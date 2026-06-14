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International Business Visa: परदेशात व्यापार सुरू करायचाय? मग तुमच्या गरजेनुसार ‘योग्य’ व्हिसा कसा निवडायचा? पहा एका क्लिकवर..

Updated On: Jun 14, 2026 | 03:21 PM IST
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सारांश

International Business Visa Guide 2026: परदेशात नवीन व्यवसाय किंवा गुंतवणूक करण्यासाठी बिझनेस व्हिजिटर, इन्वेस्टर आणि आयसीटी व्हिसाचे नियम आणि आवश्यक कागदपत्रे जाणून घ्या.

व्हिसा

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Business Visa Guide: जर तुम्हीही परदेशात स्वतःचा व्यवसाय वाढवण्याचा, गुंतवणुकीच्या नवीन संधी शोधण्याचा किंवा एखाद्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीसोबत व्यापार सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. परदेशात बिझनेस करण्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला योग्य व्हिसाची (Visa) गरज असते. जगातील अनेक देशांमध्ये व्यावसायिक उपक्रमांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिसा दिले जातात. अशा परिस्थितीत, तुमच्या प्रवासाच्या उद्देशानुसार योग्य व्हिसा निवडणे अत्यंत आवश्यक आहे.

तुमच्या गरजेनुसार निवडा योग्य व्हिसा:

बिझनेस व्हिजिटर व्हिसा (Business Visitor Visa): जर तुम्ही केवळ बिझनेस मीटिंग, कॉन्फरन्स, व्यापारी मेळावे किंवा नवीन बाजारपेठेच्या शक्यता शोधण्यासाठी परदेशात जात असाल, तर हा व्हिसा सर्वात योग्य मानला जातो. हा सहसा कमी कालावधीसाठी असून यामध्ये व्यावसायिक बैठका किंवा कार्यक्रमांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी असते.

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इन्वेस्टर किंवा स्टार्ट-अप व्हिसा (Investor or Start-up Visa): जर तुम्ही एखाद्या देशात मोठी गुंतवणूक करणार असाल, नवीन कंपनी सुरू करणार असाल किंवा दीर्घकाळासाठी व्यवसाय स्थापित करण्याच्या उद्देशाने जात असाल, तर तुम्हाला या व्हिसासाठी अर्ज करावा लागेल.

इंट्रा-कंपनी ट्रान्सफर व्हिसा – ICT (Intra-Company Transfer Visa): जर तुमच्या कंपनीची शाखा भारत आणि परदेश अशा दोन्ही ठिकाणी असेल आणि तुम्हाला कंपनीच्या कामासाठी परदेशात पाठवले जात असेल, तर या व्हिसाची आवश्यकता भासते.

अर्ज करण्यापूर्वी ‘ही’ महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवा तयार:

१. वैध पासपोर्ट: तुमच्याकडे वैध पासपोर्ट असणे आवश्यक आहे, ज्याची वैधता किमान ६ महिने शिल्लक असावी.

२. अधिकृत आमंत्रण पत्र (Invitation Letter): जर एखाद्या परदेशी कंपनीने किंवा संस्थेने तुम्हाला आमंत्रित केले असेल, तर त्यांचे अधिकृत पत्र आवश्यक आहे. हे पत्र व्हिसा अधिकाऱ्यांना तुमच्या प्रवासाचा उद्देश समजून घेण्यास मदत करते.

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३. आर्थिक दस्तऐवज (Financial Documents): बँक स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न (ITR), कंपनीचे आर्थिक रेकॉर्ड आणि गुंतवणुकीशी संबंधित कागदपत्रे तुमची आर्थिक स्थिती सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असतात.

४. प्रवासाचा तपशील: विमानाचे तिकीट, हॉटेल बुकिंग आणि तुमच्या संपूर्ण प्रवासाच्या नियोजनाची (Itinerary) माहिती अर्जासोबत जोडावी लागू शकते.

Web Title: International business visa types documents required visa marathi news

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Published On: Jun 14, 2026 | 03:21 PM

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