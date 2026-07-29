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मुंबई लोकलच्या विस्ताराला गती मिळणार! एमआरव्हीसीचे भागभांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटींवर, राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:34 AM IST
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सारांश

मुंबईची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात लोकलवर अवलंबून आहे. दररोज लाखो लोक उपनगरीय सेवा वापरतात. रेल्वे जाळे विस्तारल्यास प्रवासाचा वेळ कमी होईल, गर्दी घटेल, नवीन व्यावसायिक आणि निवासी क्षेत्रांचा विकास होईल आणि रोजगारात वाढ होईल.

मुंबई लोकलच्या विस्ताराला गती मिळणार! एमआरव्हीसीचे भागभांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटींवर, राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई लोकलच्या विस्ताराला गती मिळणार! एमआरव्हीसीचे भागभांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटींवर, राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

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विस्तार

मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे व्यवस्थेला भविष्याच्या गरजेनुसार सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाची (एमआरव्हीसी) अधिकृत भागभांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटी रुपये करण्यास मंजुरी देण्यात आली. सुमारे २० पट झालेल्या या वाढीमुळे मुंबई रेल्वे जाळ्याचा विस्तार, नवीन प्रकल्प, क्षमता वाढ, स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि प्रवासी सुविधांना नवी गती मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, वाढलेल्या आर्थिक क्षमतेसह एमआरव्हीसी मुंबईच्या वाढत्या वाहतूक गरजा अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करू शकेल. त्यामुळे लोकल प्रवाशांना जलद, सुरक्षित आणि अधिक सोयीस्कर रेल्वे सेवा मिळेल.(फोटो सौजन्य – istock)

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एमआरव्हीसीची स्थापना १९९९ मध्ये रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त उपक्रम म्हणून झाली. त्यातील भागीदारी अनुक्रमे ५१:४९ आहे. ही संस्था मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पाअंतर्गत उपनगरीय रेल्वे जाळ्याचा विकास, क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण आणि प्रवाशांसाठी पायाभूत सुविधा राबवते.राज्य सरकारनुसार एमआरव्हीसीकडे सातत्याने मोठे प्रकल्प सोपवले जात आहेत. ते वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आणि कार्यशील भांडवल वाढवण्यासाठी भागभांडवल वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार एमआरव्हीसीची अधिकृत भागभांडवल ५०० कोटी तर भरणा केलेली भागभांडवल २५ कोटींवरून २२५ कोटी करण्यात आली आहे. या वाढीसाठी महाराष्ट्र सरकार आपल्या वाट्याचे ९८ कोटी रुपये देणार आहे.

मुंबईची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात लोकलवर अवलंबून आहे. दररोज लाखो लोक उपनगरीय सेवा वापरतात. रेल्वे जाळे विस्तारल्यास प्रवासाचा वेळ कमी होईल, गर्दी घटेल, नवीन व्यावसायिक आणि निवासी क्षेत्रांचा विकास होईल आणि रोजगार वाढतील. चांगली रेल्वे जोडणी एमएमआरच्या दुर्गम भागांनाही विकासाच्या प्रवाहात आणेल. एमआरव्हीसी सध्या पनवेल-कर्जत कॉरिडॉर, विरार-दहाणू चौथी लाइन, कल्याण-बदलापूर विस्तार, स्थानक आधुनिकीकरण आणि एसी लोकल सुरू करणे यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर काम करत आहे. भांडवलात वाढ झाल्याने या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.

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एमआरव्हीसीच्या या प्रकल्पांना मिळणार चालना:

पनवेल-कर्जत कॉरिडॉर
विरार-दहाणू चौथी लाईन
कल्याण-बदलापूर विस्तार
स्थानक आधुनिकीकरण
एसी लोकल वाढविणे.

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Web Title: Mumbai local train expansion to gain momentum state cabinet approves increasing mrvcs equity capital from 25 crore to 500 crore

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:34 AM

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