Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Fuel Shortage: संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट! पेट्रोल-डिझेलसाठी रांगा, तर गॅस सिलिंडरसाठी १२ दिवसांचे वेटिंग; प्रशासनाचा दावा फोल?

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गॅससाठी १२ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत असून अनेक पंपांवर साठा संपला आहे. वाचा सविस्तर वृत्त.

Updated On: May 07, 2026 | 03:29 PM
संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट!

संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट!

Follow Us:
Follow Us:

 

  • संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट!
  • पेट्रोल-डिझेलसाठी रांगा, तर गॅस सिलिंडरसाठी १२ दिवसांचे वेटिंग
  • प्रशासनाचा दावा फोल?
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी: मध्यपूर्व देशांमधील युद्धाची झळ अद्याप कायम असून, संभाजीनगर शहर व जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझलेसह स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचा तुटवडा कायम असल्याचे चित्र आहे. गॅस सिलिंडरसाठी अद्याप ८ ते १२ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे तर पेट्रोल पंपांवरही ग्राहकांच्या रांगा कायम आहेत. काही पंपांवर साठा संपल्याचे बोर्ड झळकत आहेत. एकीकडे असे चित्र असताना दुसरीकडे जिल्ह्यात पुरेसा इंधन साठा असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासन करत आहे.

संभाजीनगर शहर व जिह्यात इंधनासाठी पेट्रोल पंपावर रांगा लागल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील इंधन साठ्याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रविण फूला फुलारी यांना संपर्क केला असता, जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा सुरळीत पुरवठा सुरु असून, तुटवडा नसल्याचा दावा त्यांनी केला. आहे दररोज सुमारे दोन हजार किलोलिटर पेट्रोल तर १ हजार ८०० किलोलिटर डिझेलचा डेपोतून पंपाना पुरवठा केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. असे असतानाही पंपांवर रांगा लागत असल्याचे चित्र आहे तर काही पंपांवर स्टॉक नसल्याचे बोर्ड झळकत असल्याचे ग्राहक संभ्रमात पडले आहेत.

दरम्यान, शहरात १०५ तर ग्रामीण भागात २३० पंप असून मागणी करुनही वेळेत पुरवठा न झाल्याने सोमवारी शहरातील ६ पंपावर साठा शिल्लक नव्हता तर ग्रामीण भागातही १० ते १२ टक्के पंपावर हीच परिस्थिती होती अशी माहिती पुरवठा विभागाच्या सूत्रांनी दिली. शनिवार, रविवारी डेपोतून इंधन पुरवठा केला जात नसल्याने पंपचालकांना प्रतीक्षा करावी लागते, असेही सूत्रांनी नमूद केले.

Ladki Bahin Yojana: दोन महिने उलटले, पण हप्ता नाहीच; लाभार्थी महिलांचा सरकारविरोधात संताप

एकीकडे पेट्रोल-डिझलेचा तुटवडा असल्याचे चित्र असताना दुसरीकडे गॅस सिलिंडरसाठीही रांगा लागल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात बीपीसीएल, एचपीसीएल व आयओसी या एलपीजी गॅस कंपनीच्या मिळून गॅस सिलिंडरच्या एकूण ७७एजन्सी आहेत. त्यापैकी २४ एजन्सी शहर परिसरात आहे. या तिन्ही कंपन्यांकडून आजघडीला दररोज २० हजार ५३० गॅस सिलिंडरचा पुरवठा जिल्ह्यातील गॅस एजन्सीचालकांना होत आहे. पंरतु बुकिंग अधिक व पुरवठा त्या तुलनेत कमी असल्याने बुकिंग केल्यानंतरही ग्राहकांना ८ ते १२ दिवस प्रतिक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यात ज्यांच्याकडे केवळ एकच सिलिंडर आहे, अशा ग्राहकांना मात्र अधिक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

पॅनिक बुकिंगमुळे प्रतीक्षा

जिल्ह्यात पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा जिल्हा पुरवठा विभागाने केला. दरम्यान, प्रती दिन २० हजार ५३० गॅस सिलिंडरचा पुरवठा होत आहे. बुकिंग जास्त असल्याने ग्राहकांना सिलिंडरसाठी ८ त १२ दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

MIM vs Shiv Sena: छत्रपती संभाजीनगर पालिकेत ‘रिल्स वॉर’! शिवसेना-एमआयएम वाद विकोपाला; एकमेकांचे कपडे फाडण्याची भाषा

Web Title: Fuel and gas cylinder shortage in chhatrapati sambhajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 03:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी
1

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल
2

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?
3

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?
4

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM