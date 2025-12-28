Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : हुंड्याचा कहर! 5 महिन्यांच्या गर्भवती विवाहितेने संपवलं आयुष्य; सुसाइड नोटने उघड केलं सत्य

छत्रपती संभाजीनगरच्या हरसूल भागात हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाला कंटाळून 5 महिन्यांच्या गर्भवती विवाहितेने आत्महत्या केली. सुसाइड नोटमधून 7 लाखांच्या मागणीसह सासरच्या अत्याचारांचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 01:32 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • हरसूल परिसरात 23 वर्षीय गर्भवती विवाहितेची गळफास घेऊन आत्महत्या
  • पती व सासरच्यांकडून 7 लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी छळाचा आरोप
  • सुसाइड नोट सापडली; पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका गर्भवती महिलेने हुंड्याच्या छळाला त्रासून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव आयशा अरबाज शेख असे आहे. आयशा अवघे २३ वर्षांची होती आणि ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती. तिने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

Waluj MIDC Fraud Case: वाळूज एमआयडीसीत मोठी फसवणूक! पाईप सप्लायरला ९१ लाखांचा गंडा; पुण्यातील उद्योजक पती-पत्नीवर गुन्हा दाखल

वडील रक्कम देण्यास सक्षम नव्हते म्हणून… 

आयशाच्या वडिल इतकी मोठी रक्कम देण्यास देण्यास सक्षम नव्हते. त्यांनाही आर्थिक चणचण असल्याचे ते म्हणत होते. पैश्यांच्या लालसेपोटी ते आयशाचा छळ करीत होते. तिला शारिरीकदृष्ट्या त्रास दिला जात होता. याच दररोजच्या छळाला कंटाळून तिने आत्महत्या केली.

सुसाईड नोटमध्ये काय?

आत्महत्या करण्यापूर्वी तिने एक सुसाइड नोट लिहून ठेवली होती. तिने लिहिलंय, तिचा पती अरबाज याला फळांचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा होती. यासाठी तो आयशावर सात लाख रुपये आणण्यासाठी दबाव आणत होता. मात्र आयशाच्या सासरच्या मंडळींकडून पैसे न आल्याने तो तिच्यासोबत गैरकृत्य करू लागला. असे आयशाने सुसाईड नोट मध्ये लिहून ठेवले आहे.

मारहाणीमुळे आयशा व्यथित…

सुसाइट नोटनुसार, सासरची मंडळी आयशाला दररोज मारहाण करीत होती. तिला शिव्या-शाप दिल्या जात. गर्भवती असतानाही तिच्यासोबत अमानवीय व्यवहार केला जात होता. शेवटी या त्रासाला कंटाळून आयशाने स्वत:ला संपवण्याचा निर्णय घेतला.

‘डिजिटल अरेस्ट’ करून गृहिणीला २५ लाखांचा गंडा; मुंबई पोलीस आणि ईडी अधिकारी असल्याचा बनाव

मुंबई क्राईम ब्रँच व सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) चे अधिकारी असल्याचा बनाव करून सायबर भामट्यांनी एका गृहिणीची तब्बल २५ लाख ८७ हजार रुपयांची फसवणूक केली. तुमच्यावर मनी लॉन्ड्रंग, अवैध जाहिरात तसेच छळवणूक प्रकरणी केस असून तुम्ही डिजिटल अरेस्ट आहात, अशी भीती दाखवून आरोपींनी वेगवेगळ्या खात्यांत पैसे भरण्यास भाग पाडले. हा प्रकार १६ ते २२ डिसेंबर दरम्यान गारखेडा परिसरातील बगाडीया नगर, सह्याद्री हिल्स येथे घडला.

Crime News: अमली पदार्थ प्रतिबंधक शाखेची मोठी कारवाई; एका महिलेसह दोन तरुणांना रंगेहात अटक

 

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत महिला किती महिन्यांची गर्भवती होती?

    Ans: मृत महिला पाच महिन्यांची गर्भवती होती.

  • Que: आत्महत्येमागचं कारण काय असल्याचं समोर आलं आहे?

    Ans: हुंड्यासाठी सात लाख रुपयांची मागणी आणि सासरच्या मंडळींकडून होत असलेला छळ.

  • Que: पोलिसांना कोणता महत्त्वाचा पुरावा मिळाला आहे?

    Ans: मृत महिलेने लिहिलेली सुसाइड नोट, ज्यातून अत्याचारांचा खुलासा झाला आहे.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar crimea 5 month pregnant married woman ended her life

Published On: Dec 28, 2025 | 01:32 PM

