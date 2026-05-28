Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Iran Conflict Iran Retaliates After Bandar Abbas Attack Peace Talks Fail

US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?

Updated On: May 28, 2026 | 01:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

US-Iran Conflict : पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा पेटून उठण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने एकाच आठवड्यात सलग दुसऱ्यांदा इराणच्या अब्बास बंदरावर हल्ला केला आहे. यावर इराणने प्रतिघात केला असून पुन्हा हल्ला केल्यास इराण शांत बसणार नाही असे म्हटले आहे.

Iran attack on US military base today

US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतात चर्चा अपयशी? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण
  • अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर
  • शांतात चर्चा अपयशी?
US-Iran Conflict : तेहरान/वॉशिंग्टन : अमेरिका इराण संघर्षाला (US Iran Conflict) पुन्हा सुरुवात झाली आहे. गुरुवारी(२८ मे) पहाटेच्या सुमारास अब्बास बंदरावर झालेल्या दुसऱ्या हल्ल्यानंतर इराण पेटून उठला आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अमेरिकेच्या हवाई तळावर हल्ला केला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा अशांतता पसरली आहे. तसेच शांतता चर्चा अपयशी होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.

US Strike Iran : दोन दिवसांत अमेरिकेचा दुसरा हल्ला; भीषण स्फोटांनी हादरले इराणचे अब्बास बंदर

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अब्बास बंदरावरील झालेल्या हल्ल्यानंतरच पहाटे ४.५० च्या सुमारास अमेरिकेन हवाई तळावर हल्ला करण्यात आला. परंतु इराणने नेमका कोणत्या हवाई तळावर हल्ला केला याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही.

अमेरिकेचे इराणवर हल्ले

यापूर्वी अमेरिकेने मध्यरात्रीच्या सुमारास होर्मुझ(Hormuz) मध्ये इराणचे चार ड्रोन पाडल्याचा आणि अब्बास बंदरावर ग्रांउड स्टेशन उद्ध्वस्त केल्याचे अधिकाऱ्याने म्हटले होते. अमेरिकेने या हल्ल्यांना संरक्षणात्मक कारवाई असल्याचे म्हटले आहे. तर २६ मे रोजी देखील होर्मुझ समुद्रात माइन्स पेरणाऱ्या दोन इराणी युद्धनौका आणि अब्बास बंदरावरील लष्करी तळांवर प्रहार करण्यात आला होता. यावेळी देखील आपल्या सैनिकांच्या आणि व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेचा हवाला अमेरिकन सेंट्रल कमांडने दिला होता.

इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा

अमेरिकेच्या सततच्या हल्ल्यामुळे इराण (Iran) पेटला असून इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने चोख प्रत्युत्तर देण्याची धमकी दिली आहे. तसेच इस्रायलला संपवण्याचा इशाराही अमेरिकेने दिला आहे. IRGC च्या कमांडरने म्हटले आहे की, “शत्रूचे कोणतेही आक्रमण उत्तराशिवाय राहणार नाही. पुन्हा हल्ले झाल्यास आणखी चोख प्रत्युत्तर दिलं जाईल. या परिणामांसाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही.”

शेजारी देशांवर परिणाम

सध्या या तणावाचा परिणाम पश्चिम आशियातील आखाती देशांवर दिसून येत आहे. कुवेतच्या लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्यावरही हल्ले होत आहेत, परंतु त्यांच्या हवाई संरक्षण यंत्रणनेने शत्रूचे ड्रोन हवेतच नष्ट केले आहेत.

शांततेच्या प्रयत्नांना धक्का

हे हल्ले अशा वेळी होत आहे, जेव्हा अमेरिका (America) इराण पडद्याआड शांतता चर्चा करत आहे. परंतु, आतापर्यंत कोणताही ठोस निकाल लागलेला नाही. तसचे कॅबिनेट बैठकीत ट्रम्प यांनी इराणला अमेरिकेच्या अटी मान्य करण्याचा इशाराही दिला आहे, अन्यथा याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे शांतात चर्चा भंग होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणाम जागतिक स्तरावर पुन्हा इंधन आणि उर्जा संकट उभे राहू शकते.

Abraham Accord Deal : मध्यपूर्वेत ट्रम्प यांची कूटनीतिक चाल! इस्रायलशी हातमिळवणी केली,तरच…; इस्लामिक देशांना थेट इशारा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर काय केलं?

    Ans: अब्बास बंदरावरील हल्ल्यानंतर इराणने अमेरिकेच्या हवाई तळावर हल्ल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु अद्याप कोणत्या तळावर हल्ला झाला हे स्पष्ट नाही.

  • Que: इराणने अमेरिकेला काय इशारा दिला?

    Ans: अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे इराण संतप्त झाला असून पुन्हा हल्ला झाल्यास आणखी कडक प्रत्युत्तराची धमकी दिली आहे.

Web Title: Us iran conflict iran retaliates after bandar abbas attack peace talks fail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 12:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Andaman Tribes: 50,000 वर्षांपासून अलिप्त! अंदमानच्या ‘मृत्यूच्या बेटावर’ का गेला अमेरिकन तरुण? 1 वर्ष लपलेलं रहस्य अखेर जगासमोर
1

Andaman Tribes: 50,000 वर्षांपासून अलिप्त! अंदमानच्या ‘मृत्यूच्या बेटावर’ का गेला अमेरिकन तरुण? 1 वर्ष लपलेलं रहस्य अखेर जगासमोर

Eid al-Adha : इस्रायलच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, ‘कसाईसुद्धा…’
2

Eid al-Adha : इस्रायलच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, ‘कसाईसुद्धा…’

US Strike Iran : दोन दिवसांत अमेरिकेचा दुसरा हल्ला; भीषण स्फोटांनी हादरले इराणचे अब्बास बंदर
3

US Strike Iran : दोन दिवसांत अमेरिकेचा दुसरा हल्ला; भीषण स्फोटांनी हादरले इराणचे अब्बास बंदर

Abraham Accord Deal : मध्यपूर्वेत ट्रम्प यांची कूटनीतिक चाल! इस्रायलशी हातमिळवणी केली,तरच…; इस्लामिक देशांना थेट इशारा
4

Abraham Accord Deal : मध्यपूर्वेत ट्रम्प यांची कूटनीतिक चाल! इस्रायलशी हातमिळवणी केली,तरच…; इस्लामिक देशांना थेट इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shirur Politics: एकनाथ शिंदेच्या गळाला बडा मासा; शिरूरचे माजी खासदार शिवसेनेच्या वाटेवर

Shirur Politics: एकनाथ शिंदेच्या गळाला बडा मासा; शिरूरचे माजी खासदार शिवसेनेच्या वाटेवर

May 28, 2026 | 01:07 PM
BSNL ने आणला हटके प्लॅन; फक्त 51 रुपयांत 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी अन् दररोज 2GB डेटा

BSNL ने आणला हटके प्लॅन; फक्त 51 रुपयांत 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी अन् दररोज 2GB डेटा

May 28, 2026 | 01:05 PM
NEET UG 2026 परीक्षा फी रिफंडची तारीख का बदलली? आता ‘या’ नवीन तारखेपर्यंत बँक डिटेल्स भरण्याची संधी; अर्ज कुठे व कसा करावा?

NEET UG 2026 परीक्षा फी रिफंडची तारीख का बदलली? आता ‘या’ नवीन तारखेपर्यंत बँक डिटेल्स भरण्याची संधी; अर्ज कुठे व कसा करावा?

May 28, 2026 | 01:05 PM
स्टार प्लसच्या ग्रँड फॅशन इव्हेंटची उत्सुकता वाढली; Rupali Ganguly यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा

स्टार प्लसच्या ग्रँड फॅशन इव्हेंटची उत्सुकता वाढली; Rupali Ganguly यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा

May 28, 2026 | 01:02 PM
AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup

AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup

May 28, 2026 | 12:56 PM
US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?

US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?

May 28, 2026 | 12:52 PM
Navi Mumbai Crime: ‘नशामुक्त भारत २०२८’ अंतर्गत धडक कारवाई; सराईत आरोपीवर PIT NDPS लागू

Navi Mumbai Crime: ‘नशामुक्त भारत २०२८’ अंतर्गत धडक कारवाई; सराईत आरोपीवर PIT NDPS लागू

May 28, 2026 | 12:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM