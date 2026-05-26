“मातेची हाक आली तरच दर्शन घडतं!” रणवीर सिंग यांनी घेतले चामुंडेश्वरी देवीचे दर्शन; चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग यांनी नुकतीच चामुंडेश्वरी मंदिराला भेट देत देवीचे दर्शन घेतले. या भेटीची सध्या सोशल मीडियावर आणि चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा रंगली आहे. अनेक भक्तांच्या मते, “मातेची हाक आल्याशिवाय तिच्या दरबारात कोणालाही दर्शन घडत नाही,” त्यामुळे रणवीरची ही भेट अनेकांसाठी केवळ एक औपचारिकता नसून श्रद्धा आणि आशीर्वादाचा विशेष क्षण मानला जात आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित निर्देशांनुसार रणवीर सिंग यांनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी भक्तांच्या दृष्टीने देवीच्या दरबारात पोहोचणे हे स्वतःमध्येच मोठं भाग्य समजलं जातं. चामुंडेश्वरी देवी ही शक्तीचं प्रतीक मानली जाते आणि तिच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक मोठ्या श्रद्धेने येतात. अशा पवित्र स्थळी रणवीर सिंग यांनी नतमस्तक होत आशीर्वाद घेतल्याने अनेक चाहत्यांनी त्यांचं कौतुक केलं आहे.
ही भेट त्या घटनेनंतर झाली आहे, ज्यामध्ये रणवीर सिंग यांनी अभिनेता ऋषभच्या चित्रपटातील एका दृश्याचं कौतुक करताना केलेल्या वक्तव्यामुळे काही वाद निर्माण झाले होते. त्यानंतर रणवीरने सार्वजनिकरीत्या माफी मागत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्याने सांगितले होते की, “माझा उद्देश फक्त ऋषभच्या अभिनयाचं कौतुक करणं हा होता. एक अभिनेता म्हणून मला माहिती आहे की, एखादं प्रभावी दृश्य साकारण्यासाठी किती मेहनत आणि समर्पण लागतं.”
त्याने पुढे असेही स्पष्ट केले की, कोणत्याही संस्कृतीचा, श्रद्धेचा किंवा परंपरेचा अपमान करण्याचा त्याचा हेतू नव्हता. “मी आपल्या देशातील प्रत्येक संस्कृती आणि श्रद्धेचा मनापासून आदर करतो. जर माझ्या बोलण्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील, तर मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो,” असे रणवीरने म्हटले होते. दरम्यान, भक्तांमध्ये अशी श्रद्धा आहे की देवीच्या दर्शनासाठी केवळ नियोजन करून जाता येत नाही. देवीची इच्छा आणि कृपा असेल, तरच भक्त तिच्या दरबारात पोहोचतो. त्यामुळे रणवीरची ही भेट अनेकांच्या दृष्टीने विशेष ठरत आहे. काहींनी तर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत “मातेने बोलावलं म्हणूनच रणवीर तिथे पोहोचला,” असेही म्हटले आहे.
कामाच्या आघाडीवर पाहता, रणवीर सिंग सध्या ‘धुरंधर’ फ्रँचायझीमुळे चर्चेत आहेत. ‘धुरंधर पार्ट 2’ने बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवत ₹1000 कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला आहे. या यशामुळे रणवीरने पुन्हा एकदा स्वतःला देशातील आघाडीच्या सुपरस्टार्सपैकी एक म्हणून सिद्ध केलं आहे. श्रद्धा, आत्मपरीक्षण आणि यश या तिन्ही गोष्टींचा सुंदर संगम रणवीरच्या या मंदिर भेटीत पाहायला मिळाला. ही भेट परिस्थितीमुळे असो किंवा श्रद्धेमुळे, भक्त मात्र एकच गोष्ट सांगत आहेत — “जेव्हा माता हाक देते, तेव्हा भक्त तिच्या दरबारात आपोआप पोहोचतात.”