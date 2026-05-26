Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Chandrashekhar Bawankule Slams Harshvardhan Sakpal Over Statement Against Pm Narendra Modi

“दिल्लीतल्या नाकर्त्या नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी…” हर्षवर्धन सकपाळांच्या पंतप्रधान मोदींवरील टीकेला बावनकुळेंचे प्रत्युत्तर

Updated On: May 26, 2026 | 06:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यासपीठावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्देशाने अत्यंत आक्रमक आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केला. यावरून आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून त्यावर विविध सत्ताधारी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया याया सुरुवात झाली आहे.

Chandrashekhar Bawankule slams Harshvardhan Sakpal over statement against PM Narendra Modi, Chandrashekhar Bawankule slams Harshvardhan Sakpal, Harshvardhan Sakpal over statement against PM Narendra Modi,

हर्षवर्धन सकपाळांच्या पंतप्रधान मोदींवरील टीकेला बावनकुळेंचे प्रत्युत्तर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP) मागणीवरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे, शेतकऱ्यांनी महामार्ग रोखून धरत आपल्या प्रमुख मागण्या लावून धरल्या. या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झालेले काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यासपीठावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्देशाने अत्यंत आक्रमक आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केला. यावरून आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून त्यावर विविध सत्ताधारी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया याया सुरुवात झाली आहे. अश्यातच आता भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हर्षवर्धन सकपाळ यांना प्रत्युत्तर देत “काँग्रेसचे कर्तृत्वशून्य प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या दिल्लीतल्या नाकर्त्या नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी यांच्याविषयी वापरलेली घाणेरडी भाषा ही महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकीय परंपरेला काळीमा फासणारी आहे,” असे म्हंटले आहे.

हर्षवर्धन सकपाळ यांच्या पंतप्रधान मोदींवरील टीकेने आता राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून आता पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप आणि टीका टिपण्ण्याच्या फैरी झाडलेल्या पाहायला मिळणार आहेत.

काय म्हणाले बावनकुळे?

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या ‘X’ अकाऊंटवरून हर्षवर्धन सकपाळांना लक्ष्य केले. ते यावेळी म्हणाले, “काँग्रेसचे कर्तृत्वशून्य प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या दिल्लीतल्या नाकर्त्या नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी यांच्याविषयी वापरलेली घाणेरडी भाषा ही महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकीय परंपरेला काळीमा फासणारी आहे. ही व्यक्ती एखादा सामान्य कार्यकर्ता असता तर कदाचित कोणी दखलही घेतली नसती. पण दुर्दैवाने ते आज काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून वावरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यातून काँग्रेसची विकृत आणि गलिच्छ राजकीय संस्कृती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. राहुल गांधींपासून काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांपर्यंत विरोधकांवर व्यक्तिगत पातळीवर घसरून बोलण्याची हीच परंपरा दिसते.”

“कितनी आसानी से मशहूर किया है ख़ुद को,
मैंने अपने से बड़े शख़्स को गाली दे कर…”

“नेमकी हीच या प्रसिद्धीलोलूप हर्षवर्धन सकपाळ यांची अवस्था आहे. ज्यांना स्वतःच्या मतदारसंघातील जनता विचारत नाही, ते देशाच्या सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्वावर बोलून मथळे मिळवू पाहतात, हीच त्यांची राजकीय उंची आहे. महाराष्ट्राची जनता सुसंस्कृत आहे, सजग आहे आणि अशा घाणेरड्या, विकृत मानसिकतेच्या राजकारणाला कधीही स्वीकारणार नाही, याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. सपकाळ यांच्या वक्तव्याचा मी आणि आमचा पक्ष निषेध करीत आहे,” असे ते यावेळी म्हणाले.

” कांदा उत्पादक आंदोलनात पोलिसी बळाचा वापर, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न,” रोहित पवार यांची राज्य सरकारवर टीका

काय म्हणाले होते हर्षवर्धन सकपाळ?

आपल्या भाषणांदरम्यान हर्षवर्धन सकपाळ यांनी पंतप्रधान मोदींवर अर्वाच्य भाषेत टीका केली. ते म्हणाले,” आजपर्यंत आपण नमक*** हा शब्द ऐकला होता पण मोदी कांदा*** निघाला. मी तुमचा कांदा खाल्लाय मी तुमच्याशी बेईमानी करणार नाही असे तो म्हणाला होता. आता बघा किती बेईमानी केली.” मुख्यमंत्री फडणवीसांवर टीका करताना ते म्हणाले,”हे नालायक सरकार आहे. फडणवीस म्हणाले कांद्याला २४०० दर देऊ पण हा गद्दार माणूस आहे कि उलटी उडी मारत आता १२०० रुपयांचं बोलत आहे. अत्यंत खोटारडा असा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे.”

‘कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे,’ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीकडून क्रांती महामोर्चा

Web Title: Chandrashekhar bawankule slams harshvardhan sakpal over statement against pm narendra modi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 06:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू
1

Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

Devendra Fadnavis : इंधनाची वाढती मागणी, साठेबाजीचा संशय; कांद्याचा खरेदी दर 15 रुपये किलो, सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये
2

Devendra Fadnavis : इंधनाची वाढती मागणी, साठेबाजीचा संशय; कांद्याचा खरेदी दर 15 रुपये किलो, सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भरीव हमीभाव द्या, नाहीतर आम्ही…; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला इशारा
3

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भरीव हमीभाव द्या, नाहीतर आम्ही…; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला इशारा

मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय, सावंतवाडी स्थानकाचे नाव बदलणार, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘हा’ मोठा निर्णय!
4

मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय, सावंतवाडी स्थानकाचे नाव बदलणार, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘हा’ मोठा निर्णय!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“दिल्लीतल्या नाकर्त्या नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी…” हर्षवर्धन सकपाळांच्या पंतप्रधान मोदींवरील टीकेला बावनकुळेंचे प्रत्युत्तर

“दिल्लीतल्या नाकर्त्या नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी…” हर्षवर्धन सकपाळांच्या पंतप्रधान मोदींवरील टीकेला बावनकुळेंचे प्रत्युत्तर

May 26, 2026 | 06:23 PM
Ashadhi Wari 2026: आषाढी वारीपूर्वी मंदिर परिसरातील कामे पूर्ण करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे संबंधित यंत्रणांना आदेश

Ashadhi Wari 2026: आषाढी वारीपूर्वी मंदिर परिसरातील कामे पूर्ण करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे संबंधित यंत्रणांना आदेश

May 26, 2026 | 06:22 PM
Rupee Falling: ‘रुपया कमजोर होऊ देणं RBI चा योग्य निर्णय!’ प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अहलुवालिया यांचं धक्कादायक विधान?

Rupee Falling: ‘रुपया कमजोर होऊ देणं RBI चा योग्य निर्णय!’ प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अहलुवालिया यांचं धक्कादायक विधान?

May 26, 2026 | 06:15 PM
“पंतप्रधान मोदींनी भारताला जागतिक महासत्तेकडे…” ‘राष्ट्र निर्माणाची तपपूर्ती’ प्रकाशनावेळी काय म्हणाले रवींद्र चव्हाण?

“पंतप्रधान मोदींनी भारताला जागतिक महासत्तेकडे…” ‘राष्ट्र निर्माणाची तपपूर्ती’ प्रकाशनावेळी काय म्हणाले रवींद्र चव्हाण?

May 26, 2026 | 06:15 PM
Vastu Tips : घरात नकारात्मक शक्ती आहे हे कसं ओळखावं ? काय करावे वास्तुमध्ये बदल ?

Vastu Tips : घरात नकारात्मक शक्ती आहे हे कसं ओळखावं ? काय करावे वास्तुमध्ये बदल ?

May 26, 2026 | 06:11 PM
देशाच्या मोठ्या आर्थिक संकटाची काळी कथा! मनोज बाजपेयी स्टार Governor चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

देशाच्या मोठ्या आर्थिक संकटाची काळी कथा! मनोज बाजपेयी स्टार Governor चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

May 26, 2026 | 05:59 PM
वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

May 26, 2026 | 05:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM