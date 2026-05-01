फडणवीस यांनी लिहिले, “आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत विशेष दिवस आहे आणि आपला प्रेमळ संदेश मिळाल्याने हा प्रसंग अधिकच खास बनला आहे. आपल्या संदेशात महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा, त्याचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक योगदान, आर्थिक प्रगती आणि भारताच्या विकासातील त्याची मध्यवर्ती भूमिका यांचे सुंदर शब्दांत वर्णन करण्यात आले आहे. यात गडचिरोलीमध्ये दिसून आलेल्या अभूतपूर्व परिवर्तनाचाही विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.” त्यांनी पुढे नमूद केले की, पंतप्रधान मोदी यांचे शब्द, त्यांचे मार्गदर्शन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्राला असलेला त्यांचा अढळ आणि खंबीर पाठिंबा खरोखरच अमूल्य आणि अत्यंत प्रेरणादायी आहे.
खूप खूप आभार मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी @narendramodi
महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज महाराष्ट्रदिनी आपल्या शुभेच्छा प्राप्त होणे, हा आमचा आनंद अधिक द्विगुणित करणारा आहे. महाराष्ट्राची थोर परंपरा, सामाजिक आणि सांस्कृतिक योगदान,… pic.twitter.com/JXLX5Xj8Lo — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 1, 2026
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले की, पंतप्रधान मोदी हे नेहमीच प्रेरणेचा स्रोत राहिले आहेत; तसेच भविष्यातही राज्याला त्यांचे मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन मिळत राहील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने त्यांनी पंतप्रधानांचे मनःपूर्वक आभार मानले. तत्पूर्वी, महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनाच्या निमित्ताने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या होत्या. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राचे वर्णन असे एक क्षेत्र म्हणून केले, ज्याने भारतीय संस्कृतीला ‘नेहमीच प्रेरणेचे कार्य’ केले आहे.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की, वर्ष २०२६ हे महाराष्ट्रासाठी सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या गौरवशाली भूतकाळाची चर्चा करण्यासोबतच, त्यांनी राज्याच्या भविष्यासाठीचा एक महत्त्वाकांक्षी आराखडाही मांडला. पंतप्रधानांनी राज्याच्या सांस्कृतिक यशासोबतच, पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीवरही प्रकाश टाकला.
महाराष्ट्राचे वर्णन भारताच्या ‘आर्थिक परिवर्तना’तील एक अग्रगण्य राज्य असे करताना, पंतप्रधानांनी पायाभूत सुविधा आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या (इनोव्हेशन) क्षेत्रांत महाराष्ट्र बजावत असलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला. २०२५-२६ या वर्षासाठी रेल्वे प्रकल्पांकरिता करण्यात आलेली २४,००० कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद, हे राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळत असलेल्या अभूतपूर्व पाठिंब्याचे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी पुढे विकासाची गती वाढवणाऱ्या तीन प्रमुख घटकांची (इंजिन्सची) यादीही सादर केली. या उपक्रमांमध्ये मुंबई मेट्रोच्या ‘अॅक्वा लाईन’चा विस्तार, नवी मुंबई विमानतळ आणि वधावन बंदराचा विकास, संभाजीनगर येथील बिडकीन औद्योगिक क्षेत्राचे भविष्यातील एका प्रमुख औद्योगिक केंद्रात रूपांतर, तसेच गडचिरोलीचा झालेला लक्षणीय कायापालट—अशा बाबींचा समावेश आहे; गडचिरोली हा असा प्रदेश आहे जिथे डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांमध्ये घट झाल्यानंतर हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे.
पंतप्रधानांनी ‘विकसित महाराष्ट्र’ या आराखड्याचेही कौतुक केले. हा आराखडा तीन टप्प्यांमध्ये संरचित करण्यात आला असून तो अनुक्रमे २०२९, २०२५ (राज्याच्या ‘अमृत महोत्सवा’चे वर्ष) आणि २०४७ या वर्षांशी सुसंगत आहे जेणेकरून राज्याची प्रगती ही ‘विकसित भारत’ या राष्ट्रीय उद्दिष्टाशी एकरूप राहील. पंतप्रधान म्हणाले, “भारताच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान अतुलनीय आहे. गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र हे आजही सर्वाधिक पसंतीचे राज्य ठरले आहे.”
