India A Squad: भारत-अ संघाला मोठा झटका! रियान पराग दुखापतीमुळे त्रिकोणी मालिकेतून बाहेर; ‘या’ स्टार खेळाडूकडे उपकर्णधारपद

भारत-अ संघात केलेल्या या बदलाची घोषणा करतानाच, बीसीसीआयने हे देखील स्पष्ट केले की, रियान परागची हॅमस्ट्रिंगची दुखापत पूर्णपणे बरी होईपर्यंत तो बंगळुरू येथील ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’मध्येच (Centre of Excellence) मुक्कामी असेल; तिथे त्याच्यावर पुनर्वसन उपचार केले जातील. हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, 2026 च्या आयपीएल (IPL) हंगामात रियान पराग राजस्थान रॉयल्स संघाचे कर्णधारपद भूषवत होता; त्याच्या नेतृत्वाखाली, संघाचा प्रवास ‘क्वालिफायर 2’ मधील पराभवासह संपुष्टात आला होता. या संपूर्ण हंगामात रियान पराग हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीशी झुंज देत होता, ज्यामुळे त्याला अनेक सामन्यांना मुकावे लागले होते; त्या काळात यशस्वी जैस्वालने पुढे येऊन कर्णधारपदाची धुरा सांभाळली होती.
तिलक वर्मा (कर्णधार), ऋतुराज गायकवाड (उपकर्णधार), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रराज निगम, यश ठाकूर, युद्धवीर सिंग, अंशुल कंबोज, अर्शद खान, अनुकूल रॉय.
भारत आणि श्रीलंका यांच्या ‘अ’ संघांव्यतिरिक्त, या एकदिवसीय त्रिकोणीय मालिकेत सहभागी होणारा तिसरा संघ अफगाणिस्तानचा आहे. या स्पर्धेची सुरुवात 9 जून रोजी पहिल्या सामन्याने होणार असून, अंतिम सामना 21 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेदरम्यान, प्रत्येक संघाला इतर प्रत्येक संघाविरुद्ध एकूण दोन सामने खेळण्याची संधी मिळेल. या एकदिवसीय त्रिकोणीय मालिकेतील सर्व सामने श्रीलंकेतील ‘दंबुल्ला स्टेडियम’वर खेळले जातील आणि हे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10.00 वाजता सुरू होतील. या स्पर्धेत असा एखादा खेळाडू असेल ज्याच्यावर सर्वांच्या नजरा खिळलेल्या असतील, तर तो म्हणजे 15 वर्षीय भारतीय सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशी; ज्याने 2026 च्या आयपीएल हंगामात फलंदाजीची अत्यंत नेत्रदीपक कामगिरी केली होती.
