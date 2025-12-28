Chhatrapati Sambhajinagar Crime : हुंड्याचा कहर! 5 महिन्यांच्या गर्भवती विवाहितेने संपवलं आयुष्य; सुसाइड नोटने उघड केलं सत्य

Waluj MIDC Fraud Case: वाळूज एमआयडीसीत मोठी फसवणूक! पाईप सप्लायरला ९१ लाखांचा गंडा; पुण्यातील उद्योजक पती-पत्नीवर गुन्हा दाखल
वडील रक्कम देण्यास सक्षम नव्हते म्हणून…
आयशाच्या वडिल इतकी मोठी रक्कम देण्यास देण्यास सक्षम नव्हते. त्यांनाही आर्थिक चणचण असल्याचे ते म्हणत होते. पैश्यांच्या लालसेपोटी ते आयशाचा छळ करीत होते. तिला शारिरीकदृष्ट्या त्रास दिला जात होता. याच दररोजच्या छळाला कंटाळून तिने आत्महत्या केली.
सुसाईड नोटमध्ये काय?
आत्महत्या करण्यापूर्वी तिने एक सुसाइड नोट लिहून ठेवली होती. तिने लिहिलंय, तिचा पती अरबाज याला फळांचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा होती. यासाठी तो आयशावर सात लाख रुपये आणण्यासाठी दबाव आणत होता. मात्र आयशाच्या सासरच्या मंडळींकडून पैसे न आल्याने तो तिच्यासोबत गैरकृत्य करू लागला. असे आयशाने सुसाईड नोट मध्ये लिहून ठेवले आहे.
मारहाणीमुळे आयशा व्यथित…
सुसाइट नोटनुसार, सासरची मंडळी आयशाला दररोज मारहाण करीत होती. तिला शिव्या-शाप दिल्या जात. गर्भवती असतानाही तिच्यासोबत अमानवीय व्यवहार केला जात होता. शेवटी या त्रासाला कंटाळून आयशाने स्वत:ला संपवण्याचा निर्णय घेतला.
