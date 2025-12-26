Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Waluj MIDC Fraud Case: वाळूज एमआयडीसीत मोठी फसवणूक! पाईप सप्लायरला ९१ लाखांचा गंडा; पुण्यातील उद्योजक पती-पत्नीवर गुन्हा दाखल

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: वाळूज एमआयडीसीत एका पाईप सप्लायरची पुण्यातील उद्योजक पती-पत्नीने ९१ लाखांनी फसवणूक केली आहे. आता ही फसवणूक कशी झाली आहे बातमीमधून स्वीस्तर वाचा.

Updated On: Dec 26, 2025 | 02:46 PM
वाळूज एमआयडीसीत मोठी फसवणूक! (Photo Credit- X)

वाळूज एमआयडीसीत मोठी फसवणूक! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • वाळूज येथील उद्योजकाची फसवणूक
  • एक कोटींना गंडवले
  • पुण्याच्या उद्योजक पती-पत्नीवर वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील के पी सेल्स कार्पोरेशन कंपनीकडून पाईप व फिंटीगचे साहीत्य खरेदी करून पुण्याच्या मिन्सुन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. संचालकांनी संगणमत करुन फसविण्याच्च्या उद्देशाने जाणीवपुर्वक व्यवहार असक्रीय असलेल्या बँकेचे चेक देऊन तसेच विश्वासघात करुन पैसे आज देतो, उद्या देतो अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन ९१ लाख ८२ हजार ७८९ रुपयाची आर्थिक फसवणूक केली. याप्रकरणी पुण्याच्या उद्योजक पती-पत्नीवर २४ डिसेंबर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, जयराज बाबुराव पाटील (५३) यांची वाळूज औद्योगिक वसाहतीत के. पी. सेल्स कॉर्पोरेशन नावाची कंपनी आहे.

सव्वादोन कोटींचे पाईप व फिटिंगच्या साहित्याचा केला होता पुरवठा

ही कंपनी टाटा व जिंदाल या कंपनीचे पाईप औद्योगीक क्षेत्रात सप्लाय व विक्री करते. २९ एप्रील २०२५ मध्ये पुणे येथील मिन्सुन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. चे मालक संचालक राहुल महीमकर व व त्यांची पत्नी प्रिती माहीमकर यांना जिंदाल या कंपनीच्या पाईपची आवश्यक्ता होती.
त्यामुळे दोघे पती-पत्नी हे जयराज पाटील यांच्या कंपनीत आले. त्यामुळे त्यांच्या आर्डर प्रमाणे त्यांच्या कंपनीला डीएमआयसी बिडकीन, पाँडेचेरी, धारवाड, कागल कोल्हापुर, चाकन पुणे, खोपोली या साईडवर पाईप असे एकुण २ कोटी २६ लाख ८२ हजार १९० रुपयाचे पाईप व फिंटीगचे साहीत्य सप्लाय केले. त्यावर त्यांनी जयराज पाटील यांना १ कोटी ३४ लाख ९९ हजार ४०१ रुपये के.पी. सेल्स कॉर्पोरेशनच्या खात्यावर ट्रांन्सफर केले. बाकी रक्कम ९१ लाख ८२ हजार ७८९ रुपये दिले नाही. त्यामुळे जयराज पाटील यांनी राहुल माहीमकर व त्याचे पार्टनर प्रिती माहीमकर यांना कॉल केले.

हे देखील वाचा: अडीच हजारांची लाच घेणं भोवलं; आरटीओ अधिकाऱ्यासह दोघांना रंगेहात पकडले

फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न, पण केली टाळाटाळ

परंतु त्यांनी फोन उचलले नाही. संपर्क झाल्यानंतर त्यांनी कळविले की, मला संबंधिताकडून पैसे मिळाले नाही. त्यांच्याकडून पैसे आले तर मी तुम्हाला देतो. त्यामुळे ज्या साईडवर माल सप्लाय केला, त्यांच्याकडे जयराज पाटील यांनी खात्री केली असता समजले की, मिन्सुन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. चे सचांलक राहुल माहीमकर व प्रिती माहीमकर यांना त्यांचे पैसे मिळाले. परंतु त्यांनी जयराज पाटील यांचे पैसे देले नाही. याप्रकरणी जयराज पाटील यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी मिन्सुन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. संचालक राहुल माहीमकर व प्रिती माहीमकर यांच्याविरुद्ध वाळूज एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

वेगवेगळ्या बँकांचे दिले धनादेश

जयराज पाटील यांनी व्यवहाराची रक्कम देण्याबाबत माहीमकरकडे विचारणा केली असता, त्यांनी ऍक्सीस बँकेचे ६ धनादेश सेक्युरीटी म्हणून दिले. मात्र ऍक्सीस बँकेत व्यवहार असक्रीय असल्याने तुम्ही असक्रीय व्यवहाराचे बँकचे चेक का दिले? असे विचारल्यावर माहीमकर यांनी कोटक महींद्रा बँकेचे ६ धनादेश दिले. ते बँकेत वटविण्यासाठी टाकले असता रक्कम पुरेशी नसल्याने चेक अनादरीत झाले. त्यानंतर पुन्हा राहुल माहीमकर यांनी आयसीआयसीआय बँकेचे ६ धानदेश दिले. ते वटविण्यासाठी बँकेत टाकले असता, राहुल माहीमकरच्या खात्यावर रक्कम पुरेशी असतांनासुध्दा माहीमकर याने बँकेत कळविले की, पेमंट थाबवून धनादेश परत करण्यास सांगितले.

हे देखील वाचा: स्वप्न राहिले अधुरे! पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या युवकाचा मृत्यू; ‘या’ ठिकाणी घडला अपघात

Web Title: An industrialist from waluj was defrauded of 91 lakhs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक
1

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना
2

भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर
3

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना
4

डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM