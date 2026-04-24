Chhatrapati Sambhajinagar: ‘स्मार्ट सिटी’ला अखेर गुंडाळले! अधिकारी-कर्मचारी संभ्रमात; आयुक्तांशी चर्चेनंतर पुढील दिशा स्पष्ट

राज्य शासनाने २१ एप्रिल रोजी अध्यादेश काढून स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाला बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने शहरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 02:36 PM
  • ‘स्मार्ट सिटी’ला अखेर गुंडाळले!
  • अधिकारी-कर्मचारी संभ्रमात
  • आयुक्तांशी चर्चेनंतर पुढील दिशा स्पष्ट
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): राज्य शासनाने २१ एप्रिल रोजी अध्यादेश काढून स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाला बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने शहरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या निर्णयानुसार सर्व प्रकल्प महापालिकेकडे वर्ग करण्यात येणार असून, ३० एप्रिलपर्यंत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. परिणामी, गेल्या दशकभरापासून या योजनेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

महापौर समीर राजूकर यांनी सांगितले की, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त अमोल येडगे यांच्यासोबत तातडीने बैठक घेऊन पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत याबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. २०१६ पासून शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध पायाभूत व नागरी सुविधा प्रकल्प राबविण्यात आले. एकूण ४० पेक्षा अधिक लहान-मोठे प्रकल्प पूर्ण किंवा प्रगत अवस्थेत आहेत. यापैकी मिटमिटा येथील सफारी पार्क आणि सिडको परिसरातील संत तुकाराम नाट्यगृह हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहेत.

केंद्र शासनाने जून २०२५ पासून नव्या निधीपुरवठ्याला विराम दिल्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रशासनाने स्वयंपूर्णतेचा मार्ग स्वीकारण्यास सुरुवात केली होती. विविध उत्पन्न स्रोत निर्माण करून डिसेंबर २०२६ पर्यंत कोणत्याही शासकीय अनुदानाविना कामकाज चालविण्याची क्षमता विकसित केल्याचा दावा सूत्रांकडून करण्यात येत आहे. महापालिकेकडून मालमत्ता कर वसुलीतील सुमारे २ टक्के हिस्सा जवळपास ४ कोटी रुपये स्मार्ट सिटीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. या निधीतून पुढील प्रकल्पांना गती देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

बोजा नको; सकारात्मक भूमिकेची शक्यता

महापौर समीर राजूकर यांनी स्पष्ट केले की, स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प सुरू ठेवताना महापालिकेवर आर्थिक ताण येणार नसेल, तर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. शासनाच्या अध्यादेशाचा अभ्यास करून आणि आयुक्तांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल.

३५ कर्मचारी प्रभावित

सध्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रकल्प प्रमुख, उपप्रकल्प प्रमुख, लेखाधिकारी, लिपीक आदी मिळून सुमारे ३५ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. याशिवाय शहर बस सेवेशी संबंधित १५ कर्मचारी एसपीव्हीमार्फत कार्यरत आहेत. अध्यादेशामुळे या सर्वाच्या सेवाभवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

एसपीव्ही राहणार, संचालक मंडळ नाही

स्मार्ट सिटीसाठी २०१५ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीव्ही) कंपनी कायम राहणार आहे. मात्र, संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येणार असून त्यांचे अधिकार थेट महापालिका आयुक्तांकडे वर्ग केले जाणार आहेत. त्यामुळे पुढील सर्व निर्णय प्रक्रियेत आयुक्तांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

पुढील दोन दिवस निर्णायक

संपूर्ण प्रकरणात पुढील एक ते दोन दिवस महत्त्वाचे मानले जात आहेत, प्रकल्पांचे हस्तांतरण, कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि आर्थिक व्यवस्थापन यावर स्पष्ट निर्णय झाल्यानंतरच शहरातील स्मार्ट सिटीची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 02:36 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM