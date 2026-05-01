  • Maharashtra Board Hsc Class 12 Result 2026 Tomorrow At 1pm Direct Link

HSC Result 2026: हृदयाचे ठोके वाढले! उद्या दुपारी १ वाजता लागणार बारावीचा निकाल; रिझल्ट पाहण्यासाठी ‘या’ लिंक्सवर करा क्लिक

HSC Result 2026 News: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाचा बारावीचा निकाल उद्या २ मे रोजी दुपारी १ वाजता जाहीर होणार आहे. १५ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उद्या समजणार असून निकालाच्या थेट लिंक्स येथे पहा.

Updated On: May 01, 2026 | 09:25 PM
हृदयाचे ठोके वाढले! उद्या दुपारी १ वाजता लागणार बारावीचा निकाल (Photo Credit- X)

सिद्धेश प्रधान: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेचा निकाल उद्या, शनिवारी (२ मे) जाहीर होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा आता संपणार असून, दुपारी १ वाजता मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल उपलब्ध होईल.

१५ लाख ३२ हजार विद्यार्थ्यांची धाकधुक वाढली

यंदा १५ लाख ३२ हजार ४८७ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली हाेती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सुमारे २५ हजाराने वाढ झाली हाेती. राज्यातील ७ लाख ९९,७७३ विद्यार्थ्यांनी विज्ञान शाखेच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली असून ३ लाख ८० हजार ६८२ विद्यार्थ्यांनी कला शाखेच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली हाेती. तर वाणिज्य शाखेच्या परीक्षेसाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३ लाख २० हजार १५२ एवढी आहे. यंदा बारावीच्या परीक्षेसाठी ८ लाख २० हजार २२९ मुलांनी तर ७ लाख १२ हजार २४० मुलींनी नोंदणी करण्यात आली हाेती. त्याचप्रमाणे १८ ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करण्यात आली हाेती.

निकालासाठी ‘या’ अधिकृत लिंक्सवर करा क्लिक

विद्यार्थ्यांना त्यांचे विषयनिहाय गुण उद्या दुपारी १ वाजल्यापासून खालील संकेतस्थळांवर पाहता येतील व त्याची प्रिंट आऊट घेता येईल:

१. https://mahahsscboard.in

२. https://hscresult.mkcl.org

३. https://results.digilocker.gov.in

3. https://results.targetpublications.org/

डिजिटल सोयी आणि महाविद्यालयांसाठी निकाल

विद्यार्थ्यांची सोय लक्षात घेता, डिजीलॉकरमध्ये आपली डिजिटल गुणपत्रिका संग्रहित करून ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांना त्यांच्या संपूर्ण कॉलेजचा एकत्रित निकाल मंडळाच्या अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच निकालाबाबत काही शंका असल्यास विद्यार्थ्यांना ३ मे ते १७ मे या कालावधीत गुणपडताळणी तसेच उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रतीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अधिकृत https://mahahsscboard.inया संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करावा, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

Published On: May 01, 2026 | 09:20 PM

Iran Kuwait Tension : कुवैतच्या ‘त्या’ कारवाईने इराण संतप्त; भारताच्या दौऱ्यावर असातानच अराघची यांनी दिला कडक इशारा

May 14, 2026 | 09:41 AM
May 14, 2026 | 09:40 AM
May 14, 2026 | 09:33 AM
May 14, 2026 | 09:23 AM
May 14, 2026 | 09:15 AM
May 14, 2026 | 09:07 AM
May 14, 2026 | 09:00 AM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM