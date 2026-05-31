अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणास भीम पॅंथर संघटनेचा विरोध, मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्र्यांना निवेदन

धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाचा विषय सध्या राज्यासह देशभरात चर्चेचा विषय ठरत असताना, या प्रक्रियेला विरोध दर्शवत भीम पॅंथर संघटनेच्या वतीने तुळजापूर तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रतीक बबन सूर्यवंशी व अॅड. सोमनाथ भारत हावळे यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आलेल्या निवेदनात अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पडून सामाजिक ऐक्याला बाधा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे शासनाने ही प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
तसेच शासकीय सेवांमधील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेली अनुशेष पदे तातडीने भरावीत, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वितरण वेळेत करावे तसेच सामाजिक न्याय विभागाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा विविध मागण्यांचाही निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे.
यावेळी अॅड. नितीन चंदनशिवे, अॅड. आदित्य कदम, प्रेम जानराव यांच्यासह भीम पॅंथर संघटनेचे अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असताना, सामाजिक न्याय आणि आरक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
