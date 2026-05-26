  • Gokul Sugar Fails To Pay 130 Crore Frp Angry Farmers Launch Indefinite Protest In Solapur

Gokul Sugar factory: रस्त्यावर पेटली चूल, डाळ-भात शिजवून ठिय्या; ऊस बिलासाठी शेतकरी आक्रमक

Updated On: May 26, 2026 | 04:49 PM IST
कारखान्याकडे शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची तब्बल १३० कोटी ४६ लाख २५ हजार रुपयांची थकबाकी राहिली आहे. या थकीत रकमेसोबतच १५ टक्के दराने आकारण्यात येणारे व्याजही वसूल करण्याचे आदेश आयुक्त कोलते यांच्याकडून देण्यात आले.

विस्तार
  • गोकुळ साखर कारखाने शेतकऱ्यांचे 130 कोटी रुपयांची ऊस बिल थकविले
  • सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक आक्रमक होत जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर बेमुदत आंदोलन
  • शेतकऱ्यांना थकीत ऊस बिल मिळणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे
Gokul Sugar factory: दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील धोत्रे येथील धोत्री येथील गोकुळ साखर कारखाने शेतकऱ्यांचे 130 कोटी रुपयांची ऊस बिल थकविले आहे. त्यामुळे सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक आक्रमक होत जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर बेमुदत आंदोलन सुरू केला आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना ऊस बिलाचे रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डाळ भात शिजवून खाऊ अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे आंदोलनाचे ठिकाणीच शेतकऱ्यांनी चूल पेटवून डाळ भात शिजवून आपला उदरनिर्वाह सुरू केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारखान्यावर जप्तीचे आदेश काढले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जोपर्यंत रक्कम जमा होणार नाही, तोपर्यंत शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून आणणार नाही, अशी माहिती यावेळी आंदोलन शेतकरी अमोल पाटील यांनी दिली. यावेळी अरविंद घोडके अंबादास शिवशंकर सचिन जवळगे प्रशांत सुरवसे गणेश नरे आधी सह तीस गावातील शेतकरी उपस्थित होते.

रस्त्यावर शिजवला डाळ भात

जोपर्यंत शेतकऱ्यांना थकीत ऊस बिल मिळणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. गेल्या दोन दिवसापासून आंदोलनाचे ठिकाणीच चूल पेटवून शेतकऱ्यांनी डाळ भात खाऊन दिवस काढण्यास सुरुवात केली आहे.

सोलापूरमधील (धोत्री, ता. दक्षिण सोलापूर) गोकुळ शुगर इंडस्ट्रिज लिमिटेड या खासगी कारखान्याने शेतकऱ्यांचे तब्बल १३० कोटी ४६ लाख रुपये (एफआरपी) थकवले आहेत. याप्रकरणी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी कारखान्याची साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस जप्त करून विक्रीद्वारे रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

ऊस गाळप हंगाम २०२५-२६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या उसाची एफआरपी थकीत ठेवल्याप्रकरणी गोकुळ शुगर इंडस्ट्रीज लिमिडेट या खासगी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी या जप्तीचे दिले आहे.

कारखान्याकडे शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची तब्बल १३० कोटी ४६ लाख २५ हजार रुपयांची थकबाकी राहिली आहे. या थकीत रकमेसोबतच १५ टक्के दराने आकारण्यात येणारे व्याजही वसूल करण्याचे आदेश आयुक्त कोलते यांच्याकडून देण्यात आले.

ऊस (नियंत्रण) आदेशातील तरतुदीनुसार, गाळप करण्यात आलेल्या उसाची एफआरपी संबंधित शेतकऱ्यांना १४ दिवसांच्या आत देणे प्रत्येक साखर कारखान्यावर बंधनकारक आहे. पण या मुदतीनंतरही एफआरपीची रक्कम थकीत राहिल्यास विलंब कालावधीसाठी १५ टक्के व्याज आकारण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.

असे असतानाही गोकुळ शुगर इंडस्ट्रीजने एफआरपीची मोठी रक्कम थकीत ठेवल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच सोलापूर प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने हंगाम २०२५-२६ मधील गाळप, ढोबळ एफआरपी, ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चाबाबत माहिती मागवूनही कारखान्याकडून आवश्यक माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.

 

 

Published On: May 26, 2026 | 04:49 PM

'कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे,' कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीकडून क्रांती महामोर्चा
Crime News: प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट; चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या, आरोपी पती फरार
Punegaon Dam: पुणेगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणार; १३६ हेक्टर जमीन होणार सुपीक
Solapur महापालिकेची अवैध बांधकामांवर धडक कारवाई; ११ गाळ्यांवर बुलडोझर, परिसरात खळबळ
पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून 'या' आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

Daund Crime : अपघाताचा बनाव रचून साडे 6 लाखांचे खोबरे लंपास; दौंड पोलिसांनी चौघांना ठोकल्या बेड्या

" हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…" पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

Vidhan parishad Election 2026: निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू! दोन दिवसांत १८ अर्जांची विक्री, मात्र अधिकृत अर्ज अद्याप शून्य

"मातेची हाक आली तरच दर्शन घडतं!" रणवीर सिंग यांनी घेतले चामुंडेश्वरी देवीचे दर्शन; चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण

PCMC News: जनगणनेत हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही; पीसीएमसी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशींचा थेट इशारा

Mangoes Export: भारतीय आंब्याची परदेशात धूम! चवीच्या प्रेमात पडले विदेशी, बाजारपेठांमध्ये गर्दीच गर्दी

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

