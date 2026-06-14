Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Dhonde Jevan And Royal Honors For As Many As 700 Daughters And Sons In Law In The Town Of Chaundi

ऐतिहासिक सोहळा ! चौंडी नगरीत तब्बल 700 लेक-जावयांचे ‘धोंडे जेवण’ आणि शाही सन्मान

Updated On: Jun 14, 2026 | 01:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

सकाळी ९ वाजल्यापासूनच लेक-जावयांचे चौंडी नगरीत मोठ्या थाटामाटात आगमन सुरू झाले. आलेल्या प्रत्येक जावयाचे स्वागत पारंपरिक पद्धतीने कपाळाला टिळा लावून आणि डोक्यावर मानाचा 'शाही फेटा' बांधून करण्यात आले.

चौंडी नगरीत तब्बल 700 लेक-जावयांचे 'धोंडे जेवण' आणि शाही सन्मान

चौंडी नगरीत तब्बल 700 लेक-जावयांचे 'धोंडे जेवण' आणि शाही सन्मान

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अहिल्यानगर / पोपट पिटेकर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०१ व्या जयंतीचे आणि पवित्र अधिक मासाचे औचित्य साधून अहिल्यादेवींची जन्मभूमी असलेल्या चौंडी येथे एक ऐतिहासिक आणि कौटुंबिक सोहळा पार पडला. ‘धोंडे जेवण व सन्मान सोहळा’ या नावाने आयोजित केलेल्या या आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमात परिसरासह विविध गावांतील तब्बल ७०० लेक आणि जावयांनी मोठ्या उत्साहात हजेरी लावली होती. एकाच वेळी शेकडो जावई आणि कन्यांचा सन्मान होण्याची ही चौंडीच्या इतिहासातील पहिलीच अभूतपूर्व घटना ठरली.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि समस्त चौंडी ग्रामस्थांच्या वतीने या भव्य सोहळ्याचे नेटके आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय संस्कृतीतील नात्यांची वीण अधिक घट्ट करण्याच्या उद्देशाने आयोजित केलेल्या या सोहळ्यासाठी संपूर्ण चौंडी नगरीला एखाद्या मोठ्या लग्नाचे स्वरूप आले होते.

फेटा, मिरवणूक आणि शाही स्वागत

सकाळी ९ वाजल्यापासूनच लेक-जावयांचे चौंडी नगरीत मोठ्या थाटामाटात आगमन सुरू झाले. आलेल्या प्रत्येक जावयाचे स्वागत पारंपरिक पद्धतीने कपाळाला टिळा लावून आणि डोक्यावर मानाचा ‘शाही फेटा’ बांधून करण्यात आले. त्यानंतर ढोल-ताशांच्या ढणढणाटात आणि पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात सर्व लेक-जावयांची गावातून भव्य स्वागत मिरवणूक काढण्यात आली. हा सोहळा पाहण्यासाठी ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या दुतर्फा मोठी गर्दी केली होती.

अहियलेश्वर मंदिरात सामूहिक दर्शन व प्रतिमा पूजन

मिरवणुकीनंतर सर्व उपस्थितांनी अहियलेश्वर मंदिरात जाऊन सामूहिक दर्शन घेतले व दर्शन सोहळा संपन्न झाला. यानंतर मुख्य कार्यक्रम स्थळी म्हणजेच माणकोजीराव शिंदे सभागृहात मान्यवरांच्या हस्ते पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या सत्कार समारंभात उपस्थित मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना या उपक्रमाचे तोंडभरून कौतुक केले. “अशा उपक्रमांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये गोडवा वाढतो आणि संस्कृतीचे जतन होते,” असा सूर या वेळी उमटला.

पारंपरिक ‘धोंडे जेवणाचा’ आस्वाद आणि भेटवस्तू वाटप

दुपारच्या सत्रात ७०० लेक आणि जावयांसाठी खास पारंपरिक ‘धोंडे जेवणाचे’ आयोजन करण्यात आले होते. अगदी घरच्या मायेने आणि अगत्याने सर्व लेक-जावयांना भोजन वाढण्यात आले. भोजनानंतर या सोहळ्याची आठवण म्हणून सर्व लेक आणि जावयांना सन्मानपूर्वक विशेष भेटवस्तूंचे वाटप करण्यात आले. चौंडी ग्रामस्थांच्या या आदरातिथ्याने सर्व लेक-जावई भारावून गेले होते.

Chanakya Niti : चाणक्य नीतीचा यशमंत्र! कठीण काळातही खचणार नाही; चाणक्यांच्या ‘या’ 5 गोष्टी बदलू शकतात तुमचं आयुष्य

“हा केवळ एक कार्यक्रम नसून नात्यांचा उत्सव होता. चौंडीच्या इतिहासात हा सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल असा सोहळा ठरला आहे,” अशा भावना उपस्थित जावयांनी व्यक्त केल्या. हा अभूतपूर्व सोहळा यशस्वी करण्यासाठी प्रा. राम शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समस्त चौंडी ग्रामस्थांनी व तरुणांनी अहोरात्र परिश्रम घेतले.

Web Title: Dhonde jevan and royal honors for as many as 700 daughters and sons in law in the town of chaundi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar Crime : पाथर्डीत सशस्त्र दरोडेखोरांचा धुमाकूळ; दोन कुटुंबांना मारहाण करत साडेचार लाखांची लूट
1

Ahilyanagar Crime : पाथर्डीत सशस्त्र दरोडेखोरांचा धुमाकूळ; दोन कुटुंबांना मारहाण करत साडेचार लाखांची लूट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्येला जुळून येईल अद्भुत योग! ‘या’ गोष्टी दान केल्यास मिळेल विशेष लाभ, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्येला जुळून येईल अद्भुत योग! ‘या’ गोष्टी दान केल्यास मिळेल विशेष लाभ, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Jun 14, 2026 | 03:00 PM
Operation Tigerच्या चर्चांदरम्यान ‘मातोश्री’वर ठाकरे गटाची महत्त्वाची बैठक; कोण उपस्थित, कोण गैरहजर?

Operation Tigerच्या चर्चांदरम्यान ‘मातोश्री’वर ठाकरे गटाची महत्त्वाची बैठक; कोण उपस्थित, कोण गैरहजर?

Jun 14, 2026 | 02:57 PM
KVS Language Policy: केंद्रीय विद्यालयाचा मोठा निर्णय! विद्यार्थ्यांना संस्कृतसाठी मिळणार स्वतंत्र सेक्शन? काय आहे नवीन नियम?

KVS Language Policy: केंद्रीय विद्यालयाचा मोठा निर्णय! विद्यार्थ्यांना संस्कृतसाठी मिळणार स्वतंत्र सेक्शन? काय आहे नवीन नियम?

Jun 14, 2026 | 02:56 PM
छ. संभाजीनगरकरांची पाणी कोंडी फुटणार! मुख्य जलवाहिनीची दुरुस्ती पूर्ण; नव्या योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू होण्याची चिन्हे

छ. संभाजीनगरकरांची पाणी कोंडी फुटणार! मुख्य जलवाहिनीची दुरुस्ती पूर्ण; नव्या योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू होण्याची चिन्हे

Jun 14, 2026 | 02:46 PM
Bhandup News: पाण्यासाठी भांडुपकरांचा संघर्ष! कमी दाबामुळे उंच भागातील वस्त्या तहानलेल्या, नागरिक हैराण

Bhandup News: पाण्यासाठी भांडुपकरांचा संघर्ष! कमी दाबामुळे उंच भागातील वस्त्या तहानलेल्या, नागरिक हैराण

Jun 14, 2026 | 02:45 PM
Trump Administration : का बंद झाले ‘Claude Mythos 5’? पाहा ट्रम्प प्रशासनाचा ‘तो’ कठोर निर्णय ज्याने संपूर्ण टेक इंडस्ट्री हादरली

Trump Administration : का बंद झाले ‘Claude Mythos 5’? पाहा ट्रम्प प्रशासनाचा ‘तो’ कठोर निर्णय ज्याने संपूर्ण टेक इंडस्ट्री हादरली

Jun 14, 2026 | 02:45 PM
IND W vs PAK W: ‘कोणाकडूनही हरू, पण पाकिस्तानकडून नाही’ IND vs PAK सामन्यापूर्वी जेमिमा रॉड्रिग्जचे मोठं वक्तव्य

IND W vs PAK W: ‘कोणाकडूनही हरू, पण पाकिस्तानकडून नाही’ IND vs PAK सामन्यापूर्वी जेमिमा रॉड्रिग्जचे मोठं वक्तव्य

Jun 14, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा