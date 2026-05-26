IPL 2026: ‘या’ कारणांमुळे Qualifier 1 ची उत्सुकता शिगेला; RCB Vs GT पैकी फायनलचे तिकीट कोणाला?

Updated On: May 26, 2026 | 05:17 PM IST
सारांश

IPL 2026 आजचा सामना जिकणाऱ्या संघाला अंतिम फेरीचे तिकीट मिळणार आहे. सात वाजता टॉस होणार आहे. तर 7.30 वाजता सामना सुरू होणार आहे.

RCB Vs GT Qualifier 1 (फोटो- सोशल मिडिया)

विस्तार

गुजरात टायटन्स अन् बंगळुरू पहिल्यांदाच क्वालिफायरमध्ये आमनेसामने 
धर्मशाळा क्रिकेट स्टेडियम परिसरात पावसाचा अंदाज 
संध्याकाळी 730 वाजता सुरू होणार सामना

Tata IPL 2026 RCB Vs GT Qualifier 1: आज हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाळा क्रिकेट स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूमध्ये क्वालिफायर सामना होणार आहे. आजचा सामना जिकणाऱ्या संघाला (IPL 2026) अंतिम फेरीचे तिकीट मिळणार आहे. सात वाजता टॉस होणार आहे. तर 7.30 वाजता सामना सुरू होणार आहे. मात्र हा सामना काही कारणांमुळे खास ठरणार आहे. त्याबाबत जाणून घेऊयात.

1. गुजरात टायटन्ससाठी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनच्या धर्मशाळा स्टेडियमवरील हा पहिला सामना असणार आहे. गुजरातच्या संघासाठी हे मैदान अनोळखी असणार आहे. 2022 पासून आतापर्यंत गुजरातचा संघ या मैदानावर खेळलेला नाहीये. त्यामुळे गुजरातच्या संघांसाठी खेळपट्टीचा अंदाज येणे कठीण असणार आहे.

2. आयपीएल 2026 ची आज पहिली क्वालिफायर होणार आहे. आरसीबी आणि गुजरातचा संघ आमनेसामने येणार आहेत. मात्र  आरसीबी आणि गुजरात पहिल्यांदाच क्वालिफायरमध्ये भिडणार आहेत. आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्स आणि आरसीबी 8 वेळेस आमने सामने आले आहेत. दोन्ही संघाची प्रत्येकी 4 -4 सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे दोन्ही संघाचे पारडे मजबूत असल्याचे दिसून येत आहे.

3. आजचा क्वालिफायर 1 चा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्समध्ये होणार आहे. आजचा सामना जिंकणाऱ्या संघाला थेट फायनलचे तिकीट मिळणार आहे मात्र पराभूत होणाऱ्या संघाला एक संधी मिळणार आहे. क्वालिफायर 2 जिंकलेल्या संघाशी क्वालिफायर 1 हरलेला संघ एलिमिनेटर खेळणार आहे. त्यामुळे आजचा सामना जिंकून अंतिम फेरीत जाण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न असणार आहे.

आज संध्याकाळी महामुकाबला होणार आहे. गुजरात आणि बंगळुरू आमनेसामने येणार आहेत. मात्र सामना मोठा असला तरी दोन महत्वाचे खेळाडू आज खेळताना दिसणार आहेत. कर्णधार शुभमन गिल आणि विराट कोहली आज मैदानात दिसणार अहरत. दोन्ही खेळाडू सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. एक किंग आहे तर दुसरा खेळाडू प्रिन्स म्हणून ओळखला जातो. आजच्या सामन्यात दोघांच्या खेळीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

कर्णधार शुभमन गिल आणि विराट कोहली हे सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. कर्णधार शुभमन गिलने यंदा आयपीएल 2026 मध्ये 616 रन्स केल्या आहेत. तर विराट कोहलीने 557 रन्स केल्या आहेत. कोहलीचा धावगतीचा वेग चांगला आहे. मात्र शुभमन गिलने रन्स जास्त केल्या आहेत. त्याने गेल्या काही सामन्यात जबरदस्त कामगिरी केली आहे.

 

