PCMC News: जनगणनेत हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही; पीसीएमसी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशींचा थेट इशारा

जनगणना २०२७ अंतर्गत सुरू असलेल्या गृहसूची व गृहनिर्माण जनगणना प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी येथील महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे, सह आयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, उप आयुक्त तथा शहर जनगणना अधिकारी सचिन पवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले की, जनगणना ही केवळ शासकीय औपचारिकता नसून भविष्यातील विकास आराखडे, नागरी सुविधा आणि विविध धोरणांच्या नियोजनासाठी आधारभूत माहिती उपलब्ध करून देणारी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्यामुळे प्रत्येक नोंद अचूक आणि विश्वासार्ह राहणे आवश्यक असून माहिती संकलन करताना विशेष दक्षता घेणे गरजेचे आहे.
प्रशासकीय कामकाजात शिस्त आणि पारदर्शकता राखण्यावर भर देत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळेचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. जनगणना प्रक्रियेत सहभागी प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करत नागरिकांशी प्रभावी संवाद साधावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी उप आयुक्त तथा शहर जनगणना अधिकारी सचिन पवार यांनी क्षेत्रीय पातळीवर समन्वय वाढवून जनगणना प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. अचूक माहिती संकलन आणि वेळेचे नियोजन हीच यशस्वी जनगणनेची गुरुकिल्ली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत घरयादी आणि घरगणनेच्या मोहिमेला बुधवारपासून सुरुवात झाली आहे. ही मोहीम १४ जूनपर्यंत राबविण्यात येणार असून त्यासाठी महापालिकेकडून तब्बल ६ हजार ७०२ पर्यवेक्षक आणि प्रगणकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महापालिकेने या मोहिमेसाठी महापालिका आणि खासगी शाळांतील शिक्षकांसह विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये महापालिका शाळा आणि आयटीआयमधील एकूण ५ हजार ५०२ शिक्षकांचा समावेश आहे, तर महापालिकेच्या विविध विभागांतील सुमारे १ हजार ४०० कर्मचारीही या कामात सहभागी झाले आहेत. प्रत्येक प्रगणकाकडे सुमारे २०० घरांची जबाबदारी देण्यात आली असून, एका पर्यवेक्षकाकडे तीन प्रगणकांचे नियंत्रण असणार आहे.