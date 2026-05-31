  • Israel Captures Historical Beaufort Castle South Lebanon Golani Brigade Litani River 2026

Beaufort Castle: 24 वर्षांनंतर हिजबुल्लाहचा अभेद्य गड उद्ध्वस्त; इस्रायलने लिटानी नदी ओलांडून फडकवला राष्ट्रध्वज

Updated On: May 31, 2026 | 08:39 PM IST
सारांश

Israel Captures Beaufort Castle: इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनॉनमधील एका मोठ्या लष्करी कारवाईत ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किल्ला ताब्यात घेतला असून, या विजयाला हिजबुल्लाहविरुद्धचा एक मोठा विजय मानले जात आहे.

इस्रायलने लिटानी नदी ओलांडून फोर्ट ब्यूफोर्टवर आपला ध्वज फडकवला आणि २४ वर्षांनंतर एक मोठे यश मिळवले. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • ऐतिहासिक लष्करी यश
  • २४ वर्षांनंतर पुनरागमन
  • हिजबुल्लाहला मोठा दणका

Israel Captures Beaufort Castle 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता अत्यंत रंजक आणि निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. इस्रायली (Israel) संरक्षण दलाने (IDF) दक्षिण लेबनॉनमध्ये चालवलेल्या आपल्या विशेष लष्करी मोहिमेत एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक यश मिळवल्याचा दावा केला आहे. इस्रायली ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने रविवारी सकाळी जारी केलेल्या अधिकृत छायाचित्रांनी जागतिक लष्करी वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. या छायाचित्रांमध्ये दक्षिण लेबनॉनमधील नबातीये शहराच्या उंचावर वसलेल्या ऐतिहासिक आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ‘ब्यूफोर्ट किल्ल्यावर’ (Beaufort Castle) इस्रायलचा राष्ट्रध्वज आणि त्यांच्या पराक्रमी ‘गोलानी ब्रिगेड’चा (Golani Brigade) ध्वज अभिमानाने फडकत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी या मोहिमेचे वर्णन “इस्रायलचा सर्वात मोठा सामरिक विजय” असे केले आहे.

२४ वर्षांनंतर इस्रायली सैन्याची ऐतिहासिक ‘घरवापसी’

ब्यूफोर्ट किल्ल्यावर इस्रायली सैन्याने ताबा मिळवणे ही केवळ एका ठिकाणाची प्राप्ती नाही, तर याला मोठा भावनिक आणि लष्करी इतिहास आहे. यापूर्वी सन २००० मध्ये इस्रायली सैन्याने हा किल्ला रिकामा केला होता. त्यानंतर तब्बल २४ वर्षांनंतर इस्रायलने पुन्हा एकदा या मोक्याच्या उंचीवर आपले पाय रोवले आहेत. इस्रायली सैन्याच्या प्रवक्त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर या कारवाईत सामील असलेल्या सैनिकांचे थेट फोटो प्रसिद्ध केले आहेत. या फोटोंनी हे सिद्ध केले आहे की, इस्रायली सैन्याने आता लेबनॉनमधील सर्वात संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ‘लिटानी नदीच्या’ (Litani River) उत्तरेकडील भागात प्रवेश केला असून, तेथे ठाण मांडून बसलेल्या हिजबुल्लाहच्या प्रमुख तळांना आणि बंकरांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले आहे.

शहीद सैनिकांना अनोखी आदरांजली; सूड पूर्ण!

इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांच्या मते, हा विजय केवळ एक लष्करी पाऊल नसून इस्रायली सैनिकांचा सन्मान आणि सूड पूर्ण करण्याचे एक ऐतिहासिक कृत्य आहे. योगायोगाने हा विजय अशा वेळी मिळाला आहे जेव्हा इस्रायलमध्ये ‘गॅलिलीसाठी शांतता’ (Peace for Galilee) हा शहीद सैनिकांचा स्मृतिदिन साजरा केला जात आहे. या किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी आणि प्राप्तीसाठी १९८२ च्या भीषण लढाईत गोलानी ब्रिगेडच्या ज्या ६ शूर सैनिकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले होते, त्यांना ही खरी आदरांजली असल्याचे काट्झ यांनी भावूक होऊन नमूद केले. १९८२ मध्ये पहिल्यांदा हा किल्ला ताबडतोब घेतल्यानंतर, पुढील १८ वर्षे म्हणजेच सन २००० पर्यंत तो इस्रायलच्याच ताब्यात होता. आज पुन्हा २४ वर्षांनंतर इतिहास बदलला आहे.

सामरिकदृष्ट्या का महत्त्वाचा आहे ‘ब्यूफोर्ट किल्ला’?

ब्यूफोर्ट किल्ला हा दक्षिण लेबनॉनमधील नबातीये प्रांतात एका उंच टेकडीवर स्थित आहे. या किल्ल्यावरून संपूर्ण उत्तर इस्रायल आणि दक्षिण लेबनॉनच्या सीमेवर थेट नजर ठेवता येते. लष्करी भाषेत सांगायचे तर, ज्याचे या किल्ल्यावर नियंत्रण असते, तो संपूर्ण परिसरातील हालचालींवर राज्य करतो. गेल्या दोन दशकांपासून हिजबुल्लाहने या ऐतिहासिक किल्ल्याचा वापर इस्रायलवर रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यासाठी एक सुरक्षित ढाल म्हणून केला होता. परंतु, गोलानी ब्रिगेडच्या अचाट धैर्याने आणि अचूक नियोजनाने हिजबुल्लाहची ही मजबूत तटबंदी एका फटक्यात भुईसपाट केली आहे.

मध्यपूर्वेतील युद्धाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता

लिटानी नदी ओलांडून इस्रायलने केलेली ही आक्रमक कारवाई ही स्पष्ट संकेत देते की, इस्रायल आता लेबनॉनच्या सीमेवर कोणत्याही प्रकारचा धोका सहन करण्यास तयार नाही. संरक्षण मंत्री काट्झ यांनी स्पष्ट केले आहे की, आमच्या सैन्याने लिटानी नदीच्या पलीकडे आपल्या लष्करी कारवायांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला असून, हिजबुल्लाहला पूर्णपणे बॅकफूटवर आणले आहे. या यशामुळे उत्तर इस्रायलमधील विस्थापित झालेल्या हजारो नागरिकांना पुन्हा आपल्या घरी सुरक्षितपणे परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जागतिक पातळीवर या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटत असून, आगामी काळात या भागात इस्रायलची पकड अधिक घट्ट होण्याची चिन्हे आहेत.

Published On: May 31, 2026 | 08:39 PM

