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CJP Protest: सीजेपी आंदोलकांना मोठा दिलासा! मुंबईतील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

Updated On: Jul 28, 2026 | 05:32 PM IST
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सारांश

CJP Protest News: नीट पेपर फुटीप्रकरणी मुंबईत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली ३६ दिवस आंदोलन चालले होते.

CJP Protest: सीजेपी आंदोलकांना मोठा दिलासा!

CJP Protest: सीजेपी आंदोलकांना मोठा दिलासा!

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विस्तार
  • सीजेपी आंदोलकांना मोठा दिलासा!
  • मुंबईतील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश
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Devendra Fadnavis on CJP Protest: नीट (NEET) पेपर फुटी प्रकरणानंतर राज्यभरात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. या घोटाळ्याचे पडसाद देशभरात उमटल्यानंतर तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या ‘जेन-जी’ (Gen G) पिढीने याविरोधात जोरदार आवाज उठवला होता. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली (CJP Protest) दिल्लीमध्ये तब्बल ३६ दिवस हे ऐतिहासिक आंदोलन चालले. या आंदोलनादरम्यान मुंबईत निदर्शने करणाऱ्या तरुणांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज करत विविध गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, आता हे आंदोलन स्थगित झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे लवकरात लवकर मागे घेण्याचे कडक आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.

३६ दिवसांचे आंदोलन

नीट परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपर फुटीविरोधात जंतर-मंतरवरून पेटलेली आंदोलनाची ठिणगी मुंबईपर्यंत पोहोचली होती. या आंदोलनात तरुणाईने सरकारसमोर ३ मुख्य मागण्या मांडल्या होत्या. यामध्ये शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची सर्वात प्रमुख आणि आक्रमक मागणी करण्यात आली होती. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला होता आणि अनेक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे नोंदवले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय; पोलिसांना निर्देश

आंदोलनकर्त्यांच्या भावना आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, “आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, जेणेकरून त्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक करिअरवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.”

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अद्याप आदेश जारी नाही

दरम्यान, कॉकरोच जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितले की, सरकारने खटले मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांनी अद्याप त्याबाबत कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. त्यांना मंगळवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. आम्ही त्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. त्यांनी अशी चिंता व्यक्त केली की, आंदोलन संपल्यानंतर सरकार पूर्वीप्रमाणेच व्यक्तींना वैयक्तिक पातळीवर लक्ष्य करून त्यांचा छळ करू शकते. असे होऊ नये यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत आहेत.

आदेश जारी न झाल्यास, आम्ही पुन्हा आंदोलन करू

दरम्यान, कॉकरोच जनता पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष रांका म्हणाले, “सरकारसोबत झालेल्या आमच्या चर्चेदरम्यान, सर्व विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्यासाठी सरकार मंगळवारपर्यंत आदेश जारी करेल यावर आम्ही सहमत झालो होतो. परंतु जर सरकारने उद्यापर्यंत आदेश जारी केला नाही आणि खटले मागे घेतले नाहीत, तर कॉकरोच जनता पक्ष पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबेल. आम्ही आणखी एक आंदोलन करू.”

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Web Title: Neet paper leak cjp protest cm devendra fadnavis orders to withdraw cases against students

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Published On: Jul 28, 2026 | 05:31 PM

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