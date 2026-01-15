Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Sangli Municipal Election : सांगलीत दुपारनंतर मतदानाला प्रतिसाद; 4 वाजेपर्यंतची टक्केवारी वाचा सविस्तर

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. सर्व २० प्रभागांतील ७८ जागांसाठी मतदान झाले.

Updated On: Jan 15, 2026 | 06:41 PM
सांगलीत दुपारनंतर मतदानाला प्रतिसाद; 4 वाजेपर्यंतची टक्केवारी वाचा सविस्तर

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • सांगलीत दुपारनंतर मतदानाला प्रतिसाद
  • 4 वाजेपर्यंत ४५ टक्के मतदान
  • उद्या होणार मतमोजणी
सांगली : महाराष्ट्रात आज सर्वत्र मतदानाचा उत्साह पाहायला मिळाला आहे. आज मतदानासाठी केंद्राबाहेर मतदारांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. राज्यातील २९ महापालिकेसाठी आज मतदान पार पडले. सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. सर्व २० प्रभागांतील ७८ जागांसाठी मतदान झाले, सकाळी अत्यंत कमी प्रतिसाद होता, दुपारी मध्यम मात्र दुपारी दोन नंतर मतदानाचा टक्का हळू हळू वाढत गेला, सायंकाळी ४ वाजता ४५ टक्के मतदान झाले.

सांयकाळपर्यंत काही विस्तारित भागातील प्रभागात किरकोळ वाद वगळता सर्वत्र शांतपणे मतदान प्रक्रिया पार पडली होती, प्रभाग क्रमांक ८ मध्ये एका मतदाराचे मतदान आधीच कोणीतरी केले होते, तर काही ठिकाणी शाई लगेच पुसली जात असल्याने वाद झाले, दुपारी दोन पर्यंत अवघे ३० टक्के मतदान झाले, त्यानंतर मतदार घराबाहेर पडले, सायंकाळी ४ वाजता ४५ टक्के मतदान झाले. एकूण ९१ मतदान केंद्रे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने विशेष देखरेखीखाली होती. मतदान केंद्रांवर २ हजार ९०० अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त होते.

उद्या मतमोजणी

सर्व ३८१ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य गुरुवारी मतदान यंत्रात बंद झाले आहे. महापालिकेच्या या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. मतमोजणी प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पडण्यासाठी प्रशासन व पोलिस यंत्रणा सज्ज झाली आहे. मिरज येथील सेंट्रल वेअर हाऊस येथे शुक्रवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू होईल. एकूण १४ टेबल वरून मोजमोजणी पूर्ण होईल.

महापालिका निवडणुकीसाठी एकूण ४ लाख ५४ हजार ४३० मतदार आहेत. पुरुष मतदार २ लाख २४ हजार ४८३, महिला मतदार २ लाख २९ हजार ८६५, तर इतर ८२ मतदार आहेत. एकूण ५२७ केंद्रांवर मतदान झाले आहे.

हे सुद्धा वाचा : मतदार यादीत घोळ, भाजपने मताला 5 हजार रुपये वाटले; रोहित पवारांचे गंभीर आरोप

मिरजेत दीड तास यंत्र बंद

मिरजेतील प्रभाग क्रमांक पाच मधील जवाहर चौक येथील २६ क्रमांकाच्या मतदान केंद्रावरील एक मतदान यंत्र बंद अचानक पडले, त्यामुळे सुमारे दीड तास मतदारांना ताठकळत बसावे लागले. काही काळ गोंधळ निर्माण झाला, उमेदवार प्रतिनिधी आणि मतदारांनी देखील नाराजी व्यक्त केली. तर मतदानाची वेळ वाढवून देण्याची मागणीही याठिकाणी केली.

Web Title: Citizens thronged sangli in large numbers to cast their votes after noon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 06:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
1

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी
3

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा
4

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM