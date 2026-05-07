संभाजीनगर शहर व जिह्यात इंधनासाठी पेट्रोल पंपावर रांगा लागल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील इंधन साठ्याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रविण फूला फुलारी यांना संपर्क केला असता, जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा सुरळीत पुरवठा सुरु असून, तुटवडा नसल्याचा दावा त्यांनी केला. आहे दररोज सुमारे दोन हजार किलोलिटर पेट्रोल तर १ हजार ८०० किलोलिटर डिझेलचा डेपोतून पंपाना पुरवठा केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. असे असतानाही पंपांवर रांगा लागत असल्याचे चित्र आहे तर काही पंपांवर स्टॉक नसल्याचे बोर्ड झळकत असल्याचे ग्राहक संभ्रमात पडले आहेत.
दरम्यान, शहरात १०५ तर ग्रामीण भागात २३० पंप असून मागणी करुनही वेळेत पुरवठा न झाल्याने सोमवारी शहरातील ६ पंपावर साठा शिल्लक नव्हता तर ग्रामीण भागातही १० ते १२ टक्के पंपावर हीच परिस्थिती होती अशी माहिती पुरवठा विभागाच्या सूत्रांनी दिली. शनिवार, रविवारी डेपोतून इंधन पुरवठा केला जात नसल्याने पंपचालकांना प्रतीक्षा करावी लागते, असेही सूत्रांनी नमूद केले.
Ladki Bahin Yojana: दोन महिने उलटले, पण हप्ता नाहीच; लाभार्थी महिलांचा सरकारविरोधात संताप
एकीकडे पेट्रोल-डिझलेचा तुटवडा असल्याचे चित्र असताना दुसरीकडे गॅस सिलिंडरसाठीही रांगा लागल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात बीपीसीएल, एचपीसीएल व आयओसी या एलपीजी गॅस कंपनीच्या मिळून गॅस सिलिंडरच्या एकूण ७७एजन्सी आहेत. त्यापैकी २४ एजन्सी शहर परिसरात आहे. या तिन्ही कंपन्यांकडून आजघडीला दररोज २० हजार ५३० गॅस सिलिंडरचा पुरवठा जिल्ह्यातील गॅस एजन्सीचालकांना होत आहे. पंरतु बुकिंग अधिक व पुरवठा त्या तुलनेत कमी असल्याने बुकिंग केल्यानंतरही ग्राहकांना ८ ते १२ दिवस प्रतिक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यात ज्यांच्याकडे केवळ एकच सिलिंडर आहे, अशा ग्राहकांना मात्र अधिक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
जिल्ह्यात पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा जिल्हा पुरवठा विभागाने केला. दरम्यान, प्रती दिन २० हजार ५३० गॅस सिलिंडरचा पुरवठा होत आहे. बुकिंग जास्त असल्याने ग्राहकांना सिलिंडरसाठी ८ त १२ दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
MIM vs Shiv Sena: छत्रपती संभाजीनगर पालिकेत ‘रिल्स वॉर’! शिवसेना-एमआयएम वाद विकोपाला; एकमेकांचे कपडे फाडण्याची भाषा