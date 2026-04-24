Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाची प्लास्टिकविरोधी धडक मोहीम; १० टन प्लास्टिक जप्त, ७५ हजारांचा दंड वसूल

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने प्लास्टिकविरोधी मोहिमेत १० टन प्लास्टिक जप्त केले आहे. अंगुरीबाग आणि मोतीकारंजा येथील बड्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करत ७५ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला.

Updated On: Apr 24, 2026 | 02:49 PM
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): संभाजीनगर शहर प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या निर्धारातून महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या धडक मोहिमेला गुरुवारी आणखी वेग आला. सलग दुसऱ्या दिवशी मध्यवर्ती भागात कारवाई करत अंगुरीबाग व मोतीकारंजा परिसरातून तब्बल ४६३० आले. या प्रकरणी तीन विक्रेत्यांवर प्रत्येकी किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करण्यात २५ हजार दंड ठोठावून एकूण ७५ हजारांची वसुली करण्यात आली.

महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या नागरी मित्र पथकाने ही कारवाई केली. गंगवाल प्लास्टिक, एस. के. प्लास्टिक (संजय आसाराम कटार) आणि एस. पी. प्लास्टिक या दुकानांमध्ये मोठ्या यमाणावर एकल वापराच्या फास्टिकचा साठा आढळला. संपूर्ण साठा जप्त करण्यात आला असून, तो पुन्हा वापरात येऊ नये यासाठी त्याची दिवसांत मनपाने १० हजार किलोपेक्षा अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त केले आहे. त्यामुळे २० लाख किमतीच्या ३४ ते ३५ लाख प्लास्टिक कॅरीबॅग बाजारात व्येण्यापासून रोखण्यातयश आले आहे.

शून्य सहनशीलता धोरण राबविणे सुरू

महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी स्पष्ट केले की, प्लास्टिकमुक्त शहरासाठी शून्य सहनशीलता धोरण राबविण्यात येत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. व्यापारी व नागरिकांनी तात्काळ प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर आणि साठा बंद करावा, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

पथकाची संयुक्त कारवाई

सहायक आयुक्त रमेश मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली नागरी मित्र पथकाने ही कारवाई केली. पथकात देविदास सुसर, बालाजी साबळे, सुवणासिंग परदेशी जनार्दन सांगळे, संतोष बनकर, किशन निकम, ज्ञानेश्वर पाटील, रतन वाघ, नारायण फुके, जयेश मगरे आदीचा समावेश होता. स्वच्छता अधिकारी अनिल जाधव, सचिन मिसाळ, अभिजित गंगावणे व इतर कर्मचारी उपस्थित होते.

दोन दिवसांची धडक मोहीम राबवली

  • सलग दोन दिवसांत मोठी कारवाई
  • १०,००० किलोपेक्षा अधिक प्लास्टिक जप्त
  • २० लाख किमतीच्या पिशव्या जप्त
  • ३४ ते ३५ लाख कॅरीबॅग रोखल्या

कुठे झाली कारवाई?

  • अंगुरीबाग व मोतीकारंजा परिसर
  • ३ प्रमुख विक्रेत्यांवर छापे
  • ७५ हजार दंड वसूल

फौजदारी कारवाईचे संकेत

उपायुक्त तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनी सांगितले की, पुढेही अशा मोहिमा सुरू राहतील. प्रतिबंधित प्लास्टिक साठवणूक किंवा विक्री आढळल्यास जप्तीसह फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. दुकाने, गोदामे आणि ट्रान्स्पोर्ट नेटवर्कची तपासणी सुरू आहे.

प्लास्टिक व्यापाऱ्यांची साथ

प्लास्टिक असोसिएशनच्या पदाधिका-यांनी उपायुक्त भोंबे यांची भेट घेऊन सहकार्याची तयारी दर्शवली. काही विक्रेत्यांनी स्वतः हुन साठा परत करण्याची तयारी दर्शवली असून, मनपा व व्यापारी यांच्यात समन्वयातून कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

