Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Proposal For Creation Of New Posts In Mira Bhayandar Municipal Corporations General Body Meeting Stalled Promotions Set To Receive A Boost

Mira-Bhayander News: मीरा-भाईंदर पालिकेच्या महासभेत नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव, रखडलेल्या पदोन्नतींना मिळणार चालना

Updated On: May 31, 2026 | 04:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नतीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागणार आहे. महापौर डिंपल मेहता यांनी आगामी महासभेत नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मीरा-भाईंदर पालिकेच्या महासभेत नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव (Photo Credit- X)

मीरा-भाईंदर पालिकेच्या महासभेत नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा वनवास संपणार!
  • शेकडो पदोन्नत्यांचा मार्ग मोकळा
  • महापौरांचे महत्त्वाचे निर्देश
मीरा-भाईंदर: महानगरपालिकेतील शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नत्यांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. वरिष्ठ संवर्गातील पदांची अपुरी संख्या आणि सेवा प्रवेश नियमावलीतील त्रुटींमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर महापौर डिंपल मेहता यांनी सेवा प्रवेश नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करण्याबरोबरच नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव आगामी महासभेत सादर करण्याचे निर्देश प्रजयमाला दिल आहेत. महापालिकेतील अनेक कर्मचारी गेली दहा ते पंधरा वर्षे एकाच पदावर कार्यरत असून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. वरिष्ठ पदांची संख्या वाढविणे आणि सेवा प्रवेश नियमावलीत सुधारणा करणे, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती.

प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महापालिकेला उपायुक्तांचे निर्देश

यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महापौर डिपल मेहता यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाला आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. तसेच या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महापालिका उपायुक्त सचिन बांगर यांनाही आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नत्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आगामी महासभेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार आहे. आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून राज्य शासनाकडून लवकर मंजुरी मिळावी यासाठीही पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे महापौर डिंपल मेहता यांनी सांगितले. महासभेत प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यास शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांचा मार्ग मोकळा होणार असून महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेतही सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेत मनुष्यबळाची कमतरता

महापालिकेतील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी मागील काही वर्षांत सेवानिवृत्त झाले आहेत. मात्र त्यांच्या जागी नव्या भरतीची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यात आलेली नसल्याने विविध विभागांमध्ये मनुष्यबळाची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. परिणामी विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून प्रशासकीय कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्येही अडचणी निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.

मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

Web Title: Proposal for creation of new posts in mira bhayandar municipal corporations general body meeting stalled promotions set to receive a boost

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 04:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News : मिरा-भाईंदर हादरलं! डिलिव्हरी बॉयवर जीवघेणा हल्ला; आर्थिक वादातून ब्लेडने वार केल्याचा आरोप
1

Crime News : मिरा-भाईंदर हादरलं! डिलिव्हरी बॉयवर जीवघेणा हल्ला; आर्थिक वादातून ब्लेडने वार केल्याचा आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘थार’ची क्रेझ! तरुण पिढीची आवडती कार ‘थार’ का?

‘थार’ची क्रेझ! तरुण पिढीची आवडती कार ‘थार’ का?

May 31, 2026 | 05:30 PM
क्षणात खेळ खल्लास! बाईकवरुन उतरला, भरधाव बससमोर गेला अन्…; पुढच्या क्षणी जे घडलं थरारक, Video Viral

क्षणात खेळ खल्लास! बाईकवरुन उतरला, भरधाव बससमोर गेला अन्…; पुढच्या क्षणी जे घडलं थरारक, Video Viral

May 31, 2026 | 05:16 PM
Virat Kohli एका Instagram पोस्टमधून कमावतो तब्बल ‘इतके’ कोटी रुपये! आकडा ऐकून थक्क व्हाल

Virat Kohli एका Instagram पोस्टमधून कमावतो तब्बल ‘इतके’ कोटी रुपये! आकडा ऐकून थक्क व्हाल

May 31, 2026 | 05:10 PM
पुढचा ‘विराट’ की ‘तेंडुलकर’? 15 वर्षांच्या Vaibhav Suryavanshi चा धुमाकूळ; पहा ‘हे’ भीमकाय रेकॉर्ड्स

पुढचा ‘विराट’ की ‘तेंडुलकर’? 15 वर्षांच्या Vaibhav Suryavanshi चा धुमाकूळ; पहा ‘हे’ भीमकाय रेकॉर्ड्स

May 31, 2026 | 05:07 PM
कल्पनाशक्तीला ‘एआय’चे पंख, AI मुळे चित्रकलेच्या विश्वात बदल; डिजिटल आर्टचा वाढता प्रभाव

कल्पनाशक्तीला ‘एआय’चे पंख, AI मुळे चित्रकलेच्या विश्वात बदल; डिजिटल आर्टचा वाढता प्रभाव

May 31, 2026 | 05:01 PM
अनिकेत तटकरेंना विधान परिषदेची लॉटरी, अदिती तटकरेंसह उमेदवारी अर्ज भरण्यास रवाना

अनिकेत तटकरेंना विधान परिषदेची लॉटरी, अदिती तटकरेंसह उमेदवारी अर्ज भरण्यास रवाना

May 31, 2026 | 04:58 PM
Teaching Jobs: मर्यादित जागांमुळे नोकरीसाठी संघर्ष करताय? ‘या’ देशांमध्ये वाढतीये भारतीय शिक्षकांची मागणी; असा करा अर्ज!

Teaching Jobs: मर्यादित जागांमुळे नोकरीसाठी संघर्ष करताय? ‘या’ देशांमध्ये वाढतीये भारतीय शिक्षकांची मागणी; असा करा अर्ज!

May 31, 2026 | 04:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM