Mumbai-Pune Missing Link: आता 90 मिनिटात पुण्यात! मिसिंग लिंकची नोंद गिनीज बुकात, आजपासून वाहतुकीसाठी खुला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे लोकार्पण पार पडले. यावेळी फडणवीस यांनी स्वतः गाडी चालवत टेस्ट ड्राईव्ह घेतला.

Updated On: May 01, 2026 | 01:49 PM
  • आता 90 मिनिटात पुण्यात!
  • मिसिंग लिंकची नोंद गिनीज बुकात
  • आजपासून वाहतुकीसाठी खुला
Mumbai-Pune Missing Link News Marathi : १ मे रोजी, महाराष्ट्र दिनानिमित्त, राज्यातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. हा प्रकल्प केवळ मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा प्रवास अधिक जलद आणि सुरक्षित करणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या आधुनिक अभियांत्रिकी क्षमतेचे एक उत्तम उदाहरण म्हणूनही ओळखला जातो. कारण आता मिसिंग लिंक प्रकल्पाची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाली आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, मुंबई आणि पुणे दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळ अंदाजे २५ ते ३० मिनिटांनी कमी होईल. सध्या, घाट विभागातील वाहतूक कोंडी, तीव्र वळणे आणि तीव्र चढावांमुळे वाहनांचा वेग मंदावतो. दरम्यान महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर मिसिंग लिंकमधील दोन बोगद्यांची नोंद गिनीज बुकमध्ये जगातील सर्वात रुंद, २३.५ मीटर रुंदीचे बोगदे म्हणून झाली. तर हा प्रकल्प अभियांत्रिकी कौशल्याचा उत्तम नमुना असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पाची नोंद लिम्का बुकमध्येही करण्याच्यादृष्टीने पाऊले उचलली आहेत.
मिसिंग लिंक प्रकल्प काय आहे?

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर खोपोली आणि सिंहगड इन्स्टिट्यूट दरम्यान बांधण्यात येणारा हा नवीन मार्ग आधुनिक बोगदे आणि उड्डाणपूल वापरून तयार केला जाईल. अवघड घाट विभागाला वळसा घालून प्रवास अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करणे, हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पात अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. डोंगरांमधून खोदलेले लांब बोगदे आणि खोल दऱ्यांवर बांधलेले भव्य पूल या प्रकल्पाला देशातील सर्वात आव्हानात्मक रस्ते बांधकाम प्रकल्पांपैकी एक बनवतात.

हा पूल सुरू झाल्याने अपघातही कमी

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचा घाट विभाग हा वारंवार अपघातांचे ठिकाण राहिला आहे. विशेषतः पावसाळी आणि धुक्याच्या हवामानात चालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. हा अपूर्ण दुवा सुरू झाल्याने धोकादायक वळणे आणि उतारांपासून दिलासा मिळेल, ज्यामुळे रस्ते अपघात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

महाप्रकल्प महाराष्ट्राची नवी ओळख बनत आहेत

गेल्या काही वर्षांत, महाराष्ट्रात अनेक मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेगाने विकसित केले गेले आहेत. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि आता मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक यांसारखे प्रकल्प राज्याला आधुनिक वाहतूक जाळ्याच्या दिशेने पुढे नेत आहेत. सरकारचा दावा आहे की या प्रकल्पामुळे उद्योग, व्यापार आणि पर्यटनालाही चालना मिळेल. मुंबई आणि पुणे दरम्यान दररोज हजारो वाहने प्रवास करतात, त्यामुळे हा प्रकल्प आर्थिक घडामोडींसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

महाराष्ट्र दिनानिमित्त एक विशेष भेट

महाराष्ट्र दिनी, १ मे रोजी, या प्रकल्पाचा शुभारंभ राज्याच्या विकासाचे प्रतीक म्हणून पाहिला जात आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगती आणि आधुनिक अभियांत्रिकीमधील एक नवीन अध्याय मानल्या जाणाऱ्या या ऐतिहासिक प्रकल्पाच्या उद्घाटनाकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

Published On: May 01, 2026 | 01:49 PM

