सातारकरांनो, लक्ष द्या! जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी उभारण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण! मेघराज राजे भोसले यांचे प्रयत्न

सातारा जिल्ह्यातील कलाकार, तंत्रज्ञ, छायाचित्रकार आणि ज्युनिअर आर्टिस्ट यांना अधिक संधी मिळाव्यात यासाठी जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन मेघराज राजे भोसले यांनी दिले.
सातारा जिल्ह्यातील कलाकार, छायाचित्रकार, ज्युनिअर आर्टिस्ट आणि विविध क्षेत्रातील तंत्रज्ञांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष तसेच समर्थ पॅनलचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार मेघराज राजे भोसले यांनी दिले. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या पंचवार्षिक संचालक मंडळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. ७ जून रोजी कोल्हापूर, मुंबई, पुणे आणि सातारा या चार जिल्ह्यांमध्ये मतदान होणार असून, यानिमित्त समर्थ पॅनलच्या उमेदवारांनी आपल्या भावी कामकाजाचा आराखडा मांडला.
या पत्रकार परिषदेला निर्माता सुनील महाजन, दीपक कदम, दिग्दर्शक अजित शिरोळे, लेखक राज काळे, अभिनेते सुशांत शेलार, छायाचित्रकार धनाजी यमकर, दिग्दर्शक सुभाष नकाशे, ध्वनी संयोजक शरद चव्हाण, कला दिग्दर्शक प्रवीण पाटील, वेशभूषाकार चैत्राली डोंगरे, निर्माता व्यवस्थापक रवी गावडे, प्रसिद्धी प्रमुख गणेश गारगोटे आणि कामगार प्रतिनिधी विकास तोरणे उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना भोसले म्हणाले की, सातारा जिल्ह्याला कलाकार, तंत्रज्ञ, निर्माते आणि दिग्दर्शकांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. अण्णा देशपांडे, दीपक देशमुख आणि दिवंगत निर्माते अरुण गोडबोले यांसारख्या मान्यवरांनी जिल्ह्याची ओळख मराठी चित्रपटसृष्टीत भक्कम केली आहे. त्यामुळे स्थानिक कलावंतांना अधिक व्यासपीठ मिळावे यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
सातारा जिल्ह्यात चित्रपट महामंडळाचे सुमारे २२०० सभासद असून, अ वर्गातील ११५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच समर्थ पॅनलच्या ‘पतंग’ चिन्हासमोर मतदान करून पॅनलला पाठिंबा देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
पुढील पाच वर्षांसाठीच्या नियोजनाबाबत बोलताना त्यांनी सक्रिय सभासदसंख्या वाढविणे, कलाकार व तंत्रज्ञांच्या विविध प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करणे, पेन्शन व मानधनासंदर्भातील मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवणे आणि जिल्ह्यात चित्रपटनिर्मितीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न करणे, या बाबींना प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगितले. “सातारा जिल्ह्यातील कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या हितासाठी समर्थ पॅनल पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यांच्या कोणत्याही अडचणी सोडवण्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेईन,” असे आश्वासन मेघराज राजे भोसले यांनी दिले.
