Bank of Barodaमध्ये डेटा सुरक्षेचा प्रश्न; माहिती बाहेर गेल्याच्या चर्चेनंतर तपासाला वेग

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कर्मचाऱ्यांच्या ईमेल खात्यात अनधिकृत प्रवेश मिळवण्यात आला. त्यानंतर काही डिजिटल माहिती चुकीच्या हातात गेल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. ही बाब समोर येताच बँकेने त्वरित सुरक्षा उपाय अधिक कडक केले आणि पुढील धोका टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली.
बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करणारी मुख्य बँकिंग प्रणाली पूर्णपणे सुरक्षित आहे. त्यामुळे खात्यातील पैसे, व्यवहार किंवा दैनंदिन बँकिंग सेवा यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असेही बँकेने आवाहन केले आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर एक टेराबाइटपेक्षा जास्त माहिती इंटरनेटवरील डार्क वेबवर उपलब्ध असल्याचे दावे करण्यात आले. या माहितीमध्ये काही ग्राहकांच्या वैयक्तिक तपशीलांचाही समावेश असू शकतो, अशी चर्चा रंगली. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच नेमकी परिस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
या घटनेमुळे सायबर सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आज जवळपास प्रत्येक आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन होत असल्याने बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती साठवलेली असते. त्यामुळे अशा संस्थांवर सायबर हल्ल्यांचा धोका कायम असतो. हॅकर्स विविध मार्गांचा वापर करून माहिती चोरण्याचा प्रयत्न करत असल्याने सतत सतर्क राहणे आवश्यक झाले आहे.
Bank Data Leak Alert: ग्राहकांसाठी धोक्याची घंटा, ‘या’ बँकेचा डेटा झाला लीक! कोट्यवधी युजर्सची माहिती धोक्यात?
तज्ज्ञांच्या मते, मजबूत पासवर्ड, दोन स्तरांची सुरक्षा (Two-Factor Authentication), संशयास्पद ईमेलपासून सावध राहणे आणि नियमितपणे सुरक्षा प्रणाली अद्ययावत ठेवणे या गोष्टी अशा घटनांपासून बचाव करण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. तसेच कर्मचारी आणि ग्राहक या दोघांनाही सायबर सुरक्षेबाबत जागरूक असणे गरजेचे आहे.
सध्या या प्रकरणात नेमके किती ग्राहक प्रभावित झाले आहेत, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. चौकशी सुरू असल्यामुळे अंतिम अहवालानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. बँकेने संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय साधून तपासाला गती दिली असून आवश्यक ती सर्व मदत केली जात असल्याचे सांगितले आहे.
Bank OF Baroda LIVE Updates | Navarashtra (नवराष्ट्र)
अशा घटनांमुळे डिजिटल बँकिंग अधिक सुरक्षित करण्याची गरज अधोरेखित होते. तंत्रज्ञान जितक्या वेगाने विकसित होत आहे, तितक्याच वेगाने सायबर गुन्हेगारही नवीन पद्धती वापरत आहेत. त्यामुळे बँका, सरकारी संस्था आणि ग्राहक यांनी माहितीच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे. ग्राहकांनीही आपल्या खात्याशी संबंधित कोणताही संशयास्पद संदेश, ईमेल किंवा कॉल आल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता थेट बँकेशी संपर्क साधावा. कोणतीही वैयक्तिक माहिती किंवा ओटीपी कोणालाही देऊ नये. थोडीशी काळजी आणि योग्य खबरदारी घेतल्यास अनेक सायबर फसवणुकींपासून सहज बचाव करता येऊ शकतो.