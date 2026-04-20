Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Nashik Weather : शेतकरी चिंतेत! उन्हाच्या चटक्यानंतर ढगाळ वातावरण, तापमानाचा पारा ४० वरून ३५ अंशावर

उन्हाच्या तीव्रतेनंतर वातावरणात बदल होत ढगाळ स्थिती निर्माण झाली असून तापमान ४० अंशांवरून ३५ अंशांपर्यंत खाली आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 04:17 PM
शेतकरी चिंतेत! उन्हाच्या चटक्यानंतर ढगाळ वातावरण, तापमानाचा पारा ४० वरून ३५ अंशावर

शेतकरी चिंतेत! उन्हाच्या चटक्यानंतर ढगाळ वातावरण, तापमानाचा पारा ४० वरून ३५ अंशावर

Follow Us:
Follow Us:
  • उन्हाच्या चटक्यानंतर ढगाळ वातावरण
  • तापमानाचा पारा ४० वरून ३५ अंशावर
  • शेतकरी चिंतेत
मनमाड (वा.) : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाच्या तीव्र झळा आणि उष्णतेच्या लाटेने नागरिक हैराण झाले असतानाच, हवामानात अचानक मोठा बदल झाला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून शहर आणि ग्रामीण परिसरात दाट ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असून, ४० अंशांच्या पार गेलेला तापमानाचा पारा थेट ३५ अंशांपर्यंत खाली घसरला आहे. या बदलामुळे नागरिकांना वाढत्या उष्म्यापासून तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी वारंवार बदलणाऱ्या हवामानामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

होळीनंतर उन्हाळ्याची तीव्रता वाढण्यास सुरुवात झाली होती. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच सूर्याने आग ओकायला सुरुवात केल्याने तापमान ३९ अंशांपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने हजेरी लावल्याने पारा ३२ अंशांपर्यंत खाली आला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा उष्णतेची तीव्र लाट आली आणि तापमानाने ४० अंशांचा टप्पा ओलांडला होता. सकाळी ११ वाजेपासूनच उन्हाचे चटके बसू लागल्याने बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत होता. विशेषतः पत्र्याच्या घरात राहणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे उकाड्‌याने प्रचंड हाल होत होते. आता आकाशात काळे ढग दाटून आल्याने उन्हाची तीव्रता कमी झाली असून रविवारी पारा ३५ अंशांपर्यंत खाली आला आहे.

Nanded News : महिला आरक्षण गेलं खड्डयात..; भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना ना खंत ना खेद

वातावरणाच्या लपंडावामुळे आंबा, डाळिंबांना फटका

हवामानातील हा लपंडाव सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असला, तरी बळीराजासाठी मात्र चिंतेची बाब ठरत आहे. कधी कडक ऊन, तर कधी अवकाळी पाऊस आणि आता ढगाळ वातावरण, अशा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. आंबा आणि डाळिंब बागांना या ढगाळ वातावरणाचा मोठा फटका बसू शकतो. मोहोर गळणे किवा फळावर डाग पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कांदा आणि गहू काढणीच्या हंगामात असतानाच हवामान बदलल्याने उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

तर दुसरीकडे भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, रविवार, १९ ते २१ एप्रिल दरम्यान किनारपट्टीवरील महाराष्ट्रात, म्हणजेच कोकण प्रदेशात, हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. या काळात मेघगर्जनेसह पाऊस आणि ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाचे सोसाट्याचे वारे वाहण्याचीही शक्यता आहे. या काळात किनारपट्टीवरील रहिवासी आणि मच्छिमारांना विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, कारण सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे समुद्रातील हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो.

पावसाचा सार्वजनिक जीवनावर परिणाम

मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा प्रदेशात २३ एप्रिलपर्यंत अधूनमधून पाऊस, मेघगर्जनेसह पाऊस आणि सोसाट्याचे वारे सुरू राहण्याची शक्यता आहे. या भागांतील हवामानात सतत बदल होत राहतील, ज्यामुळे सामान्य जीवन आणि शेती या दोन्हींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

BMC News: मुंबई महानगरपालिकेतील बदली प्रक्रियेवर गंभीर आरोप; वशिलेबाजी, नियमभंग आणि गैरव्यवहारामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Web Title: Temperature drop cloudy weather relief heat wave news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 04:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत
3

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
4

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM