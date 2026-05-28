US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?

US Strike Iran : दोन दिवसांत अमेरिकेचा दुसरा हल्ला; भीषण स्फोटांनी हादरले इराणचे अब्बास बंदर
आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अब्बास बंदरावरील झालेल्या हल्ल्यानंतरच पहाटे ४.५० च्या सुमारास अमेरिकेन हवाई तळावर हल्ला करण्यात आला. परंतु इराणने नेमका कोणत्या हवाई तळावर हल्ला केला याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही.
यापूर्वी अमेरिकेने मध्यरात्रीच्या सुमारास होर्मुझ(Hormuz) मध्ये इराणचे चार ड्रोन पाडल्याचा आणि अब्बास बंदरावर ग्रांउड स्टेशन उद्ध्वस्त केल्याचे अधिकाऱ्याने म्हटले होते. अमेरिकेने या हल्ल्यांना संरक्षणात्मक कारवाई असल्याचे म्हटले आहे. तर २६ मे रोजी देखील होर्मुझ समुद्रात माइन्स पेरणाऱ्या दोन इराणी युद्धनौका आणि अब्बास बंदरावरील लष्करी तळांवर प्रहार करण्यात आला होता. यावेळी देखील आपल्या सैनिकांच्या आणि व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेचा हवाला अमेरिकन सेंट्रल कमांडने दिला होता.
अमेरिकेच्या सततच्या हल्ल्यामुळे इराण (Iran) पेटला असून इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने चोख प्रत्युत्तर देण्याची धमकी दिली आहे. तसेच इस्रायलला संपवण्याचा इशाराही अमेरिकेने दिला आहे. IRGC च्या कमांडरने म्हटले आहे की, “शत्रूचे कोणतेही आक्रमण उत्तराशिवाय राहणार नाही. पुन्हा हल्ले झाल्यास आणखी चोख प्रत्युत्तर दिलं जाईल. या परिणामांसाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही.”
सध्या या तणावाचा परिणाम पश्चिम आशियातील आखाती देशांवर दिसून येत आहे. कुवेतच्या लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्यावरही हल्ले होत आहेत, परंतु त्यांच्या हवाई संरक्षण यंत्रणनेने शत्रूचे ड्रोन हवेतच नष्ट केले आहेत.
हे हल्ले अशा वेळी होत आहे, जेव्हा अमेरिका (America) इराण पडद्याआड शांतता चर्चा करत आहे. परंतु, आतापर्यंत कोणताही ठोस निकाल लागलेला नाही. तसचे कॅबिनेट बैठकीत ट्रम्प यांनी इराणला अमेरिकेच्या अटी मान्य करण्याचा इशाराही दिला आहे, अन्यथा याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे शांतात चर्चा भंग होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणाम जागतिक स्तरावर पुन्हा इंधन आणि उर्जा संकट उभे राहू शकते.
