झाली. अपेक्षेच्या तुलनेत अमरावती विभागाने बाजी मारली असून तेथे अपेक्षेपेक्षा ४९ टक्के क्षेत्रात उसाची लागवड करण्यात आली.

बुलढाण्यात सरासरी गाठली

जुलै अखेरपर्यंत विदर्भातील अमरावती आणि नागपूर विभा तुलनेने पेरणी बऱ्यापैकी झालेली आहे. यामध्ये अमरान विभागाने बाजी मारली, विशेष म्हणजे, बुलढाणा जिल्ह अपेक्षेपेक्षा ९ टक्के अधिक अर्थात १०९ टक्के पेन आतापर्यंत झालेली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर वर्धा जि असून तेथे ९० टक्के पेरणी झाली. अकोला ७४, वाशिम अमरावती ८१, यवतमाळ ८४, नागपूर ५७, भंडारा गोंदिया ५६, चंद्रपूर ७२ तर गडचिरोली जिल्ह्यात ६९ ट पेरणी आटोपलेली आहे.

२७ जुलैपर्यंतचे राज्यातील पर्जन्यमान

  • नंदूरबार – २५ ते ५० टक्के
  • सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अकोला, वाशिम, अमरावती, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली – ५० ते ७५ टक्के
  • स्त्नागिरी, नाशिक, धुळे, जळगाव, जालना, बीड, धाराशिव, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, गोंदिया- ७५ ते १० टक्के
  • ठाणे, रायगड, पालघर, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर- १०० टक्केपेक्षा अधिक
शिरपूर येथील आगीत चार दुकानातील साहित्य खाक; वाशिम, मालेगाव, रिसोड येथील अग्निशमनदल दाखल

Web Title: Maharashtra kharif sowing report 2026 soybean cotton rainfall update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 02:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Crime : ऊसतोड उचलीच्या पैशांवरुन अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; धाराशिव तालुक्यातील घटनेनं खळबळ
1

Dharashiv Crime : ऊसतोड उचलीच्या पैशांवरुन अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; धाराशिव तालुक्यातील घटनेनं खळबळ

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ५२३ कोटींच्या कर्जमुक्तीची घोषणा; काय म्हणाले मंत्री बाबासाहेब पाटील?
2

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ५२३ कोटींच्या कर्जमुक्तीची घोषणा; काय म्हणाले मंत्री बाबासाहेब पाटील?

Farmer Loan Waiver: अखेर शेतकऱ्याला न्याय! कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणाऱ्या सोसायटी व बँकेला ग्राहक आयोगाचा दणका
3

Farmer Loan Waiver: अखेर शेतकऱ्याला न्याय! कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणाऱ्या सोसायटी व बँकेला ग्राहक आयोगाचा दणका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Commercial Pilots in India: भारतात दर चौथा कमर्शियल पायलट महिला! पायलट बनण्यासाठी नेमकी काय पात्रता लागते? जाणून घ्या

Commercial Pilots in India: भारतात दर चौथा कमर्शियल पायलट महिला! पायलट बनण्यासाठी नेमकी काय पात्रता लागते? जाणून घ्या

Jul 30, 2026 | 03:15 PM
Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल! अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी आरटीओचा मोठा दणका

Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल! अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी आरटीओचा मोठा दणका

Jul 30, 2026 | 03:14 PM
PoK Violence: पाकव्याप्त काश्मीर पेटले! अंदाधुंद गोळीबार करत पाकिस्तानी सैन्याचे भीषण तांडव; निष्पापांच्या मृतदेह देण्यास नकार

PoK Violence: पाकव्याप्त काश्मीर पेटले! अंदाधुंद गोळीबार करत पाकिस्तानी सैन्याचे भीषण तांडव; निष्पापांच्या मृतदेह देण्यास नकार

Jul 30, 2026 | 03:09 PM
Diamond Flower: आयुष्यात फक्त एकदाच फुलतं हे दुर्मिळ फूल; हिमालयात दडलंय निसर्गाचं अद्भुत रहस्य

Diamond Flower: आयुष्यात फक्त एकदाच फुलतं हे दुर्मिळ फूल; हिमालयात दडलंय निसर्गाचं अद्भुत रहस्य

Jul 30, 2026 | 03:05 PM
ओला-उबरसह सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी नोंदणी अनिवार्य; नोंदणी न केल्यास…; बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर सरकारचा कडक इशारा

ओला-उबरसह सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी नोंदणी अनिवार्य; नोंदणी न केल्यास…; बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर सरकारचा कडक इशारा

Jul 30, 2026 | 03:00 PM
E-Pik Pahani National Level: महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ मॉडेलची देशात अंमलबजावणी! १ ऑगस्टपासून ‘ॲग्री स्टॅग’शी जोडणी

E-Pik Pahani National Level: महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ मॉडेलची देशात अंमलबजावणी! १ ऑगस्टपासून ‘ॲग्री स्टॅग’शी जोडणी

Jul 30, 2026 | 02:59 PM
Reservation Controversy: ‘हे’ करा, आरक्षणाची गरज भासणार नाही…’; टीव्ही अभिनेत्रीचा Video व्हायरल, नेटकऱ्यांकडून संतप्त व्यक्त

Reservation Controversy: ‘हे’ करा, आरक्षणाची गरज भासणार नाही…’; टीव्ही अभिनेत्रीचा Video व्हायरल, नेटकऱ्यांकडून संतप्त व्यक्त

Jul 30, 2026 | 02:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा