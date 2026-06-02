Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सातारकरांनो, लक्ष द्या! जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी उभारण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण! मेघराज राजे भोसले यांचे प्रयत्न

Updated On: Jun 02, 2026 | 04:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

सातारा जिल्ह्यातील कलाकार, तंत्रज्ञ, छायाचित्रकार आणि ज्युनिअर आर्टिस्ट यांना अधिक संधी मिळाव्यात यासाठी जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन मेघराज राजे भोसले यांनी दिले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • समर्थ पॅनलच्या उमेदवारांनी आपल्या भावी कामकाजाचा आराखडा मांडला.
  • समर्थ पॅनलच्या पतंग चिन्हासमोर मतदान करून पॅनलला पाठिंबा देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
  • आश्वासन मेघराज राजे भोसले यांनी दिले.
सातारा जिल्ह्यातील कलाकार, छायाचित्रकार, ज्युनिअर आर्टिस्ट आणि विविध क्षेत्रातील तंत्रज्ञांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष तसेच समर्थ पॅनलचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार मेघराज राजे भोसले यांनी दिले. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या पंचवार्षिक संचालक मंडळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. ७ जून रोजी कोल्हापूर, मुंबई, पुणे आणि सातारा या चार जिल्ह्यांमध्ये मतदान होणार असून, यानिमित्त समर्थ पॅनलच्या उमेदवारांनी आपल्या भावी कामकाजाचा आराखडा मांडला.

‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

या पत्रकार परिषदेला निर्माता सुनील महाजन, दीपक कदम, दिग्दर्शक अजित शिरोळे, लेखक राज काळे, अभिनेते सुशांत शेलार, छायाचित्रकार धनाजी यमकर, दिग्दर्शक सुभाष नकाशे, ध्वनी संयोजक शरद चव्हाण, कला दिग्दर्शक प्रवीण पाटील, वेशभूषाकार चैत्राली डोंगरे, निर्माता व्यवस्थापक रवी गावडे, प्रसिद्धी प्रमुख गणेश गारगोटे आणि कामगार प्रतिनिधी विकास तोरणे उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना भोसले म्हणाले की, सातारा जिल्ह्याला कलाकार, तंत्रज्ञ, निर्माते आणि दिग्दर्शकांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. अण्णा देशपांडे, दीपक देशमुख आणि दिवंगत निर्माते अरुण गोडबोले यांसारख्या मान्यवरांनी जिल्ह्याची ओळख मराठी चित्रपटसृष्टीत भक्कम केली आहे. त्यामुळे स्थानिक कलावंतांना अधिक व्यासपीठ मिळावे यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.

सातारा जिल्ह्यात चित्रपट महामंडळाचे सुमारे २२०० सभासद असून, अ वर्गातील ११५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच समर्थ पॅनलच्या पतंग चिन्हासमोर मतदान करून पॅनलला पाठिंबा देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

‘मालिका संपतेय पण गोष्ट सुरूच राहणार!’ Star Pravah वर नव्या मालिकांचा बहर, ‘या’ प्रसिद्ध मालिकेचा अंत

पुढील पाच वर्षांसाठीच्या नियोजनाबाबत बोलताना त्यांनी सक्रिय सभासदसंख्या वाढविणे, कलाकार व तंत्रज्ञांच्या विविध प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करणे, पेन्शन व मानधनासंदर्भातील मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवणे आणि जिल्ह्यात चित्रपटनिर्मितीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न करणे, या बाबींना प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगितले. “सातारा जिल्ह्यातील कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या हितासाठी समर्थ पॅनल पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यांच्या कोणत्याही अडचणी सोडवण्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेईन,” असे आश्वासन मेघराज राजे भोसले यांनी दिले.

Web Title: Meghraj raje bhosale announced about the indian film industry based in satara

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 04:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Politics : शपथपत्रातील माहितीवरून दोन नगरसेवक अडचणीत; अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी 14 जुलैला
1

Satara Politics : शपथपत्रातील माहितीवरून दोन नगरसेवक अडचणीत; अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी 14 जुलैला

शेंद्रेतील कथित अतिक्रमणाविरोधात बहुजन युथ पॅंथर आक्रमक, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे; कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
2

शेंद्रेतील कथित अतिक्रमणाविरोधात बहुजन युथ पॅंथर आक्रमक, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे; कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

Satara: तारळी धरणग्रस्तांचा सातार्‍यात एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनिश्चितकालीन ठिय्या आंदोलन सुरू
3

Satara: तारळी धरणग्रस्तांचा सातार्‍यात एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनिश्चितकालीन ठिय्या आंदोलन सुरू

साताऱ्यात काँग्रेस आणि शरद पवार गटाचा सरकारविरोधी एल्गार, बैलगाडीतून आंदोलन करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
4

साताऱ्यात काँग्रेस आणि शरद पवार गटाचा सरकारविरोधी एल्गार, बैलगाडीतून आंदोलन करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सातारकरांनो, लक्ष द्या! जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी उभारण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण! मेघराज राजे भोसले यांचे प्रयत्न

सातारकरांनो, लक्ष द्या! जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी उभारण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण! मेघराज राजे भोसले यांचे प्रयत्न

Jun 02, 2026 | 04:41 PM
महिलेच्या नकाराची क्रूर किंमत! 27 सेकंदांत 8 वेळा आपटून दीड वर्षीय चिमुकल्याची हत्या; आरोपीच्या कटाचा नवा धक्कादायक खुलासा

महिलेच्या नकाराची क्रूर किंमत! 27 सेकंदांत 8 वेळा आपटून दीड वर्षीय चिमुकल्याची हत्या; आरोपीच्या कटाचा नवा धक्कादायक खुलासा

Jun 02, 2026 | 04:35 PM
Career as Pilot: आकाशात झेप घेण्याचे स्वप्न आहे? जाणून घ्या कमर्शियल पायलट बनण्याची संपूर्ण प्रक्रिया…

Career as Pilot: आकाशात झेप घेण्याचे स्वप्न आहे? जाणून घ्या कमर्शियल पायलट बनण्याची संपूर्ण प्रक्रिया…

Jun 02, 2026 | 04:35 PM
पैशाच्या जुन्या वादातून रक्तरंजित संघर्ष, करडे घाटातील गोळीबारात सराईताची हत्या; एक जण गंभीर जखमी

पैशाच्या जुन्या वादातून रक्तरंजित संघर्ष, करडे घाटातील गोळीबारात सराईताची हत्या; एक जण गंभीर जखमी

Jun 02, 2026 | 04:32 PM
Shriram Finance: ‘श्रीराम फायनान्स’ आता ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे मुख्य प्रायोजक; तळागाळातील खेळाडूंना मिळणार बळ

Shriram Finance: ‘श्रीराम फायनान्स’ आता ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे मुख्य प्रायोजक; तळागाळातील खेळाडूंना मिळणार बळ

Jun 02, 2026 | 04:26 PM
Amruta Fadnavis: अमृता फडणवीसांच्या हातात रिक्षाचे स्टेअरिंग; भूमी पेडणेकर बनली प्रवासी, व्हिडिओ व्हायरल

Amruta Fadnavis: अमृता फडणवीसांच्या हातात रिक्षाचे स्टेअरिंग; भूमी पेडणेकर बनली प्रवासी, व्हिडिओ व्हायरल

Jun 02, 2026 | 04:22 PM
Tamilnadu Politics: निवडणुकीनंतर भाजपला पहिला झटका! अण्णामलाईंचा अखेरचा रामराम

Tamilnadu Politics: निवडणुकीनंतर भाजपला पहिला झटका! अण्णामलाईंचा अखेरचा रामराम

Jun 02, 2026 | 04:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM