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Health Tips: रात्रभर Earbuds लावून झोपता? कानांसाठी ‘ही’ सवय ठरू शकते धोकादायक

Updated On: Jul 15, 2026 | 07:49 PM IST
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सारांश

side effects of Sleeping with earbuds: रात्रभर इअरबड्स लावून झोपण्याची सवय कानांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. सतत इअरबड्स वापरल्याने कानाच्या आरोग्यावर कोणता परिणाम होतो, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • रात्रभर Earbuds लावून झोपता?
  • ‘ही’ सवय ठरू शकते धोकादायक
  • वाढेल संसर्गाचा धोका

म्युझिक ऐकत किंवा व्हाईट नॉईजच्या मदतीने झोपण्याची सवय अनेकांना असते. त्यामुळे बरेच जण रात्रभर कानात इअरबड्स ( Earbuds) घालून झोपतात. मात्र, ही सवय दीर्घकाळ कायम राहिल्यास कानांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सतत इअरबड्स वापरल्याने कानातील नैसर्गिक मळ (Earwax) आत ढकलला जाऊ शकतो आणि त्यामुळे कानाच्या संसर्गासह इतर गंभीर समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.

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कानातील मळ आत सरकण्याचा धोका

कानातील मळ हा शरीराची नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणा आहे. तो धूळ, जंतू आणि सूक्ष्म कणांपासून कानाचे संरक्षण करतो. मात्र, इअरबड्स दीर्घकाळ कानात राहिल्यास हा मळ बाहेर येण्याऐवजी आत ढकलला जातो. त्यामुळे कान बंद झाल्यासारखे वाटणे, ऐकण्याची क्षमता कमी होणे किंवा कानात सतत आवाज येणे अशा समस्या उद्भवू शकतात.

वाढेल संसर्गाचा धोका

रात्रभर इअरबड्स वापरल्याने कानामध्ये उष्ण आणि ओलसर वातावरण तयार होते. अशा परिस्थितीत बॅक्टेरिया आणि बुरशीची वाढ वेगाने होऊ शकते. विशेषतः आंघोळीनंतर किंवा ओले केस असताना इअरबड्स वापरल्यास बाह्य कानाच्या संसर्गाचा धोका अधिक वाढतो.

त्वचेची जळजळ आणि वेदना

सतत इअरबड्सचा वापर केल्याने कानाच्या आतील त्वचेवर दाब येतो. त्यामुळे त्वचेची जळजळ, खाज, लालसरपणा आणि वेदना जाणवू शकतात. चुकीच्या आकाराचे इअरबड्स वापरल्यास हा त्रास अधिक वाढण्याची शक्यता असते.

श्रवणशक्तीवरही होऊ शकतो परिणाम

मोठ्या आवाजात दीर्घकाळ संगीत ऐकल्यास कानातील नाजूक पेशींवर ताण येतो. यामुळे हळूहळू श्रवणशक्ती कमी होणे किंवा कानात सतत शिट्टीसारखा आवाज (टिनिटस) ऐकू येण्याचा धोका वाढू शकतो.

सुरक्षित वापरासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • रात्रभर इअरबड्स वापरणे शक्यतो टाळा.
  • म्युझिकचा आवाज मध्यम किंवा कमी ठेवा.
  • स्लीप टायमरचा वापर करून काही वेळानंतर ऑडिओ बंद होईल याची व्यवस्था करा.
  • इअरबड्स नियमितपणे स्वच्छ करा.
  • कानात वेदना, खाज, पू, ऐकण्यात अडचण किंवा सतत आवाज येत असल्यास त्वरित ईएनटी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

पर्याय कोणते?

तज्ज्ञांच्या मते, झोपताना इअरबड्सऐवजी बाहेरील स्पीकरवर कमी आवाजात शांत म्युझिक किंवा निसर्गध्वनी ऐकणे अधिक सुरक्षित ठरू शकते. यामुळे कानांवर थेट दाब पडत नाही आणि संसर्गाचा धोकाही कमी होतो. योग्य सवयी अंगीकारल्यास झोपही चांगली लागते आणि कानांचे आरोग्यही सुरक्षित राहते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Sleeping with earbuds side effects ear infection ear health tips

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Published On: Jul 15, 2026 | 07:49 PM

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