Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ahilyanagar News: शेतकऱ्यांना फसवलं? सोलर पंप योजनेत शेतकऱ्यांची थट्टा

महाराष्ट्र शासनाच्या 'मागेल त्याला सोलर पंप' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पैसे भरून देखील त्यांना लाभ मिळत नसल्याने ते चिंतीत झाले आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 07:44 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘मागेल त्याला सोलर पंप’ योजनेचा सावळागोंधळ
  • शेतकऱ्यांनी पैसे भरून देखील लाभ मिळला नाही
  • कंत्राट घेतलेल्या कंपनीने शेतकऱ्यांना फसवले
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मागेल त्याला सोलर पंप’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना हक्काचे पाणी मिळावे या उद्देशाने रीतसर पैसे भरूनही, पाथर्डी तालुक्यातील चिचोंडी शिराळ परिसरातील अनेक शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून सोलर पंपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या भागात सोलर पंप बसवण्याचे कंत्राट असलेल्या एका खासगी कंपनीने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप होत असून, कंपनीचे कर्मचारी सध्या शेतकऱ्यांचे फोनही उचलत नसल्याने परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

या परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी सुमारे वर्षभरापूर्वी शासनाकडे आवश्यक रक्कम भरून सोलर पंपासाठी अर्ज केला होता. मात्र, ठरलेली मुदत संपूनही संबंधित कंपनीकडून अद्याप कोणतेही साहित्य मिळालेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे.

Ahilyanagar News: मनपा निवडणुकीत दादा- भैयांची प्रतिष्ठा पणाला! खासदार लंके यांची एकाकी लढत

दरम्यान, गेल्या महिन्यात कंपनीच्या एका व्हेंडरने एका शेतकऱ्याला—जे स्वतः पत्रकार आहेत—फोन करून सोलर पंप बसवण्यासाठी येत असल्याचे सांगितले आणि साहित्य कुठे ठेवले आहे, अशी विचारणा केली. यावर संबंधित शेतकऱ्याने तीव्र संताप व्यक्त करत अद्याप कोणतेही साहित्य मिळाले नसल्याचे सांगितले. तेव्हा व्हेंडरने, कंपनीच्या रेकॉर्डनुसार साहित्य पोहोचल्याचा मेसेज शेतकऱ्याला गेला असल्याचे सांगितले. या घटनेमुळे कंपनीच्या कामकाजातील मोठा सावळागोंधळ उघड झाला आहे.

‘खड्डे खोदा’ सांगून महिना उलटला

या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी पंधरा दिवसांत साहित्य देऊन सोलर पंप बसवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना खड्डे खोदण्यास सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवून खड्डे खोदून ठेवले; मात्र आता महिना उलटून गेला तरी कंपनीकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. सध्या कंपनीचे कर्मचारी शेतकऱ्यांचे फोनही उचलत नसल्याने ही सरळसरळ फसवणूक असल्याचा आरोप बळावत आहे.

Ahilyanagar News: मनपा निवडणुकीत दादा- भैयांची प्रतिष्ठा पणाला! खासदार लंके यांची एकाकी लढत

या प्रकरणी कृषी विभाग आणि संबंधित शासन प्रशासन कोणती ठोस कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण पाथर्डी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

  • संबंधित कंपनीवर शासनाने तत्काळ दंडात्मक कारवाई करावी.
  • कामात दिरंगाई आणि खोटी माहिती देणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकावे.
  • ज्या शेतकऱ्यांनी रीतसर पैसे भरले आहेत, त्यांना तातडीने सोलर पंप बसवून द्यावेत.

Web Title: Despite of giving money farmers are facing ahilyanagar solar pump scheme fraud

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 07:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
1

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या
2

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
3

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा
4

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM