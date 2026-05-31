Mira-Bhayander News: मीरा-भाईंदर पालिकेच्या महासभेत नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव, रखडलेल्या पदोन्नतींना मिळणार चालना

यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महापौर डिपल मेहता यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाला आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. तसेच या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महापालिका उपायुक्त सचिन बांगर यांनाही आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर
महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नत्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आगामी महासभेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार आहे. आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून राज्य शासनाकडून लवकर मंजुरी मिळावी यासाठीही पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे महापौर डिंपल मेहता यांनी सांगितले. महासभेत प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यास शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांचा मार्ग मोकळा होणार असून महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेतही सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेतील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी मागील काही वर्षांत सेवानिवृत्त झाले आहेत. मात्र त्यांच्या जागी नव्या भरतीची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यात आलेली नसल्याने विविध विभागांमध्ये मनुष्यबळाची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. परिणामी विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून प्रशासकीय कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्येही अडचणी निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप