Maratha Reservation : मनोज जरांगेंनी मध्यरात्रीच उपोषण सोडलं; चर्चेतून निघाला महत्त्वपूर्ण तोडगा

Updated On: May 31, 2026 | 07:43 AM IST
सारांश

राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर अनेक प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याची माहिती स्वतः जरांगे यांनी आंदोलकांसमोर दिली.

जरांगेंनी मध्यरात्रीच उपोषण सोडलं

विस्तार

जालना : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला बसले होते. अंतरवाली सराटीमध्ये रखरखत्या उन्हात ना पाण्याचा थेंब, ना डोक्यावर कुठलेही छत, डोक्याला भगवा रुमाल परिधान करून सकाळी दहा वाजता, शेतात बाज टाकून उपोषणाला बसले होते. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण मागे घेतले आहे.

राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर अनेक प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याची माहिती स्वतः जरांगे यांनी आंदोलकांसमोर दिली. सरकारसोबत झालेल्या चर्चेविषयी माहिती देताना जरांगे यांनी मोठं विधान केले. ते म्हणाले, सरकारने ५८ लाख कुणबी नोंदी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. यापूर्वी ४९ लाख नोंदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. उर्वरित नोंदींची प्रक्रिया विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाणार आहे.

दरम्यान, सरकारच्या शिष्टमंडळाने मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी शुक्रवारी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन जवळपास तीन तास चाललेल्या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने जरांगे पाटील भर उन्हात उपोषण सुरू केले होते. अंतरवाली सराटी परिसरात जरांगे पाटील यांच्या घोषणा व सरकारचा निषेधासोबतच भगवेमय वातावरण बनले होते.

राधाकृष्ण विखे पाटील मध्यस्थीच्या भूमिकेत

राधाकृष्ण विखे पाटील अंतरवाली सराटीत सरकारचा ड्राफ्ट घेऊन आंदोलनस्थळी भेट देऊन एक ते दीड तास दोघांमध्ये चर्चा झाली. यामध्ये सुधारित काही मागण्या व या मागण्या संदर्भात जीआर काढून पुन्हा रात्री आठ वाजता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार, मध्यरात्रीच्या सुमारास पुन्हा सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगेंच्या उपोषणस्थळी आले आणि सरकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेतल्याची माहिती सध्या दिली जात आहे.

समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या निर्णयाचे पडसाद जालना जिल्ह्यासह राज्यभर उमटत असून, मराठा समाज आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसून आले. त्यांच्या या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी मराठा समाजाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी समृद्धी महामार्गावर उतरून रस्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

‘मनोज जरांगेंना आरक्षण अन् लोकशाहीचं शून्य ज्ञान’; लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल

Published On: May 31, 2026 | 07:18 AM

येत्या 6 जूनला होणार इंडिया आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक; भविष्यातील रणनीतीवर होणार चर्चा

Mumbai Crime: लिव्ह-इनमध्ये ठेवून शारीरिक शोषण, दोनदा गर्भपात, धर्मांतरासाठी दबाव; तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल

World Parrot Day: निसर्गाचा सर्वात सुंदर आणि बुद्धिमान मित्र धोक्यात; पोपटांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी आपण कधी होणार जागरूक?

Dinvishesh : लोककल्याणकारी राणी अहिल्याबाई होळकर यांची जयंती; जाणून घ्या ३१ मे चा इतिहास

Travel : पिसफुल डेस्टिनेशनच्या नावाने लोकप्रिय होत आहे हे ठिकाण; गर्दीपासून दूर… कुठे वसले आहे ते जाणून घ्या

Numberlogy: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात होईल फायदा

Constipation: बाथरूमध्ये अर्धा तास बसून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? पोट साफ होण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

